Pronostici 22a giornata Eurolega. Vediamo le sfide di martedì e mercoledì per la 22° giornata di Euroleague che questa settimana gioca un doppio turno. Particolare attenzione su Olimpia Milano-Baskonia e Virtus Bologna-Stella Rossa, ma vi diamo anche 3 consigli in FREE PICK.

Pronostici 22a giornata Eurolega: gli impegni delle italiane

Iniziamo da Olimpia Milano-Baskonia in campo martedì 31 gennaio alle ore 19:00 dal Mediolanum Forum. Milano fanalino di coda che in Europa non riesce proprio a sbloccarsi con 5 sconfitte di fila mentre il Baskonia dopo 4 ko è tornata a vincere, seppur faticando in casa in una partita ad alto punteggio chiusa in overtime contro l’Efes. Lo scorso dicembre il Baskonia ha vinto 78-62 in casa contro Milano.

Martedì alle ore 21:00 si gioca anche alla Segafredo Arena con Virtus Bologna-Stella Rossa. Le V-Nere hanno perso 3 delle ultime 4 partite e si sono allontanati dalla top-8 con un record di 9-12, appena dietro al 10-11 della Stella Rossa che ha avuto lo stesso rendimento recente di 3 sconfitte nelle ultime 4. Lo scorso dicembre la Stella Rossa vinse 83-74 contro la Virtus.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €50

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €50. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici 22a giornata Eurolega: le altre sfide di martedì e mercoledì

Completano il quadro delle sfide di martedì Fenerbache-Olympiakos, che in realtà è la prima sfida in ordine di tempo alle ore 18:45, ed è anche il big match di giornata tra 3° e 1°. Nello scontro di dicembre in Grecia la spuntò nettamente l’Olympiakos per 94-67 sui turchi. Le altre sfide sono Partizan-Lyon Villeurbane e Valencia-Bayern Monaco.

Al mercoledì il turno si completa con tre sfide. Alle ore 18:30 Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas, due squadre in corsa per la top-8. A seguire Alba Berlino-Monaco con la squadra del Principato che ha vinto 92-89 all’andata contro i tedeschi. A chiudere ci sarà Real Madrid-Panathinaikos. Gli spagnoli hanno vinto 14 delle ultime 15 sfide contro i greci.

FREE PICK: tre consigli per le scommesse

Oggi vogliamo girare anche qui lo studio del tipster INSIDER sul martedì di Eurolega con 3 consigli per le scommesse che riportiamo dalle analisi quotidiane che trovate nel canale Telegram VIP di BETTING MANIAC.

🕵️‍♂️INSIDER

🏀Fenerbahçe-Olympiacos: 2 +3.5 @1.80

EUROPA: EUROLEAGUE – GIORNATA 22 – 31.01.2023 18:45.

🕵️‍♂️INSIDER

🏀EA7 Emporio Armani Milano-Saski Baskonia: OVER 157.5 @1.87

EUROPA: EUROLEAGUE – GIORNATA 22 – 31.01.2023 19:00.

🕵️‍♂️INSIDER

🏀Barcelona-Maccabi Electra Tel Aviv: OVER 159.5 @1.77

EUROPA: EUROLEAGUE – GIORNATA 22 – 31.01.2023 20:30.

SCOPRI IL NUOVO SITO BETTING MANIAC

Segui il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.