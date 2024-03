Pronostici Basket LBA 25a giornata. Sabato 30 marzo si gioca il turno della Lega Basket Serie A, il campionato di pallacanestro americano con tutte le partite nella stessa giornata, ad eccezione del posticipo di pasquetta, l’1 aprile, con Virtus Bologna-Estra Pistoia.

Pronostici Basket LBA 25a giornata: le prime sfide di sabato

Ad aprire la 25° giornata del campionato di basket LBA è Treviso NutriBullet-Carpegna Prosciutto Pesaro. Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza a cui i veneti arrivano in condizioni nettamente migliori e con 3 successi di fila, anche se all’andata a Pesaro vinse nettamente la Carpegna che però per questa trasferta di ritorno sarà priva di Leonardo Toté (stagione finita).

La Bertram Yachts Derthona Tortona ospita la Vanoli Basket Cremona e qui parliamo invece di una sfida con punti pesanti in chiave playoffs. All’andata il 3° confronto di LBA tra queste due compagini, con i lombardi che hanno vinto nettamente il match dopo che avevano perso entrambe le gare precedenti.

La GeVi Napoli Basket, dopo 3 sconfitte di fila, ospita l’Umana Reyer Venezia, che ha perso 2 delle ultime tre gare di campionato. All’andata il 5° scontro diretto tra queste compagini con la prima vittoria dei campani, che si sono sbloccati contro questo avversario, dopo che avevano perso tutti i 4 scontri precedenti.

La Dolomiti Energia Trentino, attualmente settima in classifica, ospita la Givova Scafati, che si è imposta nel match di andata tra le mura amiche, dopo che aveva perso entrambi i precedenti match di LBA.

Pronostici Basket LBA 25a giornata: i match del sabato sera

La Happy Casa Brindisi ospita il Banco di Sardegna Sassari con l’obiettivo di prolungare la striscia positiva e alimentare le speranze di salvezza dopo le 3 vittorie negli ultimi 4 turni. Nel match di andata, ad imporsi sul parquet amico sono stati i sardi (equilibrio con 5 vittorie a testa negli ultimi 10 scontri diretti).

Sfida d’alta quota tra UNAHOTELS Reggio Emilia-EA7 Emporio Armani Milano, con i padroni di casa che stanno attraversando un buon momento di forma (3 successi negli ultimi 4 turni). Negli ultimi 18 incroci ufficiali, considerate tutte le competizioni, gli emiliani hanno però vinto una sola volta contro le Scarpette Rosse, anche se i ragazzi di Ettore Messina potrebbero pagare l’impegno di Eurolega. Sarà anche un match d’alta quota e in trasferta, ma Snai non ha dubbi a favorire Milano @1.33 per la vittoria (-6.5 punti di handicap su AdmiralBet in quota @1.90).

Derby lombardo tra Openjobmetis Varese-Germani Brescia. Entrambe vengono da 2 sconfitte di fila, con gli ospiti che si sono fatti raggiungere in vetta dalla Virtus Bologna. Nel match disputato all’andata in casa della Leonessa, netto successo casalingo con lo score degli ultimi 8 precedenti che è dunque ora in perfetto equilibrio (4-4).

Pronostici Basket LBA 25a giornata: il posticipo di pasquetta

Nel lunedì di pasquetta chiude il menu la partita della Virtus Segafredo Arena tra le Vu Nere e l’Estra Pistoia, che occupa attualmente il 7° posto e viene da una sconfitta seguita a 3 vittorie. Con quello dell’andata, sono 3 i successi consecutivi degli emiliani contro i toscani, 9 totali negli 11 più recenti. Luca Banchi non potrà contare per questa sfida sullo squalificato Tornike Shengelia e la Virtus ha giocato anche in Eurolega questa settimana.

Le quote su Sisal vedono nettamente avanti la Virtus Bologna che si gioca @1.10 per la vittoria in testa a testa, mentre un colpaccio dei toscani pagherebbe @6.00 volte la posta.

Programma Completo, Guida TV e Classifiche Serie A Basket

PROGRAMMA COMPLETO 25° GIORNATA SERIE A BASKET

30.03. 17:00 Treviso-Pesaro (DAZN)

30.03. 18:00 Tortona-Cremona (DAZN-Eurosport)

30.03. 19:00 Basket Napoli-Venezia (DAZN)

30.03. 19:30 Trento-Scafati (DAZN)

30.03. 20:00 Brindisi-Sassari (DAZN)

30.03. 20:30 Reggiana-Olimpia Milano (DAZN)

30.03. 21:00 Varese-Brescia (DAZN-DMAX)

01.04. 20:00 Virtus Bologna-Pistoia (DAZN-Eurosport)

CLASSIFICA LBA 2023-24

1 Virtus Segafredo Bologna 34 17/7

2 Germani Brescia 34 17/6

3 EA7 Emporio Armani Milano 32 16/8

4 Umana Reyer Venezia 32 16/8

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 28 14/10

6 Estra Pistoia 24 12/12

7 Dolomiti Energia Trentino 24 12/12

8 Bertram Yachts Derthona Tortona 24 12/12

9 GeVi Napoli Basket 24 12/12

10 Banco di Sardegna Sassari 22 11/13

11 Givova Scafati 22 11/13

12 Vanoli Cremona 20 10/14

13 Openjobmetis Varese 18 9/15

14 NutriBullet Treviso Basket 18 9/15

15 Carpegna Prosciutto Pesaro 14 7/17

16 Happy Casa Brindisi 14 7/17

