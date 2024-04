Pronostici Basket LBA 27a giornata. Abbiamo analizzato tutti i match del campionato di pallacanestro italiana, la Serie A di Basket, in campo nel weekend del 13 e 14 aprile. Vediamo programma completo, classifiche, quote e consigli per le scommesse sulla LBA.

Pronostici Basket LBA 27a giornata: gli anticipi del sabato

Ad aprire il weekend cestistico italiano con la 27° giornata di Basket LBA è il primo del doppio anticipo del sabato, Dolomiti Energia Trentino-Bertram Yachts Derthona Tortona, entrambe appaiate a quota 26 punti e impegnate nella lotta per un posto ai playoff. All’andata, vittoria interna dei piemontesi all’overtime: si è trattato del 14° scontro ufficiale tra questi due team, con Tortona che è nettamente in vantaggio per 12-2.

Il secondo anticipo vede di fronte Carpegna Prosciutto Pesaro-Estra Pistoia, con i padroni di casa attualmente penultimi e gli ospiti sesti e lanciati verso la seconda fase della stagione. All’andata, successo esterno dei marchigiani, che si sono portati così sul 4-1 nei 5 precedenti recenti contro questo avversario. Per l’occasione, il coach di Pesaro Meo Sacchetti potrà schierare il nuovo lungo Loudon Love.

Pronostici Basket LBA 27a giornata: le prime sfide di domenica

Domenica il menu si apre con NutriBullet Treviso-EA7 Emporio Armani Milano. Le Scarpette Rosse sono seconde in classifica e reduci da 3 successi di fila in campionato, mentre Treviso (terzultima) è caduta a Brindisi dopo una buona striscia positiva. Nel match di andata i meneghini hanno ottenuto il 3° successo consecutivo contro i veneti, il 10° negli 11 incroci più recenti.

L’UNAHOTELS Reggio Emilia, reduce da 2 sconfitte di seguito, ospita l’Happy Casa Brindisi fanalino di coda, ma che ha vinto 3 degli ultimi 4 match disputati. Con il successo ottenuto all’andata, gli emiliani hanno pareggiato i conti relativi ai 10 precedenti più recenti: lo score è attualmente di 5-5.

La Virtus Segafredo Bologna torna in scena sul parquet amico della Virtus Segafredo Arena contro la Vanoli Basket Cremona, che ha vinto 2 degli ultimi 3 match di LBA. All’andata, successo a sorpresa dei lombardi, che invece avevano sempre perso nelle tre precedenti sfide.

Pronostici Basket LBA 27a giornata: gli ultimi match di questo turno

La capolista Germani Brescia è attesa dall’insidioso incrocio casalingo contro l’Umana Reyer Venezia, anche se entrambe sono già sicure di partecipare alla seconda fase della stagione. Con la partita dell’andata, tra campionato e competizioni europee, sono 5 i successi di fila dei lagunari nei confronti dei lombardi.

Sfida dal sapore di playoff anche tra GeVi Napoli Basket-Banco di Sardegna Sassari, appaiate attualmente a ridosso della top 8 con 24 punti. Con la vittoria esterna dell’andata, i campani si sono assicurati il 2° successo di fila contro i sardi, che invece avevano vinto entrambe le precedenti sfide.

Rimaniamo in Campania dove si chiuderà il turno della Serie A di Basket con Givova Scafati-Openjobmetis Varese. Tra le due compagini ci sono 2 punti di distacco in favore dei padroni di casa, che però hanno perso tutte e 3 le ultime sfide contro Varese, compresa quella giocata in trasferta all’andata. Incognita Nico Mannion per i lombardi, che non sanno ancora se riusciranno a trattenere l’ex NBA.

Programma completo, Guida TV e Classifiche Serie A Basket

PROGRAMMA COMPLETO 27° GIORNATA BASKET LBA

13.04. 20:00 Trento-Tortona (DAZN)

13.04. 20:30 Pesaro-Pistoia (DAZN-Eurosport 2)

14.04. 17:00 Treviso-Olimpia Milano (DAZN)

14.04. 18:00 Reggiana-Brindisi (DAZN)

14.04. 18:15 Virtus Bologna-Cremona (DAZN)

14.04. 19:00 Brescia-Venezia (DAZN-Eurosport 2)

14.04. 19:30 Basket Napoli-Sassari (DAZN)

14.04. 20:00 Scafati-Varese (DAZN)

CLASSIFICA BASKET LBA 2023-24

1 Germani Brescia 38 19/7*

2 Virtus Segafredo Bologna 36 18/8*

3 EA7 Emporio Armani Milano 36 18/8*

4 Umana Reyer Venezia 34 17/9*

5 UNAHOTELS Reggio Emilia 28 14/12

6 Estra Pistoia 28 13412

7 Bertram Yachts Derthona Tortona 26 13/13

8 Dolomiti Energia Trentino 26 13/13

9 GeVi Napoli Basket 24 12/14

10 Banco di Sardegna Sassari 24 12/14

11 Vanoli Cremona 22 11/15

12 Givova Scafati 22 11/15

13 Openjobmetis Varese 20 10/16

14 NutriBullet Treviso Basket 20 10/16

15 Carpegna Prosciutto Pesaro 16 8/18

16 Happy Casa Brindisi 16 8/18

* già qualificata ai playoff

