Pronostici 23a giornata Eurolega. La più importante competizione del basket in Europa torna subito in campo con la 23° giornata del 2 e 3 febbraio 2023. Occhi puntati su Olimpia Milano-Stella Rossa e Lyon Villeurbanne-Virtus Bologna.

I risultati del primo turno settimanale

Come prima cosa vediamo i risultati delle italiane nel primo dei due turni settimanali di Euroleague. Settima vittoria in Eurolega per l’Olimpia Milano, che supera con il punteggio di 89-83 gli spagnoli del Baskonia. Dopo 5 sconfitte consecutive, le Scarpette Rosse interrompono il digiuno e lasciano l’ultimo posto in graduatoria battendo una delle formazioni attualmente in lotta per i playoff.

Decima vittoria stagionale, la seconda negli ultimi 3 turni per la Virtus Bologna, che sale al 12° posto e scavalca in classifica proprio la Stella Rossa, sconfitta alla Virtus Segafredo Arena con il punteggio di 84-72. Con questa vittoria, gli emiliani sistemano anche la differenza canestri: -9 all’andata, +12 in questa gara.

Pronostici 23a giornata Eurolega: sfide e quote di Virtus e Olimpia

Giovedì 2 febbraio alle ore 20:30 dal Mediolanum Forum si gioca Olimpia Milano-Stella Rossa con gli ospiti che chiudono la loro serie di trasferte in Italia dopo aver perso a Bologna l’altro giorno, 3° sconfitta di fila. Speranze per un altra vittoria dell’Olimpia che ha sempre battuto la Stella Rossa negli ultimi 4 precedenti, compreso il 71-67 in trasferta lo scorso dicembre.

Venerdì invece sono in campo in Francia le V-Nere impegnate in Lyon Villeurbanne-Virtus Bologna. Il Lyon è tornato a perdere dopo 2 vittorie e con un record di 8-14 rimane dietro alla Virtus con 10-12 di record. I bolognesi avevano vinto 3 partite di fila contro i francesi, prima del 79-84 interno nel giro d’andata a novembre. Anche oggi le quote favoriscono il Lyon.

Pronostici 23a giornata Eurolega: le altre partite in programma

Facciamo un passo indietro al giovedì con le altre due partite in programma, tutte in contemporanea alle 20:30. Barcellona-Bayern Monaco vede gli spagnoli nettamente favoriti con una quota sotto @1.20. I tedeschi hanno perso gli ultimi 2 precedenti contro il Barcellona, compreso il 73-84 interno dell’andata. L’altra partita è Valencia-Maccabi Tel Aviv, sfida molto importante per due squadre in corsa per la top-8 ma in condizioni differenti. Il Valencia ha vinto le ultime 5 partite di Euroleague, il Maccabi ha perso 3 delle ultime 4 ma all’andata ha vinto 84-68 in casa contro il Valencia. Il problema degli israeliani sono le due velocità differenti, sono infatti i migliori in casa (9-2) ma i peggiori in assoluto in trasferta (2-10).

Al venerdì si inizia alle 18:45 con Fenerbahce-Alba Berlin (i turchi devono mettere fine ad una serie di 2 sconfitte e possono farlo contro il fanalino di coda di Berlino che arriva da 4 sconfitte consecutive). Alle 19:00 si giocano due partite: Monaco-Real Madrid (blancos favoriti sotto @1.70 di quota) e Zalgiris Kaunas-Partizan (il Partizan ha vinto 3 degli ultimi 4 precedenti, compreso l’87-76 interno dell’andata).

Alle ore 20:00 Olympiakos-Anadolu Efes. 4 vittorie di fila per i greci al comando della classifica mentre l’Efes dopo 2 sconfitte è tornata a vincere ma si trova fuori dalla top-8. L’Efes ha vinto 8 delle ultime 9 sfide contro l’Olympiakos, e l’unica sconfitta l’ha subita in trasferta e in overtime, in una partita punto a punto. Una vera bestia nera per i greci che però oggi sono favoriti @1.55.

Infine alle 20:30 c’è Baskonia-Panathinaikos. Una sola vittoria (e anche faticosa in overtime) nelle ultime 5 per il Baskonia che sta calando pericolosamente in classifica fino al 6° posto. Solo il Maccabi però ha un rendimento interno migliore del Baskonia mentre il Pana in trasferta è un disastro con un record di 2-9 dopo le ultime 5 perse fuori casa.

