Tanto di cui discutere nel recap del martedì sulla regular season di Basket NBA, con i Detroit Pistons in grande spolvero, potrebbe essere l’anno buono per rivederli ai playoffs dopo tante stagioni di lacrime. Lacrime che piangono gli Spurs che hanno perso Wembanyama per il resto della stagione, e lo stop del francese si ripercuote anche in diverse lavagne di quote antepost, specialmente sui premi individuali. Pronostici NBA week 19.

Pronostici NBA week 19: betting trend stagionali

Diciamo subito che oltre al nostro recap settimanale, potete seguire ogni giorno gli aggiornamenti e le migliori scommesse sulle prestazioni giocatori basket NBA nella nostra rubrica dedicata, che sta andando molto bene, e che quotidianamente segnala le stime e le giocate più interessanti sul fronte prop bet. E ora veniamo al riassunto della settimana di Basket NBA, iniziando come sempre dai trend più interessanti. Negli ultimi 7 giorni il trends ATS più forte è stato quello sui Favoriti in casa che hanno coperto il 65% delle linee di handicap, mentre per O/U si segnala una prevalenza di partite a basso punteggio con un 58.5% di Under rispetto al 41.5% di Over.

Tra le singole squadre c’è un avvicendamento come migliore nelle scommesse, con i Cleveland Cavaliers che col 66.07% di linee coperte agganciano e superano di un soffio il 66.04% degli OKC Thunder, due squadre che sono anche prime nelle rispettive conference e che continuano ad andare a braccetto anche nei rendimenti sulle scommesse, dove al 3° posto troviamo i Memphis Grizzlies un pò in calo, così come i Toronto Raptors che però rimangono con un ottimo 4° posto. Entrano in top-5 Portland Trail Blazers e Detroit Pistons, esattamente alla pari con un 56.14% sugli spread.

Proprio i Pistons sono la squadra più sorprendente in questo momento. Dopo anni di pessime prestazioni, Cunningham e compagni sembrano finalmente aver cambiato marcia, e i playoffs (anche diretti) sembrano un opzione concreta per i Pistons. A Ovest invece sembrava procedere bene la ricostruzione di San Antonio, ma la notizia dell’infortunio di Wembanyama che ha già finito la stagione, è un duro colpo per gli Spurs.

Non cambia invece la peggior squadra su cui puntare, sempre quella dei Phoenix Suns che peggiorano ulteriormente rispetto alla settimana scorsa con un tremendo 33.93% di linee coperte, ma stanno spronfodando anche i Philadelphia 76ers al 35% e completano questo scomodo podio i Sacramento Kings (37%).

I Cavs non sono solo i migliori come rendimento ATS, ma sono anche i migliori da Over (O/U 38-19), grazie all’attacco che segna di più nella lega (122.9 punti a sera). Al contrario i Charlotte Hornets sono la miglior squadra da Under (O/U 21-34-1), anche se l’attacco è in piena media; il peggiore per punti segnati rimane quello di Orlando a 104.2. I Magic mantengono però la miglior difesa (105.2), meglio anche di OKC (105.7), Boston (108), LAC (108.4) e Minnesota (109). La squadra che concede più punti è Washington (121) ma sta andando male anche la difesa di Chicago (120.4).

Big match della settimana NBA (25 febbraio-3 marzo)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 25 febbraio 2025 al 3 marzo 2025.

NBA MARTEDI 25 FEBBRIO

Toronto-Boston

Orlando-Cleveland

Memphis-Phoenix

Houston-Milwaukee

New Orleans-San Antonio

LA Lakers-Dallas

Golden State-Charlotte

BIG MATCH: LA Lakers-Dallas Mavericks

Certamente sfide come Magic-Cavs a Est, Grizzlies-Suns a Ovest e anche Rockets-Bucks sono interessanti, ma non tengono il confronto con Lakers-Mavs, visto che per la prima volta Doncic sfida gli ex compagni di Dallas, e c’è molta curiosità su quello che lo sloveno potrà fare. Dopo le prime prove un pò limitato, Doncic ha finalmente fatto vedere sprazzi del vero Luka ai tifosi gialloviola, con 32 punti, 10 rimbalzi e 7 assist nella vittoria a Denver, e cercherà di replicare in casa ad LA contro la squadra per cui ha giocato (e sfiorato un anello) fino a poche settimane fa.

NBA MERCOLEDI 26 FEBBRAIO

Detroit-Boston

NY Knicks-Philadelphia

Indiana-Toronto

Washington-Portland

Miami-Atlanta

Brooklyn-Oklahoma City

Chicago-LA Clippers

Utah-Sacramento

Houston-San Antonio

BIG MATCH: Detroit Pistons-Boston Celtics

La sfida del Madison Square Garden tra Knicks e 76ers sarebbe stato il match di cartello, ma per come stanno giocando i Sixers, a sorpresa è molto più interessante la sfida della Little Caesars Arena con i sorprendenti Pistons (7 vittorie di fila con 6-1 ATS e 6° posto a Est) che sono una delle squadre del momento, e testeranno le loro ambizioni contro i campioni di Boston, i Celtics che rispondono con 5 vittorie di fila (5-0 ATS) e 9-1 nelle ultime 10, al 2° posto di conference e sempre vincenti negli ultimi 10 precedenti contro Detroit (7-3 ATS), compresi i 3 match di questa stagione.

NBA GIOVEDI 27 FEBBRAIO

Orlando-Golden State

Milwaukee-Denver

Dallas-Charlotte

Phoenix-New Orleans

LA Lakers-Minnesota

BIG MATCH: Milwaukee Bucks-Denver Nuggets

Quando si sfidano Antetokounmpo e Jokic è sempre spettacolo e a Milwaukee arrivano i Nuggets che hanno vinto 9 delle ultime 10 partite (7-3 ATS) ma anche i Bucks sono in un buon momento con 4 vittorie di fila (3-1 ATS). Primo scontro stagionale tra queste due squadre. A livello scommesse i Nuggets sono avanti 6-3-1 ATS negli ultimi 10 precedenti contro i Bucks.

NBA VENERDI 28 FEBBRAIO

Detroit-Denver

Boston-Cleveland

Brooklyn-Portland

Atlanta-Oklahoma City

Memphis-NY Knicks

Chicago-Toronto

Miami-Indiana

Phoenix-New Orleans

Utah-Minnesota

LA Lakers-LA Clippers

BIG MATCH: Boston Celtics-Cleveland Cavaliers

Un venerdì davvero intenso con Memphis-NYK e col derby di LA, ma quando si sfidano le prime due di Eastern Conference, è li che bisogna guardare. In questo caso si gioca al TD Garden dove le squadre si sono già affrontate a novembre, nel 120-117 dei Celtics. Questa è la quarta ed ultima sfida dell’anno visto che le squadre si sono affrontate anche altre due volte, a Cleveland. A dicembre i Cavs vinsero 115-111 ma di recente, il 4 febbraio scorso, furono ancora i Celtics ad uscire vincitori per 112-105. In quell’occasione Tatum segnò 22 punti, supportato dai 20 di White e dai 19 di Porzingis mentre a Cleveland (senza Mobley) non bastarono 31 punti di Mitchell e 25 di Garland, con i C’s che costrinsero i Cavs al 28% da tre.

NBA SABATO 1 MARZO

Charlotte-Washington

Detroit-Brooklyn

Memphis-San Antonio

Houston-Sacramento

Philadelphia-Golden State

Dallas-Milwaukee

BIG MATCH: Houston Rockets-Sacramento Kings

I Kings hanno scoperto un grande LaVine da 42 punti nella facile vittoria contro gli Hornets. I Kings, sono 4-2 nelle ultime 6 partite, ma sono solo 10° a Ovest, contro Houston che è 5°, anche se reduce da un brutto ko nello Utah. I Kings inoltre sono una bestia nera dei Rockets; con Sacramento che ha vinto le prime 2 sfide dell’anno, in casa, per 120-111 e 132-127 (doppio Over). In queste due sfide Green ha sempre segnato 28 punti, ma non è bastato contro Sabonis, e specialmente contro DeRozan che nello scontro più recente del mese scorso ha chiuso con 33 punti (12/23 dal campo).

NBA DOMENICA 2 MARZO

Boston-Denver

Cleveland-Portland

Indiana-Chicago

Miami-NY Knicks

Orlando-Toronto

San Antonio-Oklahoma City

Utah-New Orleans

LA Lakers-LA Clippers

Phoenix-Minnesota

BIG MATCH: Boston Celtics-Denver Nuggets

Ancora derby di LA, ancora snobbato perchè in prima serata, ad un comodo orario italiano, possiamo gustarci quella che potenzialmente potrebbe essere un abbinamento per le prossime Finals, in campo al TD Garden dove arrivano Jokic e soci. Le squadre si sono già sfidate il 7 gennaio scorso in Colorado, dove i Celtics sbancarono la Ball Arena grazie a 29 punti di Tatum, aiutato dai 25 di Porzingis che vanificarono i 26 punti di un Westbrook in versione vintage, anche se va detto che in quella sfida il grande assente era proprio Jokic.

NBA LUNEDI 3 MARZO

Charlotte-Golden State

Philadelphia-Portland

Miami-Washington

Memphis-Atlanta

Oklahoma City-Houston

Dallas-Sacramento

Utah-Detroit

BIG MATCH: OKC Thunder-Houston Rockets

Bella sfida ai piani alti di Western Conference, con i Thunder che comandano, e che nel momento in cui scriviamo hanno vinto 109-99 l’ultima contro i Blazers, ma prima erano incappati in un doppio ko con i Mavs e a San Antonio (senza Wemby). Proprio contro i Blazers invece hanno perso l’ultima partita i Rockets che in questa stagione sono già venuti a giocare al Paycom Center, l’8 novembre scorso, e persero 107-126 un match senza appello, con la difesa incapace di fermare un Shai Gilgeous-Alexander da 29 punti in 29 minuti (11/16 al tiro), e in quell’occasione segnò 29 punti anche Holmgren che vinse nettamente la sfida sotto canestro con Sengun (lasciato a 11 punti). Per i Rockets il miglior marcatore fu Brooks con soli 17 punti a referto.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale del titolo NBA, e anche le quote per MVP, il titolo personale più importante per la regular season del basket americano, anche se i giochi sembrano già chiusi in favore di SGA, stella dei Thunder che al momento rimangno un filo dietro ai campioni in carica, i Celtics, per la vittoria dell’anello.

Parliamo anche del Difensore dell’anno, una lavagna in cui Wemby sembrava poter mettere le mani, ma il suo infortunio scombina i piani e ora abbiamo Evan Mobley al comando su Jaren Jackson Jr che ha già vinto questo titolo in passato, e che torna prepotentemente “di moda” per questo titolo. Si spalancano le lavagne di giocatore più migliorato per Cade Cunningham che sta guidando i sorprendenti Pistons di cui abbiamo già parlato, e nel Rookie of The Year siamo contenti di vedere Stephen Castle così avanti su tutti (@1.58) soprattutto perchè lo abbiamo preso come quota di valore in antepost @11 nel pre-stagione!

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.