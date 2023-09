Pronostici Basket Eurolega Anteprima 2023-24. Manca poco anche all’inizio dell’Euroleague e dopo aver parlato del campionato LBA e delle altre coppe europee (Champions League ed Eurocup) è ora di vedere la principale competizione di pallacanestro nel vecchio continente.

Pronostici Basket Eurolega Anteprima 2023-24: format

34 partite di stagione regolare, quarti di finale, Final Four e la novità del play-in, o meglio quello che qui viene chiamato Play-in Showdown, questo è quello che ci attende per l’Eurolega 2023-24.

La formula è ormai la solita: 18 squadre (le stesse dell’annata passata), girone unico, con la differenza inizialmente citata delle prime sei ai quarti e dei conseguenti play-in per definire le due ultime qualificate.

Pronostici Basket Eurolega Anteprima 2023-24: le italiane

Per quanto riguarda l’Olimpia Milano, esordio lontano dalle mura amiche venerdì 6 ottobre contro il Fenerbahce: in sostanza, un inizio con trasferta complicata. Una settimana dopo il debutto in casa contro il Maccabi Tel Aviv, giovedì 12.

La Virtus Bologna, invece, aprirà la seconda campagna consecutiva nella massima competizione europea giovedì 5 ottobre in casa contro lo Zalgiris Kaunas, mentre la prima trasferta si giocherà in casa dell’AS Monaco venerdì 13.

Per quel che concerne i derby, si giocheranno il 14 novembre a Bologna e il 5 aprile a Milano. Final Four il 24 e 26 maggio a Berlino; chiusura della regular season il 12 aprile.

Pronostici Basket Eurolega Anteprima 2023-24: Real Madrid favorita

Vediamo le quote antepost di Bet365 per la vittoria finale, con Real Madrid che stacca tutti. In seconda fascia Monaco e Panathinaikos poi arrivano Fenerbache, Olympiakos e Barcellona. La prima squadra in doppia cifra è Milano @11 mentre con Bologna si sale molto di più @67.00 volte la posta.

A seguire le quote Snai sui gruppi, i testa a testa e i piazzamenti ai playoffs. Anche qui l’Olimpia sembra quasi scontata per raggiungere la post-season @1.30, molto più difficile centrare l’obiettivo per le V-Nere quota @6 per arrivare ai playoffs.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.