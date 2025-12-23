Articolo settimanale di aggiornamento sulla regular season di Basket NBA arrivata alla 10° settimana. A sorpresa la miglior squadra su cui scommettere in ATS (contro lo spread) è Philadelphia, davanti ad un altra sorpresa, New Orleans, al pari con i Knicks. Male i Cavaliers che sono i peggiori per gli scommettitori, ma stanno facendo molto male anche i Kings. Nelle quote domina sempre OKC per il bis dell’anello. Pronostici NBA Week 10.

Pronostici NBA Week 10: le classifiche divisionali

Iniziamo il recap settimanale di Basket NBA 2025-2026 dalle classifiche, con la Eastern Conference che apriamo con la situazione dell’Atlantic Division dove i NY Knicks (20-8) iniziano a prendersi un buon vantaggio sulle inseguitrici con i Boston Celtics (18-11) primi inseguitori e i Philadelphia 76ers (16-11) alle spalle dopo il crollo dei Toronto Raptors (17-3). Sempre ultimissimi i Brooklyn Nets (8-19). Tornando ai Knicks, è da segnalare l’ottimo rendimento interno di questa stagione, con la squadra di Mike Brown che è 14-2 al Madison Square Garden.

Passiamo in Central Division con i Detroit Pistons (23-6) che dominano, forti anche loro di un grande rendimento interno col 12-2 al Palace. I Cleveland Cavaliers (16-14) sono 2° ma ben staccati e devono cercare di uscire dalla crisi delle ultime settimane. In 3° posizione i Chicago Bulls (13-15) scavalcano i Milwaukee Bucks (11-8) che pagano il pessimo 3-10 in trasferta e il caso Giannis che potrebbe lasciare la squadra del Wisconsin. Intanto i finalisti dello scorso anno, gli Indiana Pacers (6-23) sono sempre ultimi, con un 1-13 in trasferta.

La Southeast Division è sempre la più combattuta con gli Orlando Magic (16-13) di poco avanti su Miami Heat (15-14) ed Atlanta Hawks (15-15). Questo trio stacca nettamente le ultime 2 della classe, i Charlotte Hornets (9-20) e i Washington Wizards (5-22) che anche quest’anno sono due tra le peggiori squadre della lega.

Passiamo in Western Conference con la Northwest Division comandata dagli OKC Thunder (26-3) che sono ancora imbattuti in casa (14-0) oltre al rendimento da 22-3 contro avversari a Ovest. Seguono i Denver Nuggets (21-7) che vanno forte in trasferta (12-2) e si lasciano alle spalle i Minnesota Timberwolves (19-10) comunque in forma e forti di un buon rendimento interno da 11-5. A chiudere i Portland Trail Blazers (12-17) che hanno cambiato in panchina, ma non hanno cambiato passo, e ultimi gli Utah Jazz (10-18) che hanno perso tutte le partite finora giocate contro avversari di questa division (0-6).

In Pacific División abbiamo sempre gli LA Lakers (19-8) al comando, seguiti dai Phoenix Suns (15-13) che riescono a tendersi alle spalle i Golden State Warriors (15-15) che pagano un modesto 6-11 in trasferta. A chiudere i deludenti LA Clippers (7-21) che hanno un record di 3-13 in trasferta, lo stesso dei Sacramento Kings (7-22) che chiudono questa classifica.

Infine la Southwest Division dove i San Antonio Spurs (21-7) sono al comando, forti di un 10-2 in casa e soprattutto del perfetto 7-0 contro avversari divisionali, compresi gli Houston Rockets (17-9) al 2° posto e i Memphis Grizzlies (13-16), terzi e staccati come i Dallas Mavericks (11-19). Sempre ultimi i New Orleans Pelicans (8-22) che sono 2-10 in trasferta e 4-19 nelle sfide contro altre squadre di Western Conference.

Statistiche e betting trends basket NBA

Diciamo subito che nell’ultima settimana di scommesse NBA ci sono stati un paio di betting trends davvero netti ed interessanti, il 65.9% di linee ATS coperte dalle squadre favorite in casa, ma anche un 55.2% di partite da Under sui punti totali.

Tornando alle singole squadre e ai rendimenti stagionali nel betting, la miglior formazione su cui scommettere sono i Philadelphia 76ers con un 65.3% di linee coperte, davanti ad un altra sorpresa, i New Orleans Pelicans che stanno coprendo il 64.2% delle linee di spread, lo stesso rendimento dei NY Knicks.

La peggior squadra su cui puntare è quella dei Cleveland Cavaliers fermi ad un patetico 26.6% ATS. Per capire il pessimo rendimento dei Cavs nel betting pensate che dopo di loro arrivano gli LA Clippers, ma con un 32.1% di linee coperte, poi si sale al 37% ATS di Washington e Sacramento.

Gli OKC Thunder stanno impartendo delle vere lezioni di basket visto che stanno vincendo le partite con una media di +16.14 punti, ovviamente la migliore della lega nettamente, unici in doppia cifra in questa statistica visto che al 2° posto ci sono i Rockets, ma con “solo” +9.20 punti di margine medio. Lo scarto peggiore lo stanno invece subendo i Washington Wizards con -13.44 a partita, ma vanno malissimo anche i Kings con -10.89 punti a partita.

Quote Antepost: OKC domina per l’anello e anche per NBA Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2025-2026. Poco da dire con OKC Thunder @2.00 che staccano sempre tutti, con i Denver Nuggets @8.00 primi avversari, poi arrivano Houston Rockets e NY Knicks in seconda fascia, entrambe @13 volte la posta, con gli LA Lakers @15 poco dietro.

Iniziano a scalare posizioni e ad avvicinarsi alle prime anche i Detroit Pistons @21.00 che non sono più una sorpresa a Est, e si lasciano alle spalle anche i San Antonio Spurs @23.00 e pure i Cleveland Cavaliers @26.00 volte la posta.