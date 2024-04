Pronostici NBA Play-in Tournament. Inizia la post-season della pallacanestro americana al via dal 16 aprile col torneino che ci darà le ultime squadre che andranno a completare il quadro dei playoffs. Vediamo il programma completo, le quote ma anche il finale di regular season, con tutto quello che c’è da sapere sulla fase calda della NBA.

Pronostici NBA Play-in Tournament: il format

Dal 16 al 19 aprile si gioca il Play-In Tournament che ci darà i nomi delle ultime squadre che andranno a completare il quadro dei playoffs di Basket NBA. Il format prevede che partecipano ai playoff le prime otto qualificate delle due conference, con le prime sei già sicure di accedere al tabellone, mentre per il settimo e per l’ottavo posto si disputa il torneo play-in

Settima e ottava in classifica si affrontano in uno scontro diretto: chi vince prende la testa di serie numero 7, chi perde affronta la vincente tra la nona e la decima classificata per conquistare l’ottavo e ultimo posto. La squadra col seed più alto ha sempre il fattore campo.

Pronostici NBA Play-in Tournament: Programma completo (schedule)

SCHEDULE PLAY-IN TOURNAMENT

SFIDA 7-8 OVEST: NEW ORLEANS PELICANS vs LOS ANGELES LAKERS

Nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile all’1.30 su Sky Sport NBA. Chi vince affronta Denver al primo turno dei playoff, chi perde incontra la vincente della sfida 9-10

SFIDA 9-10 OVEST: SACRAMENTO KINGS vs GOLDEN STATE WARRIORS

Nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile alle 4.00 su Sky Sport NBA. Chi vince affronta la perdente tra Pelicans e Lakers per l’ottavo posto, chi perde è eliminato.

SFIDA 7-8 EST: PHILADELPHIA 76ERS vs MIAMI HEAT

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile all’1.00 su Sky Sport NBA. Chi vince affronta New York al primo turno dei playoff, chi perde incontra la vincente della sfida 9-10.

SFIDA 9-10 EST: CHICAGO BULLS vs ATLANTA HAWKS

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile all’3.30 su Sky Sport NBA. Chi vince affronta la perdente tra Sixers e Heat per l’ottavo posto, chi perde è eliminato.

SPAREGGIO OTTAVO POSTO EST: PERDENTE 7-8 vs VINCENTE 9-10

Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile su Sky Sport NBA (orario da definire). Chi vince affronta Boston ai playoff, chi perde è eliminato.

SPAREGGIO OTTAVO POSTO OVEST: PERDENTE 7-8 vs VINCENTE 9-10

Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile su Sky Sport NBA (orario da definire). Chi vince affronta Oklahoma City ai playoff, chi perde è eliminato

Pronostici NBA Play-in Tournament: quote antepost 2023-24

Vediamo le prime quote sulle sfide del Play-in Tournament, ma anche le linee disponibili sui primi accoppiamenti playoffs e a seguire le quote antepost per la vittoria finale, dove i Boston Celtics continuano ad essere al comando delle lavagne sui Denver Nuggets, primi avversari e a caccia della vittoria del 2° anello consecutivo.

Risultati e scommesse Regular Season NBA

Facciamo un passo indietro andando a vedere come si è conclusa la stagione regolare di basket NBA, sia come risultati di squadra, che singole prestazioni, ma anche dal punto di vista delle scommesse e dei betting trend.

Partiamo da verdetti finali e le statistiche di rendimento delle squadre e dei giocatori. Nella notte si è conclusa la regular season con gli ultimi verdetti. OKC si prende il primo posto a Ovest sui Nuggets mentre dietro i Suns riescono ad evitare il play-in. A Est il primato era da tempo nelle mani dei Celtics, ma dietro i Knicks approfittano della crisi dei Bucks per prendersi il 2° posto.

Vediamo anche tutti i record di squadra. In questa regular season i book con le linee sono stati quasi perfetti. 50.5% da Over mentre i favoriti in trasferta sono stati di poco la miglior scommessa ATS (51.9%). Tra le singole squadre gli Orlando Magic chiudono come miglior squadra nelle scommesse, gli Atlanta Hawks come peggiori (vedi immagine).

L’ATTACCO PIÙ PROLIFICO

INDIANA PACERS: 123.3 PUNTI A PARTITA

MIGLIOR ATTACCO NBA

BOSTON CELTICS: 122.2 PUNTI PER 100 POSSESSI (EFF. OFF.)

MINOR NUMERO DI PUNTI CONCESSI AGLI AVVERSARI

MINNESOTA TIMBERWOLVES: 106.5 PUNTI CONCESSI A PARTITA

MINOR PERCENTUALE AL TIRO CONCESSA AGLI AVVERSARI

MINNESOTA TIMBERWOLVES: 45%

MIGLIOR DIFESA NBA

MINNESOTA TIMBERWOLVES: 108.4 PUNTI CONCESSI A PARTITA PER 100 POSSESSI (EFF. DIF.)

MIGLIOR DIFFERENZIALE PUNTI

BOSTON CELTICS: +11.3 DI SCARTO MEDIO AGLI AVVERSARI

SQUADRA LEADER PER RIMBALZI CATTURATI

GOLDEN STATE WARRIORS: 46.7 RIMBALZI A PARTITA

MIGLIOR SQUADRA A RIMBALZO (REB%)

NEW YORK KNICKS: CATTURANO IL 52.7% DEI RIMBALZI DISPONIBILI

MIGLIOR SQUADRA A RIMBALZO D’ATTACCO (OREB%)

NEW YORK KNICKS: CATTURANO IL 33.3% DEI RIMBALZI OFFENSIVI DISPONIBILI

MIGLIOR SQUADRA A RIMBALZO DIFENSIVO (DREB%)

SACRAMENTO KINGS: CATTURANO IL 74.4% DEI RIMBALZI DIFENSIVI DISPONIBILI

SQUADRA LEADER PER ASSIST

INDIANA PACERS: 30.8 ASSIST A PARTITA

MIGLIOR SQUADRA PER PERCENTUALE DA TRE PUNTI

OKLAHOMA CITY THUNDER: 38.9% DALL’ARCO

SQUADRA LEADER PER TRIPLE REALIZZATE

BOSTON CELTICS: 1.351 TRIPLE SEGNATE (16.5 A PARTITA)

MIGLIOR REALIZZATORE

LUKA DONCIC, DALLAS MAVERICKS: 33.9 PUNTI A PARTITA

MIGLIOR RIMBALZISTA

DOMANTAS SABONIS, SACRAMENTO KINGS: 13.7 RIMBALZI A PARTITA

MIGLIOR PASSATORE

TYRESE HALIBURTON, INDIANA PACERS: 10.9 ASSIST A PARTITA

LEADER PER RECUPERI

DE’AARON FOX, SACRAMENTO KINGS: 2.03 RECUPERI A PARTITA (150 TOTALI)

MIGLIOR STOPPATORE

VICTOR WEMBANYAMA, SAN ANTONIO SPURS: 3.6 STOPPATE A PARTITA

MAGGIOR NUMERO DI TRIPLE SEGNATE

STEPH CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS: 357

MIGLIOR PERCENTUALE AL TIRO

DANIEL GAFFORD, DALLAS MAVERICKS: 72.5%

MIGLIOR PERCENTUALE DA TRE PUNTI

GRAYSON ALLEN, PHOENIX SUNS: 46.1%

TRIPLE DOPPIE TOTALI

SACRAMENTO KINGS, DOMANTAS SABONIS: 26

MIGLIOR DIFFERENZIALE (PLUS-MINUS)

DENVER NUGGETS, NIKOLA JOKIC: +8.6

MIGLIOR DIFFERENZIALE DIFENSIVO

NEW YORK KNICKS, OG ANUNOBY: -16.8

Scommesse Antepost: gli aggiornamenti

Iniziamo col dire che le giocate di mid-season che avevamo discusso nell’articolo dopo l’All Star Game (Atlanta e Dallas O/U vittorie regular season), entrano entrambe e ci permettono di fare un piccolo profitto con le prime pick antepost di questa stagione, nonostante le grandi delusioni di Bucks, Warriors e Jazz su cui davamo Over vittorie stagionali. Presi senza problemi i sorprendenti OKC Thunder mentre a Est tanta roba le quote per i playoff di Orlando e Indiana.

WIN REGULAR SEASON

BUCKS OVER 53,5 @1.90❌

WARRIORS OVER 48.5@1.90❌

JAZZ OVER 36,5 @1.90❌

76ERS UNDER 50.5 @1.72✅

THUNDER OVER 44.5 @2.00✅

HAWKS OVER 42.5 @1.95❌

**MIDSEASON HAWKS UNDER 37.5 @1.97 ✅

**MIDSEASON MAVERICKS OVER 47.5 @1.71✅

PLAYOFFS SI/NO

ORLANDO MAGIC PLAYOFF SI @2.55✅

INDIANA PACERS PLAYOFF SI @2.30✅

Abbiamo inoltre alcuni colpi abbastanza “close”, come Nikola Jokic che dovrebbe vincere un altro MVP, o il titolo di Rookie of The Year di Victor Wembanyama su cui si attende solo l’ufficialità. Come sempre la selezione “shame” è senza dubbio Jordan Poole miglior 6° uomo, una vera vergogna. Anche per l’anello abbiamo un pò di vantaggio sulla quota antepost per l’anello dei Boston Celtics e i Phoenix Suns, che hanno evitato il Play-in, con quei giocatori può ambire a vincere a Ovest. Rimaniamo ottimisti sulle giocate antepost ancora in ballo:

FAVORITA ANELLO: BOSTON CELTICS @5.50

CONTENDER ANELLO: MILWAUKEE BUCKS @4.50

—

SUNS VINCENTE WESTERN CONFERENCE @4.25

FINALE WESTERN CONFERENCE LAKERS-SUNS @17.00☕️

—

FAVORITO MVP: NIKOLA JOKIC @5.00

CONTENDER MVP: GIANNIS ANTETOKOUNMPO @7.00

OUTSIDER MVP: DEVIN BOOKER @21.00

VICTOR WEMBANYAMA ROY @1.75

CHET HOLMGREN ROY @4.25

JAREN JACKSON JR DPOY @6.5

JORDAN POOLE MIP @9.00

