Pronostici NBA 16-17 aprile 2024. Abbiamo già parlato nell’anteprima di come funziona il Play-in Tournament (leggi qui i dettagli) che inizia oggi e che completerà il quadro playoffs della post-season di Basket NBA al via il 16 aprile con le prime 2 sfide (Pelicans-Lakers e Kings-Warriors) e che continuerà domani con gli altri due match (76ers-Heat, Bills-Hawks).

Pronostici NBA 16-17 aprile 2024: le partite di martedì

New Orleans Pelicans-LA Lakers

Pelicans 49-33 SU (43-37-2 ATS, 20-20 ATS in casa)

Lakers 48-35 SU (38-44 ATS, 18-22 ATS in trasferta)

Linee: Pelicans -1.5 – O/U 224.5

Precedenti

April 14, 2024 New Orleans 124-108 Lakers (OVER)

Feb. 9, 2024 Los Angeles 139-122 Lakers (OVER)

Dec. 31, 2023 New Orleans 129-109 Pelicans (OVER)

Dec. 7, 2023 Los Angeles 133-89 Lakers (UNDER)

Matchup Chiave

Sotto canestro Anthony Davis contro Zion Williamson sarà uno scontro determinante, anche se vanno monitorate le condizioni di AD che è uscito per infortunio domenica. Ecco i numeri che hanno tenuto nelle sfide stagionali in cui si sono scontrati.

Stime: H.JONES OVER 10.5 PUNTI @1.88

Proiezione: 11.4⭐️⭐️

Herbert Jones ha realizzato 2 triple di media nelle ultime 5 in casa giocando 36.8 minuti di media. I Lakers quest’anno sono la squadra che concede più triple alle starting SF avversarie. Nell’ultima partita, proprio contro i Lakers, Jones ha segnato 18 punti dopo i 13 a Golden State. I Lakers nelle ultime 20 partite hanno giocato col pace factor più alto.

Sacramento Kings-Golden State Warriors

Kings: 46-36 SU (42-39-1 ATS, 18-23 ATS in casa)

Warriors: 46-35 (42-38-2 ATS, 27-14 ATS in trasferta)

Linee: Kings +2.5 – O/U 223.5

Precedenti

Jan. 25, 2024 Golden State 134-133 Kings (OVER)

Nov. 28, 2023 Sacramento 124-123 Kings (OVER)

Nov. 1, 2023 Golden State 102-101 Warriors (UNDER)

Oct. 27, 2023 Sacramento 122-114 Warriors (UNDER)

Matchup Chiave

Domantas Sabonis ha chiuso l’anno con 77 doppie-doppie (26 triple doppie, meglio di chiunque quest’anno) e una lunga striscia di DD consecutive, numeri che non si vedevano dai tempi di Moses Malone. Sabonis ha una media stagionale di 19.4 punti col 59.3% dal campo, e ci aggiunge 13.7 rimbalzi (1° in NBA) e 8.2 assist (7°). Draymond Green è il miglior giocatore difensivo che i Warriors possono schierare su Sabonis, quindi a Golden State si augurano di non vedere colpi di testa da Green.

Stime: D.SABONIS OVER 31.5 PUNTI+RIMBALZI @1.86

Proiezione: 35.6⭐️⭐️⭐️

Proprio con Sabonis ci schieriamo, che oltre a Green avrà da vedersela con Trayce Jackson-Davis, giocatore che in stagione sta concedendo tanto agli starting C avversari. In questa stagione Sabonis ha una media di 33.09 P+R. I Warriors nelle ultime trasferta hanno giocato uno dei pace factor più elevati, un dato che ci aiuta per gli Over, in particolare di Sabonis che ha una stima molto alta anche sui rimbalzi contro GSW.

Pronostici NBA 16-17 aprile 2024: le partite di mercoledì

Philadelphia 76ers-Miami Heat

76ers 47-35 SU (48-33-1 ATS, 24-16-1 ATS in casa)

Heat 46-36 SU (40-40-2 ATS, 24-15-2 ATS in trasferta)

Linee: 76ers -4.5 – O/U 207.0 punti

Precedenti

April. 4, 2024 Miami 109-105 Sixers (OVER)

Mar. 18, 2024 Philadelphia 98-91 Sixers (UNDER)

Feb. 14, 2024 Philadelphia 109-104 Heat (UNDER)

Dec. 25, 2023 Miami 119-113 Heat (OVER)

Matchup Chiave

Joel Embiid contro gli Heat, nell’unica sfida dell’anno (il 4 aprile scorso) ha chiuso con 29 punti in soli 33 minuti. La stella dei 76ers ha recuperato in tempo dall’infortunio ed è tornato con 30.4 punti, 9.2 rimbalzi e 5.2 assist di media nelle ultime 5. Sarà lui il sorvegliato speciale degli Heat, ad iniziare da Bam Adebayo,

Stime: J.BUTLER UNDER 23,5 PUNTI @1.90

Proiezione: 20.0⭐️⭐️⭐️⭐️

Lo scorso anno abbiamo esordito ai play-in giocando contro Miami e Jimmy Butler, un grave errore, ma anche per oggi le stime ci dicono di andare contro Butler che ha una stima molto più bassa rispetto alle linee che infatti stanno scendendo (apriva a 24,5 negli States, ora si gioca a 23,5 ancora buona, ma si abbassa la fiducia da 5 a 4 stelle). In stagione Philadelphia ha la miglior difesa contro le starting SF lasciate a soli 11.3 punti e i 76ers sono anche la squadra che manda meno in lunetta questo ruolo, quindi Butler non dovrebbe avere nemmeno molto apporto ai tiri liberi. Aggiungiamo anche che la linea O/U è molto bassa a 207 punti totali, tra due squadre che giocano a ritmi bassi, in particolare Miami che ha il pace factor più basso in trasferta. Butler si era fermato a 20 punti (la stima che ha anche oggi) nel precedente del 4 aprile contro i 76ers.

Chicago Bulls-Atlanta Hawks

Bulls 39-43 SU (41-40-1 ATS, 18-22-1 ATS in casa)

Hawks 36-46 (29-53 ATS, 14-26 ATS in trasferta)

Linee: Bulls -3.0 – O/U 221.0

Precedenti

Apr. 1, 2024 Chicago 113-101 Hawks (UNDER)

Feb. 12, 2024 Atlanta 136-126 Bulls (OVER)

Dec. 26, 2023 Chicago 118-113 Bulls (UNDER)

Matchup Chiave

Demar DeRozan Vs DeAndre Hunter. Fermare DeRozan sarà la principale priorità per gli Hawks, in particolare per DeAndre Hunter, ma senza Saddiq Bey e Jalen Johnson non sarà facile fermare la stella di Chicago che in stagione ha segnato più di 28 punti di media col 49.1% dal campo.

Stime: D.DEROZAN UNDER 29.5 PUNTI @1.90

Proiezione: 24.9⭐️⭐️⭐️⭐️

Ancora su DeRozan che ha una linea comunque alta, anche rispetto ai numeri che ha tenuto nei precedenti stagionali contro Atlanta (O/U 1-3), e le proiezioni sono nettamente da Under, anche se ha chiuso la stagione in crescita con 4 Over di fila (anche se rimane un giocatore da 24 punti a sera). Il mercato la pensa allo stesso modo, con DeMar che ha una linea punti ancora alta, ma in calo da 30.5. In casa i Bulls hanno il 2° pace factor più basso della NBA che non aiuta di certo gli Over.

