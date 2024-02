Pronostici NBA 13 febbraio 2024. Sei partite di basket americano in programma questo martedì notte e, dopo aver battuto i Nuggets ieri, anche oggi i Milwaukee Bucks sono coinvolti nel big match di giornata, in casa contro i Miami Heat. Si sfidano anche le migliori due squadre nelle scommesse ATS: OKC ed Orlando. Vediamo le analisi di tutte le partite e le proiezioni più interessanti per le prop bet NBA, le prestazioni sui giocatori.

Pronostici NBA 13 febbraio 2024: Big match Milwaukee Bucks-Miami Heat

I Bucks sono in back to back dopo che ieri hanno regalato la 2° gioia consecutiva a coach Doc Rivers (la 3° su 8 partite da quando è allenatore di Milwaukee) vincendo 112-95 il big match contro i Nuggets con un Giannis Antetokounmpo da 36 punti e season high da 18 rimbalzi. Nelle ultime 4 partite Damian Lillard lo ha supportato seegnando 21.5 punti di media e tirando col 48.4% dal campo.

Dall’altra parte gli Heat che sono più riposati, ma hanno perso l’ultima contro i Celtics e sono felici dell’arrivo del weekend per l’All Star Game, visto che hanno un infermeria piena (Jimmy Butler, Josh Richardson, Terry Rozier e c’è anche Duncan Robinson in forse) che sperano di svuotare almeno in parte, per riprendere con una seconda parte di stagione più convincente di una prima da alti e bassi. Miami ha così perso 9 delle ultime 13 partite e si affiderà a Tyler Herro e a Bam Adebayo (24 punti il primo, 22+13 rimbalzi il secondo nella sconfitta contro i C’s).

I Bucks hanno vinto i primi 2 scontri stagionali contro Miami (2-0 ATS e doppio Over). Nel 122-114 di ottobre, qui al Fiserv Forum, arrivarono 33 punti di Giannis e 25 di Lillard, a vanificare i 35 di Herro; mentre nel 131-124 di fine novembre a Miami, per i Bucks fece ancora una volta la differenza Giannis con altri 33 punti (e questa volta pure 10 rimbalzi), oltre al 32+9 assist di Lillard mentre per Miami il migliore fu Adebayo ancora in doppia doppia con 31 punti e 10 rimbalzi.

Noi oggi andiamo proprio contro il lungo di Miami, consigliando una linea di valore: Bam Adebayo Under 23.5 punti @1.90, visto che ha una stima che ci regala tanto a 19.7. Nelle ultime trasferte Miami ha avuto uno dei pace Factor più bassi della lega e Bam ha una media stagionale di 20.2 punti. Non supera questa linea da 14 partite consecutive (16.0 punti di media nelle ultime 10). Qui le incognite sono legate al fatto che Milwaukee sia in back to back e che Bam rimanga uno dei pochi giocatori “sani” e su cui puntare per Miami, ma come abbiamo visto la linea sembra almeno 3 punti più alta delle stime.

Pronostici NBA 13 febbraio 2024: le altre partite in programma

Brooklyn Nets-Boston Celtics

I Celtics sono 12-1 negli ultimi precedenti contro i Nets, comprese le 2 vittorie di questa stagione a novembre. Boston arriva inoltre da 4 vittorie di fila (striscia vincente in cui Jayson Tatum ha segnato 28.8 punti di media e Kristaps Porzingis addirittura 29.0) ed è 15-6 nelle ultime 21 partite. I Nets sono invece 6-11 nelle ultime 17 partite, nonostante abbiano giocato 12 volte in casa (adesso inizia un periodo da 14 trasferte in 20 partite per Brooklyn).

La quota non è altissima, ma ci piace molto Derrick White Over 3.5 Assist @1.64. In stagione ha una media di 4.8 assist e oggi ha una stima di 4.4. Nelle ultime partite sia Boston che Brooklyn sono state nella top-10 delle squadre con ritmi più elevati quindi più chance di canestro = più possibilità di assist per White che arriva da 3 Over di fila ed è O/U 7-2 nelle ultime partite. Nel precedente contro i Nets ha servito 5 assist. Linea assolutamente alla portata.

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder

A gennaio i Thunder hanno vinto in casa contro Orlando 112-100 e sono 8-2 ATS negli ultimi precedenti contro i Magic che però si presentano forti di 5 vittorie nelle ultime 6. Inoltre Orlando si presentò a quella partita senza tanti giocatori chiave (Franz Wagner, Wendell Carter Jr., Markelle Fultz, Gary Harris, Joe Ingles) e non bastarono i 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Paolo Banchero, nel confronto con Chet Holmgren (15+8+3) e soprattutto con un Shai Gilgeous-Alexander da 37 punti. SGA è il giocatore che ha segnato più trentelli in stagione, ma oggi potrebbe chiudere con Under contro la difesa (al completo) dei Magic.

OKC ha vinto 9 delle ultime 13 partite, e nell’ultima ha forzato 18 turnovers da cui sono scaturiti 30 punti, un arma vincente anche contro Orlando, con 16 turnover forzati che portarono in cascina per i Thunder 23 punti (contro i 10 raccolti dai Magic in queste condizioni). Questa volta per i Magic ci sarà eccome Franz Wagner che ha tenuto una media di 30.3 punti tirando intorno al 60% nelle ultime 4 partite. Paolo Banchero ha servito 6+ assist in ognuna delle ultime 10 prestazioni.

Le idee sono molte in questa sfida, ma Wagner e Banchero hanno linee perfette (21.5 punti per il tedesco che è anche la stima per oggi, stessa cosa per Banchero, 5.5 assist su una stima di 5.4). Va a finire che prendiamo un grande rischio con questa proposta, ma la stima che ci da più valore è proprio Shai Gilgeous Alexander Under 31.5 Punti @1.95. Prima dei 38 contro Sacramento aveva fatto 4 Under di fila (O/U 3-6 nelle ultime 9) e oggi ha una stima a 29.5. Volete una bonus pick? Banchero Over 2.5 Palle Perse @1.76. Ne perde quasi 3 a partita e abbiamo già detto del vantaggio di OKC sui turnovers. Vi segnaliamo inoltre che Orlando (35-18 ATS) ed OKC (32-12 ATS) sono le due migliori squadre in assoluto come rendimento nelle scommesse sugli handicap. Se non sai cosa significa il termine ATS dai un occhio qui.

Phoenix Suns-Sacramento Kings

Dopo aver perso la prima sfida dell’anno, i Kings hanno vinto le successive 2 contro i Suns. In queste 3 partite contro Phoenix De’Aaron Fox ha tenuto una media tonda tonda di 30.0 punti, aiutato da Domantas Sabonis che ha sfidato Phoenix 2 volte, mettendo a referto 21.3 punti, 13.3 rimbalzi e 9.3 assist, quasi tripla doppia di media. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in trasferta, i Kings ad OKC, i Suns a Golden State, ed avranno quindi voglia di rimettersi in corsa a Ovest.

Noi ci concentriamo su Devin Booker Over 5,5 Assist @1.68 visto che in 3 sfide stagionali contro Sacramento ha tenuto una media di 16.7 assists potenziali e ha sempre superato la linea (11-7-7). La difesa si Sacramento è 22° come assist concessi. In questa stagione Booker ha una media di 7.1 assist e ha superato questa linea in 4 delle ultime 6.

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves

4 sconfitte di fila per i Blazers mentre i Timberwolves sono in back to back dopo la bella affermazione di ieri ad LA, nello scontro al vertice di Western Conference con i Clippers, che si è risolto in favore della franchigia del Minnesota che mantiene il comando. Karl-Anthony Towns ha segnato 24 punti ed Anthony Edwards ha contribuito con 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, oltre alla 36° doppia doppia stagionale di Rudy Gobert (17+10 rimbalzi).

Portland è senza Malcolm Brogdon, Scoot Henderson e Shaedon Sharpe, ma dovrebbe rientrare Anfernee Simons, giocatore da 23.4 punti di media, peccato che abbia giocato 29 delle 52 partite di Portland che si affida così ad un più costante Jerami Grant da 28.4 punti di media nelle ultime 5. Portland ha però segnato solo 84 punti nell’ultima contro i Pelicans, e si era fermata a 93 pure nella sconfitta del mese scorso in Minnesota, dove per i Timberwolves fecero la differenza Gobert (24+17) e Towns (23 punti).

Su questa sfida segnaliamo Karl Anthony Towns Over 6.5 Rimbalzi @1.68. KAT ha una stima di 8.5 rimbalzi contro Portland e in stagione ha una media di 8.2 rimbalzi. Arriva da 3 Under ma nel precedente contro i Blazers aveva portato giù suoi 8 rimbalzi e potrà tornare intorno alle sue medie stagionali contro Portland che ha un efficenza a rimbalzo pessima, specialmente a rimbalzo difensivo, anche se il back to back nasconde parecchie insidie, specialmente se uno decide di muoversi molte ore prima in quella che è una delle partite ad orario più tardo, che chiudono questa nottata NBA.

LA Lakers-Detroit Pistons

6 vittorie di fila dei Lakers contro i Pistons, compreso il 133-107 di fine novembre a Detroit in una partita da 28 punti e 16 rimbalzi per Anthony Davis, oltre a 25 punti e 8 rimbalzi di LeBron James (entrambi sotto i 30 minuti in campo in un match finito in garbage), ma il miglior marcatore fu un ispirato D’Angelo Russell da 35 punti, un Russell che è stato il migliore con 30 punti anche nel successo sui Pelicans, la 4° vittoria nelle ultime 5 per i gialloviola che sembrano in un momento favorevole, Russell in particolare (24.1 punti di media nelle ultime 12 partite, un bel boost rispetto ai 17.5 di media stagionale).

Simone Fontecchio è arrivato in una squadra pessima come Detroit, ma ha subito chiarito di non voler fare la parte del gregario, con 20 punti e 9 rimbalzi a referto, anche se i migliori sono stati Jaden Ivey (23 punti, segnalato anche da noi ultimamente) e Cade Cunningham (22).

Noi proviamo a cavalcare ancora D’Angelo Russell Over 19.5 Punti @1.86 che ha una linea esattamente un punto più bassa di quello che ci dicono le stime (20.5). I Lakers hanno giocato il 3° pace Factor più alto nelle ultime 25 partite e il 3° miglior attacco per punti segnati nelle ultime 15. Russell è stato molto utilizzato nelle ultime 10 partite con 37.6 minuti di media sul parquet, e abbiamo già detto quanto abbia incrementato nei punti delle ultime 5 prestazioni, oltre al precedente contro Detroit. Russell è O/U 10-4 nelle ultime 14 partite, e nelle ultime 15 ha realizzato 4.2 triple a sera (+1.6 rispetto alle medie stagionali). Pistons 27° difesa per punti concessi (122.1), 25° in FG% e 23° anche in 3P%. C’è spazio per continuare il momento favorevole D’Angelo!

