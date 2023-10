Pronostici NBA Rookie of the year 2023-24. La Victor Wembanyama mania abbia inizio. La prima scelta dei San Antonio Spurs all’ultimo draft NBA ha tutti i requisiti per essere un talento generazionale. Per il Rookie of the year prova ad impensierirlo Chet Holmgren. Vediamo anche le quote e i consigli per le scommesse sugli altri premi inidivuduali.

Pronostici NBA Rookie of the year 2023-24: Wemby favorito, ma occhio ad Holmgren

Lo scorso anno è stato favoloso con le scommesse antepost sul basket NBA, non solo grazie alla vittoria dell’anello dei Nuggets presi in pre-season @17.00 di quota, ma anche con le vittorie stagionali delle varie squadre (cose che vedremo insieme nel consueto video di anteprima stagionale con Guru che uscirà nei prossimi giorni su YouTube) e con i premi individuali che siamo andati ad analizzare anche per questa stagione 2023-24 NBA.

Dopo aver già parlato a parte del MVP, apriamo questa rubrica dall’altro titolo su cui c’è grande interesse, il Rookie of The Year dove ovviamente a rubare la scena è Victor Wembanyama, prima scelta dei San Antonio Spurs all’ultimo NBA Draft, e per molti il prossimo talento generazionale come non se ne vedevano da anni.

Il francese è ovviamente in testa alle lavagne, davanti a Scoot Henderson, giocatore che in qualsiasi altro draft degli ultimi anni, senza Wemby, sarebbe stato comodamente scelto alla #1 e invece è finito a Portland con la #2. I Blazers hanno perso la loro stella, Damian Lillard, e ricostruiranno da Henderson, un gruppo giovane che punta anche su Anfernee Simons e Shaedon Sharpe per un reparto guardie giovane, ma di grandissimo talento.

Ad impensierire maggiormente Wemby però secondo noi potrebbe essere Chet Holmgren, seconda scelta dell’anno prima (quando alla #1 ci andò Banchero), dopo un 2022 passato praticamente interamente in infermeria.

Pronostici NBA Rookie of the year 2023-24: gli ultimi vincitori

Le statistiche ci dicono che la pick numero 1 al draft ha poi vinto il Rookie of the Year in 4 degli ultimi 10 anni. Recentemente però i lunghi (ali forti e centri) non hanno riscosso molto successo con solo 4 titoli di ROY negli ultimi 20 anni. Solo un ROY dal 2000 ad oggi ha vinto il titolo senza essere scelto al primo giro (Malcolm Brogodon nel 2016 fu scelto alla #36). Di fatto il ROY è stato uno dei primi 5 giocatori scelti dal draft in 16 delle ultime 20 stagioni (uno di questo è stato Damian Lillard scelto alla #6 nel 2012). Ecco gli ultimi vincitori del ROY e la relativa scelta al draft.

ULTIMI VINCITORI ROOKIE OF THE YEAR

2022-23 Paolo Banchero #1

2021-22 Scottie Barnes #4

2020-21 LaMelo Ball #3

2019-20 Ja Morant #2

2018-19 Luka Doncic #3

2017-18 Ben Simmons #1

2016-17 Malcolm Brogdon #36

2015-16 Karl-Anthony Towns #1

2014-15 Andrew Wiggins #1

2013-14 Michael Carter-Williams #11

2012-13 Damian Lillard #6

2011-12 Kyrie Irving #1

2010-11 Blake Griffin #1

2009-10 Tyreke Evans #4

2008-09 Derrick Rose #1

2007-08 Kevin Durant #2

2006-07 Brandon Roy #6

2005-06 Chris Paul #4

2004-05 Emeka Okafor #2

2003-04 LeBron James #1

PICK: VICTOR WEMBANYAMA ROY @2.00

PICK: CHET HOLMGREN ROY @4.25

Gli altri premi individuali e i consigli per le scommesse

Sesto Uomo dell’anno

Se per il ROY i nostri nomi sono quelli di Victor Wembanyama @2.00 e in seconda battuta Chet Holmgren @4.25, quindi fondamentalmente i favoriti, per il 6° Uomo dell’anno tentiamo la sorte andando su un giocatore in seconda fascia, ma che ha grande esperienza e una quota di valore, Chris Paul @17.00. CP3 riparte per una nuova avventura a Golden State, dove partirà tra le seconde linee a disposizione di Steve Kerr, che secondo noi lo saprà sfruttare nei cambi con Curry e Thompson.

Paul è una PG, e Point Guard, e Guardie, hanno dominato questo premio addirittura in 11 delle ultime 12 stagioni. Solo 3 centri hanno vinto il 6° Uomo dell’anno in 41 stagioni di storia di questo premio: Montrezl Harrell nel 2020, Roy Tarpley nel ’88, e Bill Walton nel ’86.

Il ruolo del favorito è ricoperto da Immanuel Quickely che ha sfiorato questo premio lo scorso anno, facendoci soffrire visto che la nostra giocata era proprio su Malcolm Brogdon che ci ripagò vincendo questo titolo come 6° Uomo dei Celtics, un titolo che potrebbe bissare visto che dietro a Quickley c’è proprio Brogdon nelle quote, ma non dimentichiamo che a Boston quest’anno le cose sono cambiate con l’arrivo di un altro giocatore importante tra le PG, Jrue Holiday. Ecco i vincitori di questo premio negli ultimi anni:

VINCITORI 6° UOMO DELL’ANNO

2022-23 Malcolm Brogdon

2021-22 Tyler Herro

2020-21 Jordan Clarkson

2019-20 Montrezl Harrell

2018-19 Lou Williams

2017-18 Lou Williams

2016-17 Eric Gordon

2015-16 Jamal Crawford

2014-15 Lou Williams

2013-14 Jamal Crawford

2012-13 J.R. Smith

2011-12 James Harden

2010-11 Lamar Odom

2009-10 Jamal Crawford

2008-09 Jason Terry

2007-08 Manu Ginobili

2006-07 Leandro Barbosa

2005-06 Mike Miller

2004-05 Ben Gordon

2003-04 Antawn Jamison

PICK CHRIS PAUL MIGLIOR 6° UOMO @17.00

Difensore dell’anno

Per il miglior difensore si pensa ad un bis di Jaren Jackson Jr che ha vinto questo titolo lo scorso anno, e non è così impossibile pensare ad un altro successo. Il primo avversario di JJJ è un altro giocatore che ci piace molto, e che è in ascesa, Evan Mobley, 3° nelle votazioni di questo premio lo scorso anno, e uomo in più dei Cavaliers che hanno un grande potenziale nel frontcourt, ma preferiamo puntare ancora su Jaren Jackson Jr @6.50.

Statisticamente i lunghi hanno dominato questo premio con 16 vittorie nelle ultime 19 stagioni (e guardando ancora più indietro 31 vittorie nelle ultime 41 per un ala grande o centro come Defensive Player of the Year ). Anche l’esperienza è importante, nessun giocatore ha vinto il DOPY con meno di 3 anni tra i pro, ad eccezione di Alvin Robertson nel 1986. Un altro aspetto importante, le squadre dove gioca il futuro DOPY sono sempre di buon livello. Tutte le squadre del vincitore del DPOY sono poi andate ai playoffs. Ecco gli ultimi vincitori di questo premio.

VINCITORI DIFENSORE DELL’ANNO

2022-23 Jaren Jackson Jr.

2021-22 Marcus Smart

2020-21 Rudy Gobert

2019-20 Giannis Antetokounmpo

2018-19 Rudy Gobert

2017-18 Rudy Gobert

2016-17 Draymond Green

2015-16 Kawhi Leonard

2014-15 Kawhi Leonard

2013-14 Joakim Noah

2012-13 Marc Gasol

2011-12 Tyson Chandler

2010-11 Dwight Howard

2009-10 Dwight Howard

2008-09 Dwight Howard

2007-08 Kevin Garnett

2006-07 Marcus Camby

2005-06 Ben Wallace

2004-05 Ben Wallace

2003-04 Ron Artest

PICK: JAREN JACKSON JR DPOY @6.50

Giocatore più migliorato

Per il Most Improved Player, ovvero il giocatore più migliorato, le lavagne sono come al solito equilibrate all’inizio, e molto soggette a variazioni anche repentine durante la stagione. Qui abbiamo Mikal Bridges di poco avanti sul resto del field, chiamato ad una stagione di redenzione personale, per un giocatore che in campo ha sempre dato un ottimo contributo. Parliamo di un difensore d’élite ma anche un ottimo attaccante che potrà prendersi un ruolo centrale a Brooklyn.

Atteso un miglioramento anche da parte di Tyrese Maxey che lo scorso anno non ha fatto male (20.3 punti di media), ma quest’anno sarà chiamato a fare ancora meglio nella polveriera di Philadelphia alle prese col caso Harden. Alla stessa quota di Maxey, in seconda fascia, noi però segnaliamo Jordan Poole @15.00. Il potenziale di questo giocatore lo abbiamo visto tutti già a Golden State, nonostante fosse un pò bloccato da stelle del calibro di Curry e Thompson. Ora a Washington ha l’occasione di prendersi un ruolo primario che potrebbe portarlo a fargli vincere questo premio. La quota è di valore e bella alta come nel caso di CP3.

A livello statistico le Ali hanno vinto il MIP in 14 delle ultime 20 stagioni, un premio che nessun centro puro vince dal 2002 (Jermaine O’Neal). Il MIP premia molto i realizzatori, 9 degli ultimi 10 vincitori hanno chiuso le stagioni sopra ai 20 punti di media. Ecco gli ultimi vincitori di questo premio:

VINCITORI GIOCATORE PIU MIGLIORATO

2022-23 Lauri Markkanen

2021-22 Ja Morant

2020-21 Julius Randle

2019-20 Brandon Ingram

2018-19 Pascal Siakam

2017-18 Victor Oladipo

2016-17 Giannis Antetokounmpo

2015-16 CJ McCollum

2014-15 Jimmy Butler

2013-14 Goran Dragic

2012-13 Paul George

2011-12 Ryan Anderson

2010-11 Kevin Love

2009-10 Aaron Brooks

2008-09 Danny Granger

2007-08 Hedo Turkoglu

2006-07 Monta Ellis

2005-06 Boris Diaw

2004-05 Bobby Simmons

2003-04 Zach Randolph

PICK: JORDAN POOLE MIP @15.00

Miglior allenatore dell’anno

Questo Coach of the Year è un premio che non riusciamo mai a vincere, quindi non vi diamo consigli. Lo scorso anno prendere Mike Brown era quasi impossibile, e non a caso si è trattato del primo coach negli ultimi 10 anni a vincere questo premio nonostante la sua squadra non avesse vinto più di 55 partite. Proprio Brown, assieme a Mike Budenholzer, Gregg Popovich e Tom Thibodeau, è stato uno dei 4 coach che sono riusciti a vincere più di un premio di allenatore dell’anno dal 2009 ad oggi. Per allenare serve esperienza, e nessun coach al primo anno ha mai vinto un titolo di Coach of the Year da Doc Rivers nel 2000. Ancora più difficile bissare, dal 1963 nessun allenatore ha vinto il COY per due anni di fila.

Anche per questo dato statistico Brown è molto indietro nelle lavagne di quest’anno, dove al comando troviamo Erik Spoelstra che è una certezza sulla panchina di Miami, ma attenzione ad Adrian Griffin che a Milwaukee ha due grandi campioni su cui fare affidamento, e anche Mark Daigneault che se riuscirà a fare funzionare il giovane e talentuoso roster di OKC potrebbe fare il botto quest’anno. Sono poi da annoverare Joe Mazzulla di Boston, Michael Malone di Denver e Nick Nurse che in realtà è il principale avversario di Spoelstra, ma la situazione a Philadelphia non lascia tranquilli, nonostante parliamo di un ottimo allenatore. Se proprio dovessimo spendere la nostra monetina diremmo Rick Carlisle, perché secondo noi i Pacers quest’anno possono essere una sorpresa positiva.

VINCITORI ALLENATORE DELL’ANNO

2022-23 Mike Brown Sacramento Kings

2021-22 Monty Williams Phoenix Suns

2020-21 Tom Thibodeau New York Knicks

2019-20 Nick Nurse Toronto Raptors

2018-19 Mike Budenholzer Milwaukee Bucks

2017-18 Dwane Casey Toronto Raptors

2016-17 Mike D’Antoni Houston Rockets

2015-16 Steve Kerr Golden State Warriors

2014-15 Mike Budenholzer Atlanta Hawks

2013-14 Gregg Popovich San Antonio Spurs

2012-13 George Karl Denver Nuggets

2011-12 Gregg Popovich San Antonio Spurs

2010-11 Tom Thibodeau Chicago Bulls

2009-10 Scott Brooks Oklahoma City Thunder

2008-09 Mike Brown Cleveland Cavaliers

2007-08 Byron Scott New Orleans Hornets

2006-07 Sam Mitchell Toronto Raptors

2005-06 Avery Johnson Dallas Mavericks

2004-05 Mike D’Antoni Phoenix Suns

2003-04 Hubie Brown Memphis Grizzlies

