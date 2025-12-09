Articolo settimanale di aggiornamento sulla regular season di Basket NBA arrivata all’8° settimana, con i Thunder sempre fortissimi con un record di 23-1 anche se a livello scommesse i migliori sono Rockets Lakers e Knicks. Piange invece l’altra parte di LA con i Clippers che continuano a delundere, anche nel betting. Pronostici NBA Week 8.

Pronostici NBA Week 8: le classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division dove i NY Knicks (16-7) mantengono il primato grazie in particolare all’ottimo rendimento interno da 13-1. Perdono terreno i Toronto Raptors (15-10) che si vedono superati anche dai Boston Celtics (15-9) e quasi agganciati anche dai Philadelphia 76ers (13-10). Sempre ultimissimi i Brooklyn Nets (6-17) che si sono sbloccati almeno in casa (2-10), ma sono 1-7 negli scontri diretti contro avversari divisionali.

Passiamo in Central Division con i Detroit Pistons (19-5) sempre al comando e col miglior record di tutta la Eastern Conference, con un 10-2 in casa ma anche un solido 8-3 in trasferta. Rimangono staccati al 2° posto i Cleveland Cavaliers (14-11) e poi arrivano i Milwaukee Bucks (10-15) molto staccati e preoccupati dai rumors che parlano di una possibile partenza di Giannis Antetokounmpo (direzione Grande Mela?). Continua il crollo dei Chicago Bulls (9-14) che dopo un buon avvio stagionale sono sprofondati, e nel momento in cui scriviamo hanno perso 7 partite di fila. In ripresa invece i vice campioni, gli Indiana Pacers (6-18) che comunque mantengono ancora un pessimo 1-10 in trasferta.

In Southeast Division sfida aperta in Florida con Orlando Magic (14-10) e Miami Heat (14-10) alla pari, ma ci sono anche gli Atlanta Hawks (14-11) sempre in corsa nonostante l’assenza prolungata di Yiung. Staccatissime le altre due, Charlotte Hornets (7-17) e soprattutto Washington Wizards (3-19), peggior record a Est e 1-11 in trasferta (ma anche un 2-15 contro avversarie di conference).

Passiamo in Western Conference con la Northwest Division e qui il nome è solo uno, quello dei campioni in carica, gli OKC Thunder (23-1) che hanno il miglior rendimento della lega e vanno per record storici, anche grazie al 11-0 interno (19-1 contro avversari a Ovest!). Non reggono il passo i Denver Nuggets (17-6) che hanno quasi un 74% di partite vinte, un rendimento che permetterebbe a Jokic e compagni di essere primi in qualsiasi division, tranne questa. I Nuggets vanno meglio fuori (11-2) che in casa (6-4). In 3° posizione i Minnesota Timberwolves (15-9) e poi più staccati sul fondo troviamo Portand Trail Blazers (9-15) che sono gli unici capaci di battere OKC in questo avvio stagionale, e poi gli Utah Jazz (8-15) che pagano lo 0-5 nelle sfide dirette contro avversari divisionali.

In Pacific Division abbiamo sempre gli LA Lakers (17-6) comodi al comando con un bel vantaggio sui Phoenix Suns (14-10) mentre le assenze pesanti si fanno sentire per i Golden State Warriors (13-12) che scendono al 3° posto. In fondo sono staccate Sacramento Kings (6-18) ed LA Clippers (6-18).

Chiudiamo con la Southwest Division combattuta con gli Houston Rockets (15-6) al comando sui San Antonio Spurs (16-7) che però sono rimasti bene in scia nonostante la prolungata assenza di Wembanyama (e di Castle), ma si avvicina il rientro della stella francese. In 3° posizione troviamo i Memphis Grizzlies (11-13) e più indietro i Dallas Mavericks (9-16) e i New Orleans Pelicans (3-22) che fanno un campionato a parte col peggior record della NBA, con un pesante 1-10 in trasferta e 1-19 contro avversari di Western Conference.

Statistiche e betting trends basket NBA

I Detroit Pistons continuano a vincere, ma sono in forte calo nelle scommesse e con 1-7 ATS nelle ultime 8 partite passano di colpo dal 1° al 13° posto in una sola settimana tra le migliori squadre su cui puntare dove ora comandano gli Houston Rockets con un 66.6% di linee ATS coperte, seguiti da LA Lakers e NY Knicks al 65.2%, ma stanno ripagando gli scommettitori anche i Phoenix Suns con un 65.2% di linee coperte, poi si scende al 59% dei Philadelphia Sixers.

La peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei Washington Wizards con appena il 27.2% di linee coperte in ATS, ma vanno malissimo anche gli LA Clippers (29.1%). Deludenti anche i Cleveland Cavaliers con un 32% di linee coperte e i Minnesota Timberwolves col 33.3%.

Quote Antepost: OKC domina per l’anello e anche per NBA Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. Sempre gli OKC Thunder @2.75 nettamente favoriti per il bis sui Nuggets @7 molto staccati, per non parlare dei Rockets @11 e i Lakers con i Knicks @13 volte la posta.