Pronostici NBA Quote Draft 2024. Si parla tanto in questi giorni, a poco dall’inizio della stagione 2023-24 di Basket NBA, di Victor Wembanyama, prima scelta all’ultimo draft, ma andiamo a vedere quali sono i prossimi possibili protagonisti per il prossimo draft del 2024.

Pronostici NBA Quote Draft 2024: testa a testa Buzelis-Holland per la #1

Tra poco inizia la stagione 2023-24 di basket NBA, e dobbiamo ancora vedere il debutto ufficiale di Victor Wembanyama su cui c’è un grande hype come abbiamo visto anche nell’articolo sul ROY, ma andiamo a vedere chi verrà dopo il francese, ovvero chi potrà essere la prima scelta al prossimo Draft NBA 2024.

C’è tanto da giocare (a novembre inizierà anche la stagione di College Basket NCAAB che seguiremo da vicino giorno per giorno, e che potrà far esplodere altri talenti), e tutto può cambiare, ma andiamo a vedere le prime idee di analisti e bookmakers americani sulla prossima #1.

Al momento sembra un testa a testa tra due giocatori di G-League, Matas Buzelis e Ron Holland, ma l’effetto Wemby potrebbe farsi sentire, con un altro talento francese, dal campionato transalpino (JL Bourg) che potrebbe essere chiamato alla #1, parliamo di Zaccharie Risacher. Al momento il primo giocatore NCAAB in lista è Aaron Bradshaw, prodotto di Kentucky, davanti ad Isaiah Collier di USC, Tyrese Proctor di Duke e un altro giocatore di Kentucky, Justin Edwards.

Pronostici NBA Quote Draft 2024: le quote e le ultime pick #1

I Washington Wizards vogliono mettere al sicuro la prima scelta con cui potrebbero andare a chiamare proprio Buzelis che sarebbe un solido innesto al fianco di Kyle Kuzma, e potrebbe servire di più ai Wizards rispetto ad Holland.

Come abbiamo visto sono però già tanti i giocatori che possono ambire alla #1, e se ne aggiungeranno altri, per una lavagna molto equilibrata, tanto da non sembrare vera rispetto allo scorso anno, quando Wembanyama era scontato, tanto da avere una quota poco più che simbolica @1.02.

A livello statistico molti prospetti NBA giocano una sola stagione al college. Wembanyama è l’unico caso di giocatore che ha passato 3 stagione in LNB francese prima di approdare in NBA con la scelta #1. Duke è il programma di college americano che ha prodotto più prime scelte nel NBA Draft, ben 5, e l’ultima di queste è stata Paolo Banchero 2 anni fa. In generale è però Kentucky il programma con più scelte al draft (senza contare solo la #1) con ben 22 giocatori scelti tra i pro e la recente #1 di Karl-Anthony Towns nel 2015. Non solo college e americani, ben 5 delle prime scelte nei 10 NBA Draft più recenti sono giocatori non americani. Vediamo le quote della prossima prima scelta al Draft, e gli ultimi giocatori chiamati con la #1.

QUOTE 1° SCELTA NBA DRAFT

Matas Buzelis @4 G League Ignite

Ron Holland @4.50 G League Ignite

Zaccharie Risacher @5 JL Bourg (France)

Aaron Bradshaw @6 Kentucky

Isaiah Collier @8 USC

Tyrese Proctor @9 Duke

Justin Edwards @10 Kentucky

Aday Mara @10 UCLA

Cody Williams @11Colorado

Bronny James @51 USC

ULTIME PICK #1 NBA DRAFT

2023 Victor Wembanyama Metropolitans 92 (France LNB)

2022 Paolo Banchero (ORL) Duke

2021 Cade Cunningham (DET) Oklahoma State

2020 Anthony Edwards (MIN) Georgia

2019 Zion Williamson (NOP) Duke

2018 Deandre Ayton (PHX) Arizona

2017 Markelle Fultz (PHI) Washington

2016 Ben Simmons (PHI) LSU

2015 Karl-Anthony Towns (MIN) Kentucky

2014 Andrew Wiggins (CLE) Kansas

