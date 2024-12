Eliminati i campioni in carica, i Los Angeles Lakers, vediamo quali sono le squadre che approdano ai quarti di finale del In-Season Tournament, la seconda NBA Cup della storia, con i match in programma tra il 10 e l’11 dicembre. Quarti NBA Cup 2024.

Quarti NBA Cup 2024: le qualificate

Vediamo le squadre qualificate dalla fase a gironi del In-Season Tournament NBA Cup con i quarti di finale in programma tra il 10 e l’11 dicembre con Eastern e Western Conference da cui usciranno le quattro squadre per la Final Four di Las Vegas (14 e 17 dicembre).

Conclusa la fase a gironi, ci sono le migliori 8 squadre che si daranno battaglia per la seconda edizione del torneo dentro la regular season e che succederanno ai Los Angeles Lakers nell’albo d’oro. Rispetto a 12 mesi fa, solo 2 le squadre ancora ai quarti di finale, Milwaukee Bucks e New York Knicks, che nel 2023 si trovarono di fronte subito e vinsero i Bucks, poi sconfitti dai Pacers in semifinale. Tutte “debuttanti” invece le altre 6 squadre.

Quarti di finale Eastern Conference NBA Cup

Ad Est subito di fronte proprio i lanciatissimi Milwaukee Bucks, che hanno superato Detroit nella sfida da dentro fuori, contro gli Orlando Magic, avanti con la Wild Card nonostante il KO coi Knicks.

La stessa New York giocherà in casa al Madison Square Garden contro i sorprendenti Atlanta Hawks, capaci di vincere il proprio girone davanti ai Boston Celtics, eliminati. Tra l’altro Knicks-Hawks promette scintille, visto che Trae Young è storicamente uno dei “nemici” del pubblico del Madison.

Quarti di finale Western Conference NBA Cup

Ad Ovest invece si partirà con Thunder-Mavericks, rivincita della semifinale degli scorsi playoff vinti da Dallas. Sfida secca a Oklahoma City, casa della capolista della Conference, un duello stellare tra candidati MVP, Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic.

Non da meno sarà la gara di Houston tra i rampanti Rockets e i Golden State Warriors, esperti e navigati, ma in crisi dopo un avvio sopra le attese.

Calendario completo NBA Cup

I quarti di finale si disputeranno in casa delle due squadre con i migliori record nella fase a gironi (la squadra col miglior record in assoluto giocherà contro la miglior seconda). Est e Ovest saranno divise fino alla finalissima di Las Vegas. I quarti di finale si giocheranno il 10 e l’11 dicembre, poi le migliori quattro squadre si trasferiranno a Las Vegas per semifinali, il 14, e per la finale, il 17.

Quarti di finale

Mercoledì 11 dicembre, ore 1.00 – Bucks vs Magic

Mercoledì 11 dicembre, ore 3.30 – Thunder vs Mavericks

Giovedì 12 dicembre, ore 1.00 – Knicks vs Hawks

Giovedì 12 dicembre, ore 3.30 – Rockets vs Warriors

Semifinali

Sabato 14 dicembre, ore 22.30

Domenica 15 dicembre, ore 2.30

Finale

Mercoledì 18 dicembre, ore 2.30

* orari italiani

Premi e Guida TV NBA Cup 2024

Montepremi. Ciascun giocatore delle squadre capaci di arrivare alla fase a eliminazione diretta riceverà un premio in denaro: 500.000 dollari ai giocatori della squadra campione, 200.000 ai perdenti la finale, 100.000 a chi si ferma in semifinale, 50.000 a chi esce ai quarti.

In Italia i diritti dell’NBA li ha Sky che trasmette almeno una partita ogni notte, più NBA Saturdays, NBA Sundays, highlights e approfondimenti. Bisogna essere abbonati al pacchetto “Sport”, mentre l’alternativa streaming di Sky è Now TV col il pass “Sport”.

Quote Antepost: Knicks nuovi favoriti per la vittoria finale di NBA Cup

I NY Knicks @4.50 sono la squadra da battere per la vittoria finale della NBA Cup, sugli OKC Thunder @5 che spingono da Ovest, poi troviamo i Milwaukee Bucks @6 in ripresa, davanti ai Golden State Warriors @7.50 che invece sono in calo, e sono agganciati dagli Houston Rockets.

Poco più indietro i Dallas Mavericks @8 mentre a chiudere la lavagna ci sono in doppia cifra gli Orlando Magic (che erano stati anche tra i favoriti per NBA Cup nelle scorse settimane) @11 volte la posta, e ancora più indietro gli Atlanta Hawks @21.

