Come ogni martedì facciamo il punto della situazione sulla stagione NBA, con le statistiche, le squadre che stanno andando meglio e peggio, e gli aggiornamenti delle quote antepost, oltre ai big match che ci attendono dal 10 al 16 dicembre. Torna la NBA Cup che entra nel vivo con quarti di finale e semifinali. Pronostici Basket NBA Week 8.

Pronostici Basket NBA Week 8: Betting Trends

Vediamo subito la conferma della miglior squadra su cui puntare finora in NBA, i Cleveland Cavaliers con un 18-7 ATS per un 72% di linee coperte. Dietro salgono i Memphis Grizzlies e Toronto Raptors appaiati con 17-8 ATS (68%). Perdono un po di terreno qui gli Houston Rockets a 16-8 ATS (66.6%) che la scorsa settimana condividevano il primo posto di questa classifica con i Cavs.

La peggior squadra è una “novità”, ma non certo una sorpresa, i Washington Wizards che non hanno solo il peggior record (3-19), ma anche il peggior rendimento con 6-15-1 ATS, appena il 28.5% di linee coperte, seguono gli Indiana Pacers al 33.3% e i Phoenix Suns (34.7%). Settimana d’oro invece per i Philadelphia 76ers che stanno risorgendo, la settimana scorsa erano i peggiori con un 27.7% di linee coperte, ma oggi li ritroviamo 10° con un 40.9% ATS dopo aver sempre coperto l’handicap nelle ultime 5 partite.

Confermati gli Atlanta Hawks come miglior squadra da Over (O/U 17-8), seguiti da Indiana Pacers, Memphis Grizzlies e anche Cleveland Cavaliers, tutti O/U 16-9. La miglior squadra da Under è invece Milwaukee con O/U 10-13.

Big match della settimana NBA (10-16 dicembre)

Andiamo a vedere, giorno per giorno, quali sono le sfide più interessanti che ci attendono nei prossimi sette giorni, dal 10 al 16 dicembre, in NBA.

NBA MARTEDI 10 DICEMBRE

2 partite in programma, i primi match dei quarti di finale di NBA CUP di cui abbiamo parlato anche qui. Si inizia a Est con Milwaukee Bucks-Orlando Magic, con i Bucks contenti del fattore campo dove mantengono un buon 8-4 di record (rispetto al 4-7 in trasferta), con Giannis e compagni che sono felici di non giocare ad Orlando dove finora i Magic hanno sempre vinto (10-0, rispetto al 7-9 in trasferta). Paolo Banchero rimane out e ad aggravare le cose per Orlando c’è anche l’assenza di Franz Wagner, che in assenza di Banchero si era caricato i Magic sulle spalle. Dall’altra parte a Ovest quarto di lusso con OKC Thunder-Dallas Mavericks che in stagione si sono già affrontati ad OKC il 17 novembre scorso, con 121-119 dei Mavs, nonostante l’assenza di Luka Doncic e 36 punti di SGA per i Thunder, un Doncic che questa volta ci sarà e arriva da una tripla doppia 30+13+11.

NBA MERCOLEDI 11 DICEMBRE

Ancora 2 partite, ancora quarti di finale NBA Cup anche mercoledì. Si inizia con NY Knicks-Atlanta Hawks. Gli Hawks sono un po una sorpresa, anche se hanno interrotto una striscia di 6 vittorie consecutive. I Knicks sono in back to back dopo la vittoria di ieri a Toronto, ma almeno hanno recuperato un positivo KAT da 24 punti e 15 rimbalzi nel successo dei Knicks che sono 5-1 nelle ultime 6. Il mese scorso ad Atlanta gli Hawks vinsero 121-116 contro i Knicks, nonostante altri 34 punti di KAT, ma con un Trae Young da 23 punti e 10 assist, oltre a Johnson e Risarcher che aggiunsero altri 56 punti in due. Si gioca al Madison Square Garden che ha proprio in Young uno dei più grandi “villain” del pubblico e dei tifosi della Grande Mela, ma qui Trae di solito si esalta. A Ovest si gioca invece Houston Rockets-Golden State Warriors. I Rockets in stagione sono 9-3 al Toyota Center, i Warriors sono un po in calo con un 2-6 nelle ultime 8 partite, ma Steph Curry è tornato e Golden State è un tabù per Houston; i Warriors hanno sempre battuto i Rockets nelle ultime 10 sfide.

NBA GIOVEDI 12 DICEMBRE

Si torna alla regular season con 3 partite in programma al giovedì. Si inizia con Miami Heat-Toronto Raptors al 3° scontro stagionale dopo che nei primi 2 le squadre si sono spartite la posta in palio, e ha sempre vinto la formazione di casa (doppio Over sui punti totali). Ci spostiamo poi al TD Garden per Boston Celtics-Detroit Pistons, e anche qui abbiamo due precedenti stagionali, vinti in entrambi i casi dai campioni in carica. Detroit ha sempre perso nelle ultime 10 contro Boston, ma nei due scontri stagionali Cunningham e compagni hanno sempre coperto l’handicap (2-0 ATS) e sono state due partite ad alto punteggio, entrambe da Over. Si chiude a Ovest con New Orleans Pelicans-Sacramento Kings. Ancora in emergenza i Pelicans hanno fatto qualche passo in avanti nonostante abbiamo portato a casa solo 1 vittoria nelle ultime 10. Anche i Kings stanno rendendo meno del previsto, anche se si sono ripresi con le ultime 2 vittorie (3-1 nelle ultime 4).

NBA VENERDI 13 DICEMBRE

Venerdì notte si sale a 8 match NBA. Tra le sfide più interessanti Philadelphia 76ers-Indiana Pacers. Come annunciato prima, i 76ers sono in ripresa con 4-1 nelle ultime 5 (5-0 ATS) e il ritorno di Joel Embiid a completare i big three con Paul George e Terese Maxey. I Pacers stanno deludendo, hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite, sono 3-11 in trasferta e il 27 ottobre hanno perso in casa anche contro i 76ers in emergenza (114-118 OT, con i Sixers senza PG ed Embiid, ma con u Maxey da 45 punti). A Ovest Minnesota Timberwolves-LA Lakers promette scintille, con i Lakers che arrivano da una vittoria che ha interrotto una striscia perdente, mentre i Timberwolves al contrario, dopo 4 vittorie, si sono arresi contro Golden State. 1 vittoria a testa nei primi 2 incroci stagionali tra Minnesota e LAL, con anche 1-1 ATS nelle scommesse e una sola certezza, un doppio Under.

NBA DOMENICA 14 DICEMBRE

Il sabato si giocherà la prima semifinale di NBA Cup, e domenica la seconda, ma non solo visto che il weekend inizia con altre 5 partite, anche se non ci sono grandi big match da segnalare, se non LA Lakers-Memphis Grizzlies, con i gialloviola ancora protagonisti in questo back to back interno con ospiti i Grizzlies che stanno facendo la differenza in casa, ma stanno andando forte anche con le ultime 2 vittorie a Est (Boston e Washington) e sono 9-1 nelle ultime 10 partite, con anche un 8-2 ATS nelle scommesse. Nel doppio confronto di novembre una vittoria a testa tra Lakers e Grizzlies, sempre per la squadra di casa, ma in entrambi i casi sono stati Morant e compagni a coprire la linea (2-0 ATS) per un doppio match da Over.

NBA LUNEDI 15 DICEMBRE

La nuova settimana inizia con 6 partite NBA. Qui a Est segnaliamo Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers. Nel momento in cui scriviamo i Nets sono in calo con 1 sola vittoria nelle ultime 5 e il mese scorso persero 100-105 a Cleveland, pur coprendo l’handicap. A Ovest attenzione a Sacramento Kings-Denver Nuggets, abbiamo detto dei Kings, mentre i Nuggets di Jokic continuano ad andare a corrente alternata, con 5-5 nelle ultime 10 partite. E’ la prima volta in stagione che queste due squadre si sfidano.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

I Boston Celtics rimangono i favoriti per il bis dell’anello sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di NBA, con gli OKC Thunder unici che sembrano tenere il passo visto che poi si salta direttamente in doppia cifra con i Knicks, seguiti dai finalisti dello scorso anno, i Mavericks, che si tengono di poco alle spalle i Cavs.

Nikola Jokic continua a dominare per l’MVP, e anche qui un Thunder è 2°, Shai Gilgeous Alexander. Più staccato Giannis Antetokounmpo, ma non sono da escludere nemmeno Luka Doncic e ,Jayson Tatum, con quest’ultimo che però ha raddoppiato stranamente la propria quota nelle ultime settimane. Potrebbe avere ancora un minimo di valore la quota alta di Anthony Edwards, ma le cose in Minnesota non sembrano andare come l’anno scorso, ci sono molte frizioni, e se i Timberwolves non cambieranno passo anche il titolo di MVP per Ana-Man rimane difficile.

