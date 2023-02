Pronostici 24a giornata Eurolega. Continua la più importante competizione di pallacanestro europea, l’Euroleague. Vediamo tutte le partite, con un occhio di riguardo su Virtus Bologna-Barcellona e Fenerbahce-Olimpia Milano per le scommesse sul Basket.

Pronostici 24a giornata Eurolega: Virtus Bologna-Barcellona

Giovedì alle 20:30 la Virtus Bologna di Sergio Scariolo ospita il Barcellona alla Segafredo Arena ad un mese circa dall’impresa ottenuta in casa dei blaugrana per 75-83. Le Vu-nere arrivano all’appuntamento con il vento in poppa, avendo vinto le ultime due gare (3 negli ultimi 4 turni del torneo) che sono valse l’attuale 12° posto (11 successi totali e 12 ko nella competizione). I catalani, invece, sono attualmente terzi con 15 vittorie e 8 sconfitte, ed esattamente come gli emiliani vengono da due vittorie consecutive.

Scariolo potrà contare regolarmente su Teodosic e Lundberg, mentre dovrà rinunciare per i prossimi due mesi a Isaia Cordinier. Curiosità: prima di questa stagione, le due formazioni non si incrociavano in Eurolega dal 2001, quando la Virtus vinse entrambi i match della regular Season.

Pronostici 24a giornata Eurolega: Fenerbahce-Olimpia Milano

Impegno in trasferta per l’Olimpia Milano, che fa visita al Fenerbahce attualmente 4° in classifica con 14 vittorie e 9 sconfitte. I turchi hanno vinto con l’Alba Berlino nel turno precedente, interrompendo una striscia di due ko di seguito. Le Scarpette Rosse, a loro volta, si trovano in terzultima posizione, ma hanno vinto gli ultimi due match, 3 se si considera anche il match di campionato nel weekend.

Ettore Messina e i suoi sono in trend positivo e vorrebbero proseguire la striscia, anche se l’impegno si preannuncia molto duro. All’andata, successo del Fenerbahce al Forum per 72-82: si è trattata della seconda vittoria di fila per i turchi in questo incrocio, la quattordicesima nei 18 precedenti ufficiali più recenti.

Le altre sfide in programma

È testa coda nel match d’apertura di questo turno di Eurolega, con il fanalino di coda Alba Berlino ad ospitare la capolista Olympiakos, 16 successi e 7 sconfitte in questa regular season. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, anche se nell’ultimo match in casa dei tedeschi è stata proprio l’Alba ad imporsi nella passata stagione. Il bilancio generale è comunque di 11 successi per i greci e 2 dei teutonici.

Giovedì posticipata la trasferta del Real Madrid contro i campioni dell’Anadolu Efes. Il Maccabi Tel Aviv, attualmente ottavo, ospita una Stella Rossa in profonda crisi: i serbi vengono infatti da 4 ko di seguito, che li hanno fatti scivolare fino al 13° posto. La Stella Rossa ha vinto tutti e 4 i precedenti più recenti, compreso quello dell’andata.

L’ultimo match del giovedì vede protagonista l’altra formazione serba, il Partizan di Belgrado, che fa visita al Bayern Monaco. I tedeschi allenati da coach Trinchieri sembravano essersi ripresi, invece sono incappati in 2 ko di fila che hanno raffreddato i sogni di top 8. Il Partizan, invece, con 3 vittorie consecutive ha consolidato un meritatissimo 7° posto. All’andata, 2° successo in 3 match contro questo avversario per la formazione serba.

Venerdì derby transalpino Monaco-ASVEL, con i monegaschi che se la passano sicuramente meglio della formazione ospite, relegata al penultimo posto. Tra Eurolega e campionato francese, le formazioni si sono già incrociate 3 volte in questa stagione e la contesa si è conclusa in tutte e 3 le occasioni con il successo dei monegaschi.

Lo Zalgiris Kaunas, dopo aver perso le ultime 3 gare di Eurolega, ospita il Baskonia che è attualmente 6° e ha vinto 2 volte nelle ultime 3. All’andata, secondo successo di fila dei baschi in questo scontro, il 7° nei 10 precedenti più recenti.

Infine, il Panathinaikos che ha perso le ultime 2 gare di fila, ospita il Valencia che, dopo una lunga striscia positiva, è uscito dalla top 8 perdendo contro il Maccabi Tel Aviv. Con la vittoria casalinga dell’andata, gli spagnoli si sono portati avanti per 5-4 nei precedenti contro i greci.

