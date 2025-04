Vediamo il programma completo della post-season di Basket NBA che inizia ufficialmente sabato con i playoffs, dopo i primi assaggi del play-in tournament. Vediamo il bracket con tutte Ele previsioni sui primi turni e fino alle Finals. OKC Thunder e Boston Celtics sono le grandi favorite per la vittoria finale dell’anello. Bracket Playoffs NBA 2025.

Bracket Playoffs NBA 2025: le prime serie di post-season

Vediamo le sfide che ci attendono nei primi round a Est ed Ovest per i playoffs Basket NBA 2025.

EASTERN CONFERENCE

CLEVELAND CAVALIERS (1)-MIAMI HEAT (8)

I Miami Heat arrivano da due successi in fila al play-in e sono i primi nella storia del play-in ad accedere al tabellone playoff da seed 10, guidati da Tyler Herro e Bam Adebayo, ma non c’è più Butler e pensare di andare ancora avanti contro i Cleveland Cavaliers è difficile. I Cavs hanno vinto 64 partite, sono il miglior attacco della Lega (121 punti su 100 possessi), l’ottava difesa e la seconda squadra per triple segnate e percentuale dall’arco. Mitchell-Garland-Mobley-Allen formano uno straordinario quartetto tra backcourt e frontcourt, senza dimenticare l’importante aggiunta di Hunter e il supporting cast con i vari Strus, Jerome e Okoro. Cleveland ha chiuso la regular season con un record di 8-8, risparmiandosi anche un pò in vista della post-season. Miami aveva vinto la prima sfida stagionale di dicembre, in casa, na ha perso le successive 2, compreso il 107-112 a Cleveland il mese scorso (O/U 2-1).

Pronostico: Cavaliers 4-1.

BOSTON CELTICS (2) – ORLANDO MAGIC (7)

I Boston Celtics cercano di difendere il titolo, e secondo analisti e quote antepost possono anche farcela. Boston ha vinto 3 gare in meno rispetto ad un anno fa, ma la squadra di coach Mazzulla è sempre quella, e la sensazione è che abbia risparmiato un pò di energie. I C’s sono una squadra completa su entrambi i lati del campo (2° attacco, 4° difesa per rating su 100 possessi), con giocatori come Tatum, Brown, White, Holiday, Porzingis e Horford su cui puntare, anche se sono da valutare le condizioni di Jaylen Brown e del lungo lettone. Gli Orlando Magic sono riusciti a vincere la propria division (mandandoci in cassa) anche se è stata un annata piena di infortuni. Sono rientrati Paolo Banchero, Cole Anthony e Franz Wagner ma rimangono out Suggs e Moritz Wagner che sono due pedine importanti. Orlando gioca a ritmi molto bassi, ha il 27° attacco per punti segnati, ma la difesa rimane una delle migliori (4° per 100 possessi). I Celtics sono la squadra che prende e segna più triple, al contrario i Magic sono la squadra che segna meno triple e tira peggio dall’arco, col 32%. Orlando è comunque avanti 2-1 in stagione contro Boston (O/U 1-2), grazie alle 2 vittorie interne, ma il fattore campo è dei Celtics questa volta, e in ogni caso non ci aspettiamo una gara 7 qui, al massimo una gara 4, ma è possibile anche lo sweep per Boston.

Pronostico: Celtics 4-1.

NY KNICKS (3) – DETROIT PISTONS (6)

I Detroit Pistons sono passati da una stagione tremenda da 14 vittorie, alle 44 win di quest’anno che permettono a Cunningham e compagni di tornare ai playoffs, anche grazie a JB Bickerstaff in panchina e all’apporto di ottimi tiratori come Harris, Hardaway JR. e Malik Beasley (oltre 300 triple segnate in stagione) e c’è anche attesa per la prima post-season di Simone Fontecchio. I New York Knicks hanno mezzo deluso le attese nonostante le 51 win stagionali con la squadra di Thibodeau che è stranamente 5° in attacco ma solo 13° in difesa, con un Bridges altalenante, un Towns che non convince nella protezione del ferro, Jalen Brunson, la stella che però è alle prese con un problema alla caviglia, e una rotazione abbastanza corta che ha spremuto giocatori come Hart e Anunoby. I Knicks inoltre hanno quasi sempre perso i big match contro gli altri top-team, anche contro Detroit battuta nel primo scontro di novembre in trasferta, ma poi i Pistons hanno sempre vinto nelle altre 3 sfide contro NYK (3-1 ATS e O/U 3-1). Non è detto che il fattore Madison Square Garden sarà fondamentale in una possibile gara 7.

Pronostico: Knicks 4-3

INDIANA PACERS (4) – MILWAUKEE BUCKS (5)

La serie più in equilibrio con due squadre che si ritrovano di fronte al primo turno come nel 2024 quando gli Indiana Pacers vinsero 4-2 contro i Milwaukee Bucks senza Giannis e Lillard. Questa volta Antetokounmpo ci sarà, e il greco arriva da una grande stagione, ma non ci dovrebbe essere Dame, almeno per l’inizio di serie, e bisognerà vedere come rientrerà. Dall’altra parte i Pacers hanno il 9° attacco, ma hanno migliorato in difesa rispetto allo scorso anno (14°), con Haliburton a gestire il gioco e un ottimo Siakam al suo fianco, senza dimenticare Turner, Nembhard, Nesmith, Toppin e un ottimo coach come Rick Carlisle. Doc Rivers invece oltre a Giannis farà affidamento sui vari Lopez, Portis, Trent JR., Kuzma e Porter Jr, e non dimentichiamo che quest’anno Milwaukee ha vinto la NBA Cup. Occhio a darli per spacciati, ma vediamo meglio Indiana in un altra serie che potrebbe prolungarsi fino a gara 7 e li potrà succedere di tutto, specialmente se recupererà Lillard. I 4 precedenti stagionali sono appannaggio di Milwaukee che ha vinto 3 volte, con anche un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse (O/U 3-1).

Pronostico: Bucks 4-3

WESTERN CONFERENCE

OKLAHOMA CITY THUNDER (1) – MEMPHIS GRIZZLIES (8)

Da sorpresa dello scorso anno a certezza, gli OKC Thunder iniziano i playoffs come squadra da battere a Ovest, e come favorita per l’anello in una stagione da 68 vittorie in regular season, miglior difesa e terzo miglior attacco, un roster profondo, stelle come il candidato numero 1 al MVP, Shai Gilgeous-Alexander, ma anche Hartenstein, Holmgren e Jalen Williams e un difensore tenace come Lu Dort. I Memphis Grizzlies sono passati al tabellone principale grazie ad un ottimo Jaren Jackson Jr, al gioco di Bane e soprattutto alla stella Ja Morant, apparso in grande forma. Il cambio in panchina inatteso potrebbe aver giovato a Memphis che ha retto contro Dallas ad un Davis da 40 punti, ma potrebbe non riuscire a contenere SGA e soci e lo abbiamo visto anche in stagione regolare con 4 vittorie su 4 per OKC (4-0 ATS, O/U 0-1-3) che allunga a 8 la striscia vincente contro Memphis, e qui uno sweep è possibile, al massimo pensiamo ad una sconfitta per i Thunder, se Morant sarà al 110%.

Pronostico: Thunder 4-0

HOUSTON ROCKETS (2)-GOLDEN STATE WARRIORS (7)

Ottima stagione per gli Houston Rockets, ma chiudere al 2° posto e trovare una patata bollente come i Golden State Warriors è uno scenario molto sfortunato per la squadra di Ime Judoka che ha chiuso con 52 win. I punti di forza sono Jalen Green e Sengun oltre agli esperti VanVleet e Brooks e anche la crescita di Amen Thompson. I Rockets hanno la 5° difesa ma solo il 12° attacco (fuori da Top 20 per % da tre e per triple tentate). Udoka nel 2022 portò Boston alle Finals e perse proprio contro i Warriors che affronterà in questo primo turno, e che sono una vera mina vagante con i veterano Steph Curry e Draymond Green, a cui si è aggiunto Jimmy Butler. In stagione 2 vittorie a testa, sempre per la squadra di casa (ma 3-1 ATS Warriors nelle scommesse e O/U 0-4), ma questa volta GSW potrebbe passare da sfavorita in una serie che ci aspettiamo lunga, anche da possibile gara 7 e in quel caso potrebbero essere problemi per i Warriors giocare la bella a Houston, ma potremmo anche vedere un finale a gara 6.

Pronostico: Warriors 4-2.

LA LAKERS (3) – MINNESOTA TIMBERWOLVES (6)

L’altro spauracchio a Ovest sono gli LA Lakers che con l’arrivo di Luka Doncic hanno ritrovato nuova linfa e uno dei migliori giocatori NBA, che già lo scorso anno ha portato Dallas alle inattese Finals, poi perse. Con al suo fianco LeBron James e un Austin Reaves in crescita continua lungo la stagione, lo sloveno potrebbe andare lontano anche con i gialloviola anche se persistono dubbi sul reparto lungo e in generale sul supporting cast. A coach JJ Redick serviranno i migliori Hachimura, Finney-Smith e Vincent che non sono stati sempre una certezza in stagione. I Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards hanno un vantaggio in area con Rudy Gobert, ma anche con Julius Randle da cui i Wolves sperano di trovare un uomo in più, anche se gli anni a NYK ci dicono che Randle non è mai riuscito a fare la differenza in post-season. 2-2 in regular season dove ha vinto sempre la squadra di casa, quindi il fattore campo potrebbe essere un aiuto in più per i Lakers. In perfetto equilibrio anche il rendimento nelle scommesse sugli handicap dei 4 precedenti stagionali (2-2 ATS), la costante sono i bassi punteggi con O/U 0-4.

Pronostico: Lakers 4-2.

DENVER NUGGETS (4) – LA CLIPPERS (5)

Serie tostissima ed equilibrata sulla carta, con gli LA Clippers che sono stati la grande sorpresa di quest’anno con un James Harden versione vintage, i secondi violini Powell e Zubac, ma anche il ritorno di Kawhi Leonard che se sarà in forma sarà un punto fondamentale per coach Tyronn Lue che avrà anche un buon supporting cast con Jones JR., Dunn, Bogdanovic e pure Simmons. I Denver Nuggets, campioni nel 2023, sono sempre da tenere in conto visto che hanno a roster un certo Nikola Jokic che si sta giocando il titolo di MVP anche quest’anno, a suo di triple doppie. Molto però dipenderà da Jamal Murray, se sta bene i Nuggets diventano quasi imbattibili e possono fare strada anche in questa stagione, viceversa se Murray non sarà al meglio o si infortunerà (come spesso gli capita) le cose cambiano parecchio. I Nuggets sono il 4° attacco della stagione su 100 possessi e di fronte sfideranno la 3° miglior difesa della lega. Anche qui siamo 2-2 nei precedenti stagionali, con LAC che ha vinto i primi 2 e Denver che ha portato a casa le 2 sfide successive. Perfetto equilibrio anche nelle scommesse con 2-2 ATS mentre c’è stata prevalenza di alti punteggi con O/U 3-1. Potremmo vedere una gara 7, ma anche una sorpresa da parte di LAC che potrebbe anche chiuderla prima. Noi andiamo con la prima ipotesi, e in caso di bella a Denver diamo fiducia a Jokic e compagni, anche se il licenziamento dopo tanti anni di coach Malone è un campanello d’allarme che potrebbe ripercuotersi anche nel rendimento di post-season.

Pronostico: Nuggets 4-3.

Bracket NBA: Le scelte di Guru per i playoffs

Come sempre i bracket solo un idea a grandi linee, e sono sempre da prendere con le pinze, ma ecco il tabellone di Guru per questi playoffs NBA 2025.

Quote Antepost NBA: chi vincerà le Finals?

Vediamo l’aggiornamento delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anno di Basket NBA, stagione 2024-2025. Continua il testa a testa serrato sugli OKC Thunder e i campioni in carica, i Boston Celtics, con i Cleveland Cavaliers come terzo incomodo, più staccati, e poi arrivano i Lakers di LeBron e Doncic, ma anche i Warriors dei vecchi volponi Curry e Butler.

Ogni giorno le migliori prestazioni giocatori NBA sul nostro sito

Ogni giorno sulla rubrica delle scommesse sulle prestazioni giocatori basket NBA escono le migliori stime e giocate. Le triple di Herro nell’ultima partita di play-in ci portano ad uno strepitoso 62-27.

VAI A NBA PROP BET

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.