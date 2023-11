Pronostici NBA 20 novembre 2023. La nuova settimana della pallacanestro americana si apre con 8. match. Tra le sfide più interessanti segnaliamo Minnesota Timberwolves-NY Knicks, ma anche New Orleans Pelicans-Sacramento Kings e Golden State Warriors-Houston Rockets.

Pronostici NBA 20 novembre 2023: big match Minnesota Timberwolves-NY Knicks

Buon momento per i Knicks che hanno vinto 6 delle ultime 7 partite ma questa notte hanno una difficile trasferta a Target Center contro i Timberwolves che sono 8-1 nelle ultime 9 e hanno iniziato davvero bene questa stagione. Minnesota rientra in casa dopo un road-trip di 5 partite concluso con 4 vittorie, anche se tutte queste vittorie sono arrivate in singola cifra di margine finale.

Jalen Brunson guida i Knicks con 24.2 punti di media, è rientrato RJ Barrett che viaggia a 21.6 punti a sera e c’è anche Julius Randle (19.4) che dopo un avvio molto sotto tono si sta riprendendo. Non scordiamo nemmeno Immanuel Quickley che contribuisce con 15.5 punti a sera. Dall’altra parte Anthony Edwards guida l’attacco dei Timberwolves con 26.0 punti a sera, con Karl-Anthony Towns che contribuisce con 21.7 punti, poi ci sono Naz Reid (12.6) e Rudy Gobert (11.7). Si sfidano però due delle migliori difese di questo avvio NBA. Minnesota subisce 106.8 punti a partita (5°), è la 3° migliore di NBA in FG% e 4° in 3P%. I Knicks concedono solo 104.9 punti a partita (1°)

Lo scorso anno una vittoria a testa, sempre per la squadra in trasferta. I Knicks passarono 120-107 in Minnesota a novembre mentre nel finale della scorsa stagione i Timberwolves uscirono con uno spettacolare 140-134 dal Madison Square Garden. I Timberwolves sono ancora perfetti in casa (5-0 con anche 5-0 ATS nelle scommesse) e il fattore campo spinge Minnesota favorita a -3.0 mentre le difese (e in particolare due dei pace factor più bassi della lega) spingono verso una partita a basso punteggio, con linea O/U a 213.0 punti totali.

Pronostici NBA 20 novembre 2023: le altre partite del lunedì

Charlotte Hornets-Boston Celtics

Celtics in back to back dopo la vittoria di ieri, la 6° di fila, con 26 punti di Kristaps Porzingis nel 102-100 sui Grizzlies, ma il leader è sempre Jayson Tatum con 26.9 punti e 8.7 rimbalzi. Per gli Hornets LaMelo Ball ha segnato 30+ punti in 5 delle ultime 7 prestazioni e in stagione guida Charlotte con 24.4 punti. Da segnalare la grande prova del rookie Brandon Miller che ha segnato 29 punti sabato contro i Knicks, ma Charlotte ha perso la 4° di fila (2-8 nelle ultime 10). Boston ha sempre battuto Charlotte negli ultimi 6 precedenti, con anche un ottimo 5-1 ATS nelle scommesse. Oggi gli ospiti sono favoriti per una vittoria in doppia cifra (-9.5).

Detroit Pistons-Denver Nuggets

Doveva essere una stagione di piccoli miglioramenti per Detroit, ma così non sembra e ieri è arrivata l’11° sconfitta di fila, il pesante 113-142 contro i Raptors, una prestazione che Cade Cunningham non ha avuto problemi a definire inaccettabile. Il back to back contro i campioni in carica arriva in un momento pessimo, con Detroit che è anche distrutta dagli infortuni, con solo 10 giocatori disponibili. Anche i Nuggets però non arrivano di certo nel loro miglior momento con 2 sconfitte di fila (1-3 nelle ultime 4). Nelle ultime 5 partite Nikola Jokic e compagni non hanno mai coperto l’handicap (0-5 ATS). Nel ko di Cleveland meno di 28 minuti in campo proprio per Jokic che in stagione viaggia a 29.5 punti, 14 rimbalzi e 9.4 assist. Non aiuta l’infortunio di Jamal Murray che ha saltato le ultime 6 partite e il rendimento di Denver ne ha risentito palesemente. I Nuggets sono 6-1 negli ultimi 7 precedenti contro Detroit, ma con solo 4-3 ATS nelle scommesse e oggi gli ospiti sono chiamati ad una vittoria in doppia cifra (-9).

Washington Wizards-Milwaukee Bucks

4 vittorie di fila per i Bucks che sabato hanno vinto il big match contro i Mavericks con 40 punti, 15 rimbalzi e 7 assist di Giannis Antetokounmpo mentre Damian Lillard ha contribuito con 27 punti e 12 assist. I Wizards hanno invece perso le ultime 5 partite. Kyle Kuzma è il migliore con 23.5 punti di media ma Jordan Poole, il grande colpo dell’estate, sembra già arrivato a fine corsa con i Wizards (alcuni rumors parlano di trade per lui). I Bucks hanno un grande vantaggio con 119.2 punti segnati di media (5°) rispetto ai 122.9 punti concessi dalla difesa di Washington (28°). Milwaukee ha vinto 5 delle ultime 6 sfide contro Washington (4-2 ATS) e anche i Bucks oggi sono nettamente favoriti per una vittoria in doppia cifra (-9.5).

Chicago Bulls-Miami Heat

Gli Heat sabato hanno interrotto una striscia di 7 vittorie consecutive proprio a Chicago, grazie ad un grande ultimo quarto in rimonta per i Bulls con 23 punti di DeMar DeRozan mentre per gli Heat non sono bastati 25 punti di Jimmy Butler così come i 17 punti con 7 assist di Duncan Robinson, ancora una volta letale dalla lunga distanza con 4/5 da tre. Le squadre si tornano a sfidare questa notte, sempre a Chicago con i padroni di casa leggermente sfavoriti a +1. I Bulls hanno vinto 4 delle ultime 5 sfide contro gli Heat, con anche un 4-1 ATS nelle scommesse.

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings

I Kings arrivano da 6 vittorie di fila con un Domantas Sabonis che sta giocando da mvp, con altri 32 punti, 13 rimbalzi e 6 assist determinanti contro i Mavericks, senza dimenticare il rientro di De’Aaron Fox che dopo i 43 punti a San Antonio ha segnato altri 30 punti con 6/10 da tre a Dallas. Sabato i Pelicans hanno perso 120-121 in Minnesota, facendosi rimontare nell’ultimo quarto da +14, ma senza Zion Williamson lasciato a riposo, e senza altri due giocatori chiave infortunati: CJ McCollum e Trey Murphy III. Kings leggermente favoriti (-1) nonostante la trasferta di questa notte.

San Antonio Spurs-LA Clippers

Dopo 6 sconfitte i Clippers sono tornati alla vittoria 106-100 sui Rockets, primo successo di LAC da quando c’è James Harden, e lo stesso Barba è stato protagonista con 24 punti, a cui Kawhi Leonard ha aggiunto altri 26 punti e 23 sono arrivati da Paul George, i big-three dei Clippers. Gli Spurs invece arrivano da 8 sconfitte di fila, compreso il 108-120 di sabato contro Memphis, nonostante 22 punti di Keldon Johnson e 19 punti, 13 rimbalzi e 8 stoppate di Victor Wembanyama. I Clippers hanno sempre battuto gli Spurs negli ultimi 5 confronti diretti, compreso quello del 29 ottobre in cui hanno dominato 123-83. LAC e San Antonio sono O/U 3-7 negli ultimi 10 precedenti, ma attenzione perchè gli Spurs sono O/U 11-2 in questa stagione, e hanno la difesa che concede più punti nell’intera NBA (124.2).

Golden State Warriors-Houston Rockets

Dopo 6 vittorie i Rockets hanno perso le ultime 2 trasferte ad LA con un totale di soli 7 punti di scarto contro i Clippers la settimana scorsa e ieri contro i Lakers, nel 104-105 finale, con un altra prova positiva di Alperen Sengun, alla 3° partita di fila con 23 punti segnati dopo i 24 a referto contro New Orleans. Houston è 0-4 in trasferta quest’anno, un ottima notizia per i Warriors chiamati ad interrompere una preoccupante striscia di 6 sconfitte, compreso il 123-130 di sabato contro OKC, nonostante il rientro da 25 punti di Stephen Curry. Rimane sospeso fino al 28 novembre Draymond Green, ma in sua assenza i Warriors hanno un record di 1-4. Golden State ha battuto Houston per 11 partite di fila, compreso il 106-95 in trasferta il 29 ottobre con 24 punti di Steph Curry, con 19 di Klay Thompson e 13 di Andrew Wiggins.

