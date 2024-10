Facciamo un primo punto della situazione dopo la prima settimana della regular season di Basket NBA. I campioni di Boston sono partiti subito bene, ma OKC si candida come vera antagonista. Bene anche i Lakers che (come i Cavaliers) sono ancora perfetti nelle scommesse. Pronostici NBA week 2.

Pronostici NBA week 2: gli ultimi risultati

Arriviamo da un inizio settimana che ha visto il primo ko stagionale dei LA Lakers che si sono fatti rimontare da +18 dai Phoenix Suns, e hanno perso la prima stagionale, pur rimanendo perfetti nelle scommesse, come vedremo anche dopo. Per Phoenix 78 punti del trio Booker-Durant-Beal. Per LAL LeBron James arriva a 11 punti solo nel finale di partita, rischiando di mettere fine alla striscia da record che invece continua a 1.226 prestazioni da 10+ punti a referto.

A East sono Cleveland Cavaliers e Boston Celtics ad andare avanti da imbattute mentre i Detroit Pistons al contrario sono 0-4 e cercano ancora il primo successo stagionale, come gli Utah Jazz dall’altra parte (piove sul bagnato col brutto infortunio per Taylor Hendricks).

Arriviamo da un lunedì notte in cui è arrivato anche il primo cinquantello della stagione, e a segnarlo è stato a sorpresa Paolo Banchero con 50 punti esatti esatti (ma anche 13 rimbalzi e 9 assist) nel successo dei Magic sui Pacers.

Classifiche di Conference

Vediamo le classifiche aggiornate a martedì 29 ottobre di Eastern Conference e Western Conference.

Big match della settimana NBA (29 ottobre – 4 novembre)

Vediamo le sfide più interessanti che ci attendono nei prossimi sette giorni di regular season NBA. Questo articolo di aggiornamenti esce ogni martedì.

NBA MARTEDI 29 OTTOBRE

4 partite in programma e si inizia subito con uno dei match più interessanti, lo scontro tra pretendenti a Ovest: Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks, Anthony Edwards contro Luka Doncic. Interessante, sempre in Western Conference, anche Golden State Warriors-New Orleans Pelicans.

NBA MERCOLEDI 30 OTTOBRE

Palinsesto ricco con 11 partite e si apre subito con un match in cui si scontrano le migliori squadre nelle scommesse (entrambe 4-0 ATS), Cleveland Cavaliers-LA Lakers. In Indiana Pacers-Boston Celtics i padroni di casa cercheranno di infliggere la prima delusione stagionale ai campioni in carica.

Sempre degna di nota la rivalità tra Miami Heat-NY Knicks, due squadre che a Est non sono partite benissimo. Rematch in back to back con ancora in campo Golden State Warriors-New Orleans Pelicans nella baia dopo la sfida del giorno prima.

NBA GIOVEDI 31 OTTOBRE

4 partite in programma e si inizia subito con un interessante Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks, Ja Morant contro Giannis Antetokounmpo, tra due squadre che devono dare conferme dopo un avvio di alti e bassi, e lo vediamo anche dalle scommesse che vedono sia Grizzlies che Bucks con un negativo 1-3 ATS. Subito dopo il derby texano tra Dallas Mavericks-Houston Rockets. In chiusura LA Clippers-Phoenix Suns, con i Clippers che vogliono continuare a sorprendere.

NBA VENERDI 1 NOVEMBRE

9 partite in programma e si inizia subito con un match importante a Est, Cleveland Cavaliers-Orlando Magic. A Ovest invece è da seguire senza dubbio Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets, con i Nuggets che non sono partiti benissimo, nonostante Nikola Jokic abbia messo insieme due partite da 40+ punti di fila! Portland Trail Blazers-OKC Thunder è un classico testa coda, aspettiamoci una linea di handicap alta per Shai Gilgeous Alexander e compagni, nonostante giochino in trasferta.

NBA SABATO 2 NOVEMBRE

Il weekend di NBA inizia con un sabato da 10 partite, aperto da Charlotte Hornets-Boston Celtics. A seguire un interessante Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies, da capire le condizioni di Joel Embiid e Paul George. Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers è uno dei big match a Est, con i Cavs che in questa settimana saranno messi a dura prova da diversi test.

NBA DOMENICA 3 NOVEMBRE

Solo 3 partite domenicali, e ad un comodo orario italiano non avremo di certo un big match imperdibile, visto che la NBA ci propone Brooklyn Nets-Detroit Pistons, scontro tra due delle peggiori squadre a Est. Nella notte New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks e Dallas Mavericks-Orlando Magic completano il quadro, con proprio quest’ultima sfida che si candida ad essere il match più interessante di una domenica NBA abbastanza povera.

NBA LUNEDI 4 NOVEMBRE

La nuova settimana inizierà invece con un lunedì da 15 match, con tutte le squadre in campo, e si inizia subito forte con Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks. A seguire altro scontro a Est con Boston Atlanta Hawks-Boston Celtics. Da non perdere anche Miami Heat-Sacramento Kings, Houston Rockets-NY Knicks e OKC Thunder-Orlando Magic, in questi scontri tra Est e Ovest.

Più tardi nella notte si giocano anche Dallas Mavericks-Indiana Pacers, Phoenix Sans-Philadelphia 76ers e a chiudere LA Clippers- San Antonio Spurs, per una nottata ricca in cui non dovete prendere impegni se amate il grande basket NBA.

Betting Trends: Lakers non più imbattuti ma ancora perfetti nelle scommesse (come i Cavs)

Nelle prime partite stagionali la miglior scommessa sugli handicap (ATS) è quella sugli Sfavoriti in trasferta che hanno ripagato nel 58.6% dei casi. Per quanto riguarda i punti totali, la prima settimana di regular season NBA ha visto subito una leggera prevalenza di partite da Over (53.8%) rispetto a quelle da Under (46.2%).

I Lakers non sono più imbattuti come record, ma rimangono ancora perfetti nelle scommesse con 4-0 ATS, poi stesso rendimento dei Cleveland Cavaliers. Da segnalare anche gli Oklahoma City Thunder, e gli LA Clippers che sono partiti decisamente meglio del previsto, e lo vediamo dal 3-0 ATS nelle scommesse.

Al contrario gli Atlanta Hawks stanno facendo piangere gli scommettitori con 0-4 ATS, come i Denver Nuggets (0-3 ATS) e non vanno tanto meglio Phoenix Suns (1-3 ATS) e Sacramento Kings (0-2-1 ATS). Tra le big che stanno deludendo nelle scommesse ci sono anche i Milwaukee Bucks (1-3 ATS), insomma, i top team non mancano qui.

Per Over la miglior squadra è Atlanta che con 117 punti segnati di media, ma anche 121.2 concessi, ha sempre segnato Over (O/U 4-0), come Memphis Grizzlies e anche Orlando Magic a sorpresa, tutte O/U 4-0 nel momento. Sempre Over anche per i Philadelphia 76ers (O/U 3-0). Per Under c’è una lunga lista di squadre O/U 1-2, e non c’è già più nessuna squadra che ha sempre segnato Under in questo avvio stagionale.

I campioni in carica, i Boston Celtics, hanno il miglior attacco con 124.2 punti segnati di media (il peggiore è quello degli Utah Jazz con 104.0). In assoluto la miglior difesa rimane quella degli OKC con 95.3 punti concessi di media.

Golden State Warriors che sono 2° sia come attacco che come difesa, e questo permette alla squadra di Kerr di avere il miglior margine medio (+23.0 punti). Continua il trend dei Washington Wizards che anche quest’anno sono partiti con la peggior difesa (125.3 punti concessi di media). La squadra della capitale perde con -12.33 punti di margine e medio, ma qui c’è chi fa peggio, Utah con uno scarto medio di -17.0 punti.

Segui le scommesse sulle prestazioni giocatori NBA ogni giorno

Vi ricordiamo che ogni giorno vi segnaliamo le stime più interessanti e gli “errori” di linea dei bookmakers per quanto riguarda le players prop bet, ovvero le prestazioni giocatori, tra le scommesse più gettonate sul mercato di Basket NBA.

VAI A NBA PLAYER PROP BET

Tutti i contenuti li trovate nel canale Telegram VIP di BETTING MANIAC. Con una piccola spesa potete supportare il nostro progetto, e trovare ogni giorno tante analisi e pronostici sui principali sport, con 7 tipsters al lavoro.

Con la promo NBA-VIP puoi entrare per un anno (invece di sei mesi) ad un prezzo vantaggioso, con una piccola spesa, e in regalo avrai anche la nostra GUIDA SPORT USA. Trovi qui tutti i dettagli della promo:

VAI A PROMO VIP NBA

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Chiudiamo andando a vedere gli aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2024-25. Comanda sempre Boston su OKC, si staccano un pò i Knicks. In doppia cifra abbiamo Dallas, seguita da vicino da Minnesota e Philadelphia. Perdono terreno Denver e Milwaukee.

I Bucks perdono anche il primato nelle quote antepost per la Central Division dove ora sono i Cavaliers @1.90 favoriti sui Giannis e compagni @3 volte la posta. Le division più aperte secondo i book sono però a Ovest: la Pacific Division vede i Suns avanti @2.30, ma i Lakers sono vicini @4, e possono vincere anche Sacramento @5 e Golden State @5.50, inoltre se i Clippers continuano ad andare cosi, vedranno scendere la quota che al momento li vede esclusi da questa corsa @26. Aperta anche la Southwest Division con Dallas @2.10 davanti su Memphis @4 e New Orleans @5, con Houston @7.50 che potrebbe rappresentare la sorpresa, più di San Antonio che rimane indietro @26.

Qualche aggiustamento anche nelle lavagne per MVP dove Luka Doncic e Shai Gilgeous Alexander vanno braccetto, entrambi da favoriti @4 di quota, ma ha recuperato tantissimo Jayson Tatum, molto vicino ora @5.

Si abbassa giustamente anche la quota di Anthony Edwards @10 che si lascia alle spalle Giannis Antetokounmpo @13, ma rimane alle spalle del solito Nikola Jokic @9 che in questa lavagna è sempre ai piani alti. Da segnalare il buon inizio dei Lakers che di deve soprattutto ad Anthony Davis che scende anche in questa lavagna @17. In salita invece la stella dei Knicks in difficoltà, Jalen Brunson che passa @21 volte la posta, davanti a Viktor Wembanyama @29, dopo di che il salto è netto con Paolo Banchero @51.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.