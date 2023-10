Pronostici NBA 31 ottobre 2023. Questo martedì notte di Halloween ci sono tre partite di basket americano in programma: Cleveland Cavaliers-NY Knicks, Phoenix Suns-San Antonio Spurs ed LA Clipper-Orlando Magic. Proprio i Clippers sono protagonisti delle ultime ore dopo aver ufficializzato la trade con Philadelphia per James Harden.

Pronostici NBA 31 ottobre 2023: Cleveland Cavaliers-NY Knicks

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta sabato, alla seconda partita di un back to back. I Cavaliers sono stati superati 113-125 dai Pacers ma Cleveland oggi dovrebbe recuperare Donovan Mitchell (dovrebbero rimanere out Garland e Allen). Sfida ha tenuto una media di 28.3 punti con 4.4 assist nei precedenti contro i Knicks in regular season, con 23.2 punti e 7.2 assist nella serie di playoffs.

I Knicks hanno perso 87-96 contro i Pelicans, con soli 14 punti di Jalen Brunson che però sarà l’osservato speciale di Cleveland a cui ha segnato 24.0 punti con 6.2 assist di media nelle sfide di regular season, e ha replicato con altri 24.0 punti e 4.8 assist nella serie di playoffs contro i Cavaliers.

I Knicks sono avanti 7-3 nei precedenti contro i Cavaliers (7-3 ATS anche nelle scommesse) e oggi sono favoriti a -3.0 anche in trasferta. Linea O/U bassa a 214.0 punti totali. Negli ultimi 10 precedenti sono 3 Over tra NYK e Cleveland ma in questo primo scontro della nuova stagione potremmo vedere una partita da Over.

TIPS: OVER 213.5

Pronostici NBA 31 ottobre 2023: Phoenix Suns-San Antonio Spurs

I Suns oggi sperano di avere tutte e tre le stelle (Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal) in campo per la prima volta. Phoenix ha perso contro i Lakers nonostante 39 punti di KD che poi ha guidato l’attacco dei Suns con 26 punti anche nel 126-104 contro i Jazz.

Gli Spurs arrivano dal pesante 83-123 contro i Clippers, con Devin Vassell sempre leader dell’attacco e con Victor Wembanyama che si è fermato a 11 punti in 26 minuti. San Antonio in quella partita ha perso ben 25 turnovers.

I Suns hanno sempre battuto gli Spurs negli ultimi 9 precedenti (5-3-1 ATS nelle scommesse). Oggi Phoenix è favorita con -7.0 punti di handicap in casa. Linea O/U a 225.0 punti totali. Solo 1 Over negli ultimi 6 scontri diretti tra Phoenix e San Antonio.

TIPS: KEVIN DURANT UNDER 31.5 PUNTI

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NBA 31 ottobre 2023: LA Clipper-Orlando Magic

Grande attenzione sui Clippers che nelle ultime ore hanno ufficializzato la trade con cui sono arrivati a James Harden. Questo fa scendere la quota per l’anello dei Clippers da @25 a @13. Il Barba ritrova Westbrook con cui ha giocato per varie stagioni a OKC (tenendo un record di 146-74) e anche a Houston (36-19). Con i Rockets Harden chiuse la sua esperienza con 33.4 punti, 7.3 assist e 6.3 rimbalzi di media, con Westbrook che aggiunse 27.3 punti, 7.1 assist e 8.0 rimbalzi. Oltre a questi due ci sono anche Leonard e George per un big-4 davvero interessante.

Intanto LAC arriva da una dominante vittoria sugli Spurs con 25 palle perse forzate agli avversari, dominati con un punteggio di 54-30 nel pitturato. Kawhi Leonard è stato il migliore con 21 punti (23.0 di media stagionale), aiutato dai 19 di Paul George (27.3 di media stagionale) e non dimentichiamo Russell Westbrook che ha contribuito con altri 19 punti.

I Magic, dopo le prime 2 vittorie, ad LA (casa Lakers) hanno perso la prima stagionale, con un attacco che lascia qualche dubbio, in particolare Paolo Banchero che ha chiuso con soli 9 punti (4/14 al tiro) e in stagione è fermo a 11.7 punti di media con un 37.5% al tiro dal campo.

Dal 6 gennaio 2014 al 29 gennaio 2021 i Clippers avevano vinto 14 partite di fila contro Orlando, ma negli ultimi 5 precedenti le cose sono cambiate, con 3 vittorie dei Magic, comprese le 2 sfide più recenti. Oggi i Clippers si giocano a -6.5. Linea O/U a 218.0 punti totali, con LAC ed Orlando che sono O/U 1-7-2 negli ultimi 10 precedenti.

TIPS: MAGIC +7.5

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.