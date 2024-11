Come ogni martedì vediamo l’aggiornamento della stagione di Basket NBA con quote antepost, i betting trend più interessanti per le scommesse sulla pallacanestro americana, e le sfide che ci attendono dal 26 novembre al 2 dicembre. Pronostici Basket NBA Week 6.

Pronostici Basket NBA Week 6: risultati e scommesse

Arriviamo da un altra ottima domenica con gli studi e le scommesse nel VIP di Betting Maniac sul Basket NBA per i nostri utenti che sostengono il progetto sottoscrivendo un piccolo abbonamento, ma negli ultimi giorni stiamo andando forte anche con le segnalazioni quotidiane sulle migliori prestazioni giocatori basket NBA con un 7-3 nelle ultime 10 giocate.

ULTIME FREE PICK PROP BET

PHI-NYK: BRIDGES OVER 13.5 PT @1.80✅

ORL-IND: WAGNER UNDER 25.5 PT @1.90❌

UTA-DAL: DONCIC OVER 9.5 AST @2.00✅

BOS-CLE: MOBLEY OVER 2.5 AST @2.20✅

MIL-CHI: GIANNIS OVER 31.5 PT @1.90✅

TOR-MIN: EDWARDS OVER 25.5 PT @1.72✅

DEN-DAL: IRVING OVER 24.5 PT @1.74❌

HOU-POR: SENGUN OVER 34.5 PRA @1.83❌

CHI-MEM: VUCEVIC OVER 29.5 P+R @1.84✅

BOS-LAC: ZUBAC OVER 25.5 P+R @1.82✅

Ecco invece il riassunto delle giocate nel VIP Telegram della scorsa settimana, ottima come rendimenti.

Betting Trends: 76ers sempre disastrosi. Cleveland si riprende il primato nelle scommesse

Nell’ultima settimana di regular season NBA la giocata migliore è stata quella sugli sfavoriti in casa che hanno coperto il 68.8% delle linee di spread (ATS). Piccola prevalenza di partite da Over al 51.1% rispetto al 48.9% di Under.

I Cleveland Cavaliers (14-4 ATS) si riprendono il primato come miglior squadra su cui scommettere (77.7% di linee coperte), in un avvio da 17-1 di record nel momento in cui scriviamo, con i Cavs ancora perfetti in casa a Cleveland, e sono anche la squadra che sta vincendo col margine medio più alto, +12.33 punti a partita (seguono OKC Thunder a +11.29 e Boston Celtics a +10.61, poi i sorprendenti Houston Rockets con +8.72). Tornano al 2° posto i Brooklyn Nets (12-5-1 ATS) mentre crescono due sorprese: Memphis Grizzlies (12-6 ATS) da Ovest e Toronto Raptors (12-6 ATS) a Est, entrambe al 66.6% di linee coperte, come gli Houston Rockets.

Sempre male i Philadelphia 76ers in un inizio di stagione davvero pessimo con un record di 3-13, ma anche nelle scommesse con 4-12 ATS (25%), il peggior rendimento, peggio anche dei Washington Wizards (4-10-1 ATS), che però rimango la squadra che sta perdendo con lo scarto medio più severo, ben -14.4 punti a partita; poi arrivano i Phoenix Suns (5-11 ATS) e i New Orleans Pelicans (6-12 ATS) che però hanno l’alibi delle tante ed importanti assenze.

Male nelle scommesse anche gli Atlanta Hawks che però stanno ripagando gli scommettitori da Over come miglior squadra da alti punteggi (O/U 13-5), davanti a Indiana, Memphis e un pò a sorpresa anche Cleveland, tutte con O/U 12-6. Al contrario la miglior squadra da Under è quella dei Portland Trailblazers (O/U 6-12) che pagano un pessimo attacco da 105.1 punti segnati di media (solo Pelicans e Sixers fanno peggio sotto i 105 punti a sera). Da Under anche Houston, LA Clippers, Milwaukee e Detroit.

Big match NBA della settimana (26 novembre – 2 dicembre)

Vediamo giorno per giorno tutte le sfide di Basket NBA dal 26 novembre al 2 dicembre, con veloci spunti di interesse per le scommesse.

NBA MARTEDI 26 NOVEMBRE

Washington Wizards-Chicago Bulls

I Wizards hanno perso 11 partite di fila. I Bulls sono 7-3 ATS nei precedenti contro i Wizards (6 Under negli ultimi 8 scontri diretti con Washington).

Miami Heat-Milwaukee Bucks

Bucks 7-3 in casa, ma 1-6 in trasferta. Miami avanti 4-2 negli ultimi precedenti contro Milwaukee.

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets

Minnesota domina 9-1 negli ultimi precedenti contro Houston, con anche un 7-3 ATS nelle scommesse per i Timberwolves.

Utah Jazz-San Antonio Spurs

Spurs 8-3 in casa, ma solo 1-5 in trasferta. 1 vittoria a testa (1-1 ATS e O/U 1-1) nei primi due scontri di novembre tra Utah e San Antonio.

Phoenix Suns-LA Lakers

1 vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, nei primi 2 scontri di ottobre, ma con 2-0 ATS per i Laker nelle scommesse sui Suns (reduci da 5 sconfitte).

NBA MERCOLEDI 27 NOVEMBRE

Philadelphia 76ers-Houston Rockets

Rockets in back to back e 1-8 negli ultimi 9 precedenti contro Philadelphia.

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers

Indiana 3° miglior attacco nelle statistiche di FG% dove Portland è 30°. Indiana è 6-2 in casa in stagione (Portland 3-7 in trasferta).

Orlando Magic-Chicago Bulls

Orlando ancora imbattuta in casa (8-0) ed è avanti 7-3 (anche 7-3 ATS nelle scommesse) nei precedenti contro Chicago che però ha vinto il mese scorso in casa contro i Magic (102-99).

Charlotte Hornets-Miami Heat

5 vittorie di fila per Miami contro gli Hornets, compreso il 114-106 di ottobre a Charlotte con tutto il quintetto in doppia cifra, guidato dai 26 punti di Butler.

Washington Wizards-LA Clippers

Washington 1-5 in casa e 1-9 nei precedenti contro i Clippers (anche 1-9 ATS nelle scommesse).

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks

Cleveland imbattuta in casa (10-0). Scontro tra due delle migliori squadre da Over: i Cavs O/U 12-6, gli Hawks O/U 13-5.

Dallas Mavericks-NY Knicks

5-1 nelle ultime 6 partite dei Knicks. I Mavericks hanno Doncic in forse, ma anche loro sono 5-1 nelle ultime 6 partite. Chi la spunterà? Dallas ha sempre battuto NYK negli ultimi 4 precedenti (3-0-1 ATS).

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors

I Raptors cercano di sbloccarsi in trasferta (0-10) e rimangono una delle migliori squadre nelle scommesse con 12-6 ATS (4-1 ATS nelle ultime 5) mentre i Pelicans sono tra i peggiori con un contrario 6-12 ATS. New Orleans è però 8-0 ATS negli ultimi precedenti contro Toronto.

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons

I Grizzlies sono 7-3 in casa, arrivano da 3 vittorie e hanno sempre battuto i Pistons negli ultimi 7 precedenti, con anche un perfetto 7-0 ATS.

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings

Minnesota ha vinto i primi 2 scontri stagionali contro Scaramento, con 2-0 ATS e O/U 2-0.

San Antonio Spurs-LA Lakers

Il 15 novembre a San Antonio i Lakers vinsero 120-115 con 40 punti e 12 rimbalzi di Anthony Davis e tripla doppia da 15+16+12 di LeBron James (28 punti e 14 rimbalzi per Wembanyama per gli Spurs).

Phoenix Suns-Brooklyn Nets

Da capire se ci sarà l’ex Kevin Durant per i Suns che sono 5-1 negli ultimi precedenti contro i Nets.

Utah Jazz-Denver Nuggets

Ad inizio mese a Denver i Nuggets vinsero 129-103 contro i Jazz con 27 punti, 16 rimbalzi e 9 assist per Nikola Jokic.

Golden State Warriors-OKC Thunder

Big match a Ovest già andato in scena in stagione il 10 novembre scorso, col 127-116 dei Warriors ad OKC, in una partita da 36 punti (7/13 da tre) per Steph Curry.

NBA GIOVEDI 28 NOVEMBRE

Giorno del ringraziamento negli States. NBA ma anche NHL ferme, spazio come sempre al Football Americano NFL.

NBA VENERDI 29 NOVEMBRE (Nba Cup)

Charlotte Hornets-NY Knicks

I Knicks sono 6-1 negli ultimi precedenti contro gli Hornets, e hanno sempre vinto coprendo l’handicap (4-0 ATS) nei 4 confronti diretti più recenti.

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers

Rematch a campi invertiti e a due giorni di distanza tra queste due squadre. Avremo un buon riferimento in questa partita di In-Season Tournament.

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans

I Pelicans iniziano la settimana con 5 sconfitte di fila e sono 1-7 in trasferta in questa stagione, mentre i Grizzlies hanno vinto 3 partite con 3-0 ATS nelle scommesse.

Minnesota Timberwolves-LA Clippers

Minnesota è 7-2 negli ultimi precedenti contro i Clippers, con anche 7-2 ATS nelle scommesse per i Timberwolves e O/U 3-6 tra queste due squadre.

Brooklyn Nets-Orlando Magic

Nel primo scontro stagionale ad Orlando i Magic vinsero 116-101 con 29 punti di Franz Wagner, 3° successo di fila per Orlando sui Nets.

Chicago Bulls-Boston Celtics

Boston è 8-1 in trasferta in stagione, ma nelle scommesse entrambe sono 8-10 ATS. Nel momento in cui scriviamo i Celtics hanno vinto 6 partite di fila, ma con 2-4 ATS nelle scommesse. Boston è 7-2 nei precedenti contro Chicago.

Indiana Pacers-Detroit Pistons

Indiana ha sempre battuto Detroit negli ultimi 5 precedenti (5-0 ATS), compreso il 115-109 sul campo dei Pistons il mese scorso (20 punti e 9 rimbalzi di Turner, 19+8 e anche 9 assist di Siakam).

Miami Heat-Toronto Heat

Toronto è 0-9 in trasferta e ha perso 3 delle ultime 4 sfide contro Miami.

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings

Sacramento è 6-1 negli ultimi precedenti contro Portland. Il 28 ottobre a Sacramento i Kings vinsero 111-98 con i Blazers lasciati al 18% da tre.

LA Lakers-OKC Thunder

I Lakers sono 7-2 in casa in stagione e hanno vinto gli ultimi 3 precedenti contro i Thunder.

NBA SABATO 30 NOVEMBRE

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks

A ottobre ad Atlanta 125-120 degli Hawks, 3° Over di fila contro gli Hornets (38 punti di Trae Young, 34, ma con 10 palle perse, per LaMelo Ball).

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers

Dopo 8 sconfitte di fila il 30 ottobre i Pistons hanno battuto i 76ers, 105-95 a Philadelphia, per capire il momento difficile dei Sixers.

Milwaukee Bucks-Washington Wizards

I Bucks sono 7-3 in casa, i Wizards 1-7 in trasferta e Washington è 2-7 negli ultimi precedenti contro Milwaukee.

Phoenix Suns-Golden State Warriors

Suns avanti 7-2 nei precedenti contro i Warriors ma Phoenix quest’anno è tra le peggiori nelle scommesse (5-11 ATS).

Utah Jazz-Dallas Mavericks

1 vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, nei primi 2 scontri stagionali, sempre da Under. Negli ultimi 10 precedenti Utah e Dallas sono O/U 2-8.

NBA DOMENICA 1 DICEMBRE

Brooklyn Nets-Orlando Magic

Rematch a due giorni di distanza tra queste due squadre che tornano a sfidarsi sempre al Barclays Center.

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers

Due delle migliori squadre da Over, entrambe O/U 12-5 in stagione. Memphis segna 120.4 punti di media (2°), Indiana tira col 48.6% dal campo (3°).

NY Knicks-New Orleans Pelicans

I Knicks sono 5-2 in casa al Madison Square Garden, i Pelicans sono 1-7 in trasferta, ma New Orleans ha vinto 4 delle ultime 5 contro NYK.

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics

Big match al vertice a Est, già andato in scena il 29 novembre al TD Garden, prima sconfitta dei Cavs che però coprirono l’handicap nel 117-120 finale. Boston ha sempre battuto Cleveland negli ultimi 4 precedenti, ma nelle scommesse i Cavaliers sono avanti 3-1 ATS nei precedenti contro i Celtics.

Toronto Raptors-Mami Heat

Nel momento in cui scriviamo i canadesi hanno vinto solo 2 delle ultime 10 partite, con O/U 2-8.

Houston Rockets-OKC Thunder

L’8 novembre a OKC i Thunder vinsero 126-107 sui Rockets, con 29 punti a testa di Shai Gilgeous Alexander e Chet Holmgren.

Utah Jazz-LA Lakers

Il 19 novembre i Lakers hanno vinto 124-118 in casa contro i Jazz con 26 punti a testa di James e Davis, ma il migliore dei gialloviola a sorpresa fu Dalton Knecht con 37 punti.

Sacramento Kings-San Antonio Spurs

Sacramento aveva vinto 8 partite su 9 contro San Antonio, prima del ko interno del 11 novembre scorso, per 96-116. Gli Spurs dominano 7-3 ATS negli ultimi precedenti contro i Kings.

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks

I Mavs hanno sempre battuto Portland negli ultimi 4 precedenti, con anche un perfetto 4-0 ATS e con un margine medio di +15.5 punti per Dallas.

LA Clippers-Denver Nuggets

I Clippers hanno sempre battuto i Nuggets negli ultimi 3 precedenti, compreso il 109-104 a Denver il 26 ottobre scorso con 23 punti e 16 assist di James Harden, ma anche 24 punti e 15 rimbalzi di Ivica Zubac.

NBA LUNEDI 2 DICEMBRE

Boston Celtics-Miami Heat

Boston avanti 8-2 nei precedenti contro Miami, ma nelle scommesse vanno leggermente meglio gli Heat con 6-4 ATS.

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans

Il 3 novembre a New Orleans gli Hawks passarono 126-111 contro i Pelicans con 29 punti di Jalen Johnson mentre ai Pelicans non bastarono i 32 punti di un solitario Brandon Ingram.

Minnesota Timberwolves-LA Lakers

I Lakers hanno vinto 110-103 il primo scontro con i Timberwolves, con 36 punti e 16 rimbalzi di Anthony Davis che superò i lunghi di Minnesota, e anche i 27 punti di un altro Anthony, Edwards, che non bastarono a Minnesota.

Chicago Bulls-Brooklyn Nets

I Nets hanno sempre vinto negli ultimi 4 precedenti contro i Bulls, con un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse (O/U 3-1).

Quote antepost NBA: gli ultimi aggiornamenti per anello ed MVP

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della stagione di Basket NBA 2024-2025 e sul MVP di regular season.

