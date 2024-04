Pronostici NBA 11 aprile 2024. Questo giovedì notte si giocano cinque partite, col big match a Boston, dove si rinnova la rivalità tra Celtics-Knicks. Abbiamo analizzato come sempre tutti i match, dandovi gli spunti statistici più interessanti per quanto riguarda le prop bet, ovvero le scommesse sulle prestazioni giocatori Basket NBA.

Pronostici NBA 11 aprile 2024: Big Match Boston Celtics-NY Knicks

Nonostante lo stop di Randle, i Knicks sono saliti al 3° posto a Est dopo il 128-117 sui Bulls, trascinati da un super Jalen Brunson che ha segnato 45 punti nell’ultima partita, dopo i 43 contro i Bucks domenica, 10° volta in stagione in cui segna 40+ punti e di media viaggia con 28.4 punti, 6.7 assist e 3.6 rimbalzi col 47.8% dal campo a sera, in quella che si sta rivelando la sua miglior stagione in carriera.

I Celtics sono certi del primato a Est e dopo 5 vittorie si sono fermati nel 91-104 di martedì a Milwaukee. Boston ha vinto però le ultime 13 partite in casa al TD Garden. Le squadre si sono affrontate 4 volte in stagione, e ha sempre vinto Boston, con un quasi perfetto 3-0-1 ATS nelle scommesse e O/U 1-3, anche se per oggi sono in forse tutti i big, da Jayson Tatum a Jaylen Brown, passando per l’ex Kristaps Porzingis, con coach Mazzulla che potrebbe operare un pò di turnover.

J.HART OVER 8,5 RIMBALZI @1.64

Stima: 10.1⭐️⭐️⭐️

Dopo aver incassato le quote enormi @3.30 e @2.50 sulle triple di Hart questa volta cambiamo in parte, nel senso che rimaniamo sullo stesso giocatore, ma lasciamo le triple (con i book che si sono svegliati e oggi danno una quota sotto @2 per Over 0.5) e andiamo sui rimbalzi, per un giocatore che ha una stima di 10.1 per questa notte con i Celtics che potrebbero giocare senza molti titolari come detto. Hart arriva da un doppio Over (9-13) ed è O/U 7-3 nelle ultime 10 (9.8 rimbalzi di media).

Pronostici NBA 11 aprile 2024: le altre partite della notte

Detroit Pistons-Chicago Bulls: A.CARUSO OVER 10.5 PUNTI @1.91

Stima: 11.9⭐️⭐️⭐️

Alex Caruso ha realizzato 3 triple di media nelle ultime 5 partite (+1.1 rispetto alle sue medie stagionali), arco di tempo in cui ha giocato per 35.2 a sera (+7.0). Detroit è la squadra che ha concesso più punti alle starting SF avversarie (19.5) nelle ultime 16 partite e in generale la difesa di Detroit è 26° per punti concessi e 24° on FG% in questa pessima stagione. I Pistons hanno avuto anche il 3° Pace Factor più elevato nelle ultime 10 prestazioni interne. Caruso arriva da 3 Under ma prima aveva segnato 5 Over in 6 prestazioni e oggi ha l’occasione di tornare ampiamente in doppia cifra punti.

Utah Jazz-Houston Rockets: F.VANVLEET OVER 7.5 ASSIST @1.78

Stima: 9.1⭐️⭐️⭐️⭐️

8.1 assist di media stagionale per Fred VanVleet che arriva dai soli 6 assist, ma contro la difesa di Orlando (la migliore in questa specifica), e prima aveva segnato 3 Over consecutivi. Oggi sfida la peggiore come assist concessi (29.9), i Jazz che sono anche 29° come punti concessi e giocano un pace factor elevato (anche i Rockets nelle ultime 20 partite hanno aumentato i loro ritmi, e questo ci aiuta sugli Over).

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: K.MURRAY OVER 15,5 PRA @1.95

Stima: 17,7⭐️⭐️⭐️

Kris Murray ha tirato col 53.1% dal campo nelle ultime 10 in casa e nelle ultime 5 partite ha aumentato anche il numero di triple e il minutaggio, trovando spazio viste le tante assenze tra i titolari di Portland. Ultime 5 partite in cui Murray ha portato giù anche 3 rimbalzi offensivi a sera. Murray arriva da 3 Over netti su questa linea, un rendimento che è andato a crescere match dopo match (18-19-21). In trasferta quest’anno i Warriors giocano il 9° Pace Factors più elevato. La difersa di Golden State è abbastanza modesta per punti concessi (18°) ed assist (17°).

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: T.MURPHY OVER 14,5 PUNTI @1.75

Stima: 16.6⭐️⭐️⭐️

Riproviamo Trey Murphy III che ha tenuto una media di 19.0 punti nelle ultime 5 (+4.6 rispetto alle sue medie stagionali) in 36.2 minuti (+7.1) e ci ha ripagato con 31 punti, miglior marcatore dei Pelicans nell’ultima a Portland. Sacramento è la 29° difesa come punti concessi alle starting SG avversarie (18.1). Potrebbe essere un altra serata di gloria per Murphy, anche se ha meno valore rispetto allo spot contro i Blazers in cui l’avevamo appoggiato caricandolo anche nelle scommesse sul canale VIP.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.