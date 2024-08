Sono uscite le prime date della prossima stagione di Basket NBA, si inizia il 22 ottobre con Celtics-Knicks e Lakers-Timberwolves. Presentati gli altri big match e le classiche sfide di natale. Date NBA 2024-25.

Date NBA 2024-25: Opening Night

Secondo quanto fatto sapere da Shams Charania di The Athletic, la nuova stagione di Basket NBA 2024-25 prenderà il via il 22 ottobre con due match: Celtics-Knicks e Lakers-Timberwolves. Ovviamente i campioni NBA in carica di Boston riceveranno gli anelli di campioni e solleveranno al cielo del TD Garden il banner del 18esimo titolo proprio davanti ai rivali di sempre, i Knicks che sono una delle candidate a contendere la corona dell’Est di Tatum, Brown e compagni.

Il programma dell’opening night sarà completato dalla sfida della Crypto.com Arena di Los Angeles coi Lakers di LeBron James e del neo coach JJ Redick che ospitano i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards. Ovviamente l’attesa sarà legata al fatto che il Re potrebbe calcare il parquet assieme al figlio Bronny, scelto all’ultimo Draft, un evento storico, unico.

Date NBA 2024-25: Christmas Day

Un’altra giornata campale per la NBA è il Christmas Day, il programma di Natale, che tiene incollati gli appassionati di tutto il mondo. Come da tradizione sono 5 le gare in programma: ancora i Knicks protagonisti che ospiteranno al Madison Square Garden di New York i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama.

A Dallas andrà in scena la rivincita dell’ultima finale dell’Ovest tra i Mavericks di Doncic e Irving e i Minnesota Timberwolves di Edwards, Towns e Gobert.

Classica a Boston tra i Celtics campioni e i nuovi Philadelphia 76ers di Joel Embiid, di Maxey e Paul George.

Ad Ovest si continuerà con un altra super classica come Warriors-Lakers, ovvero Curry e coach Steve Kerr contro LeBron e Davis, tutti reduci dall’oro olimpico di Parigi.

A chiudere un altro match stellare tra Phoenix Suns e Denver Nuggets, ovvero Nikola Jokic a casa di Booker e Durant.

Date NBA 2024-25: gli altri big match

Tra le altre gare molto interessanti, sempre suggerite da Shams Charania, ci sono due match importanti il 23 ottobre, il secondo giorno di regular season. I Philadelphia 76ers con Paul George esordiranno in casa contro i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo e Dame Lillard, mentre ad Ovest i Los Angeles Clippers inaugureranno la loro nuova casa, l’avvenieristico Intuit Dome di Inglewood, ospitando i Phoenix Suns di Booker e Durant.

Il 12 novembre ci sarà il primo ritorno di Klay Thompson nella Baia da ex giocatore dei Golden State Warriors e da nuovo elemento dei Dallas Mavericks: molto probabile che lo Splash Brother troverà un’accoglienza da brivido.

Infine, le due rivincite delle Finals 2024 tra Celtics e Mavericks: il 25 gennaio 2025 si ritroveranno a Dallas, in Texas, mentre il 6 febbraio si giocherà al TD Garden di Boston.

