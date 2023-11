Pronostici NBA 13 novembre 2023. La nuova settimana di pallacanestro americana inizia con 4 partite nel lunedì notte. Boston Celtics-NY Knicks il big match ma ci sono anche Raptors-Wizards, Bucks-Bulls e Kings-Cavaliers.

I Boston Celtics sono ancora imbattuti al TD Garden (4-0) dove questa notte arrivano i rivali di NY. I Celtics arrivano da 2 vittorie su Nets e Raptors e Jayson Tatum guida la squadra in punti (27.7) e rimbalzi (9.2) ma attenzione a Jaylen Brown che ha segnato 28 e 29 punti nelle ultime 2 partite e al TD Garden gioca molto meglio con 25 punti di media e il 53% dal campo (rispetto al 42% in trasferta), con anche un clamoroso 44% da tre. Oggi potrebbe superare la linea personale di 22.5 punti.

I NY Knicks arrivano da 3 vittorie e alla guida ci sono RJ Barrett (22.6 punti di media) e Jalen Brunson (22.2). I Knicks hanno sfidato i Celtics al Madison Square Garden nell’opener stagionale del 25 ottobre, perdendo 104-108. In quell’occasione 34 punti e 11 rimbalzi di Tatum, aiutato dal grande ex, Kristaps Porzingis, che esordì in maglia Celtics con 30 punti (5/9 da tre).

Pronostici NBA 13 novembre 2023: le altre sfide

Toronto Raptors-Washington Wizards

I Raptors rientrano dal road-trip chiuso con 2 vittorie e 2 sconfitte dopo il 94-117 a Boston, con Pascal Siakam migliore dei suoi nonostante appena 17 punti con 6/17 al tiro. Se la passano peggio i Wizards che hanno un record di 2-7 e arrivano dalla sconfitta a Brooklyn ieri dove il leader dell’attacco è stato il rookie Bilal Coulibaly con 20 punti (15 punti per Kyle Kuzma). Toronto ha vinto 5 degli ultimi 6 scontri diretti con Washington.

Tra i giocatori da tenere d’occhio attenzione a Scottie Barnes, che in questo inizio stagionale è il vero leader dei canadesi, nei punti, ma anche nei rimbalzi, 9.8 a sera, con ottime statistiche anche nei rimbalzi offensivi dove Washington è penultima. In generale i Wizards hanno rendimenti negativi a rimbalzo e Barnes potrebbe superare la linea di 8.5 rimbalzi o anche quella a 34,5 Punti+Rimbalzi+Assist. Prima di Boston aveva 6 Over su 7 partite e ha una media di 35.7 P+R+A. Mi aspetto che Barnes farà la differenza contro la difesa di Washington che comunque è 30° anche come assist e 29° come punti concessi.

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls

Doppia sconfitta per i Bucks nonostante un Giannis Antetokounmpo da 54 punti contro i Pacers e altri 35 punti con 10 rimbalzi e 7 assist contro i Magic che non sono bastati per Milwaukee in cui si è infortunato anche Damian Lillard che dovrebbe comunque tornare in campo oggi. L’arrivo di Dame per Jrue Holiday aveva aperto dubbi sulla tenuta difensiva che si stanno traducendo in incubi, con Milwaukee che sta concedendo 119.3 punti di media (25°).

I Bulls sono in back to back dopo la vittoria sui Piston con 29 punti di DeMar DeRozan, aiutato dalla doppia-doppia di Nikola Vucevic con 21 punti + 12 rimbalzi. Attenzione comunque a Giannis che guida i suoi con 28.9 punti e 9.4 rimbalzi a sera e contro la difesa dei Bulls potrà fare la voce grossa, per riportare alla vittoria i suoi Bucks.

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers

Entrambe arrivano da una vittoria, sicuramente più importante quella 118-110 dei Cavaliers a Golden State mentre i Kings hanno superato 105-98 i Thunder, con tripla doppia da 17+13+13 di Domantas Sabonis che inoltre conta 10 doppie doppie in 10 parite in carriera contro i Cavaliers.

La squadra di coach J.B. Bickerstaff sembra aver ritrovato equilibrio con i ritorni di Jarrett Allen e Caris LeVert, a dar manforte a Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley e Max Strus, e non dimentichiamo l’apporto di Dean Wade dalla panchina, che ha segnato solo 8 punti contro Golden State, ma ha messo due triple chiave.

