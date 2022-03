Quote Basket NBA: MVP testa a testa Embiid-Jokic. Draymond Green crede nel DPOY dove esplode Adebayo

Quote NBA 15 Marzo 2022, andiamo a vedere gli aggiornamenti dal grande Basket americano, oltre alle statistiche e alle analisi con quote e consigli per le scommesse sulle 4 partite in programma questa notte.

Risultati del lunedì, Sabonis unica macchia

Domantas Sabonis è la nostra pecora nera. Lo abbiamo provato a giocare nelle ultime 2 partite e non è sceso in campo per motivi vari. Nella notte ci abbiamo riprovato e su linea 34,5 Punti+Rimbalzi+Assist ha chiuso a 33 contro un avversario ottimo per lui, i Bulls che concedono molto in area e a rimbalzo. Per il resto è andato tutto a segno, ad iniziare dalla free pick su Shai Gilgeous-Alexander e dalla giocata principale su Evan Mobley.

Pacers-Grizzlies e Magic-Nets del 15 marzo NBA

Indiana Pacers – Memphis Grizzlies 3,30 – 1,30

I Pacers sono 3-8 ATS nelle ultime partite dopo un giorno di pausa e 3-9 ATS in casa. I Grizzlies sono 23-10 ATS nelle ultime partite (20-8 ATS in trasferta) ma Memphis è 0-4 ATS nei precedenti contro Indiana. I Grizzlies sono Over 12-5 nelle ultime partite (Over 8-3 in trasferta) sono Over 21-6 in casa (Over 7-0 in casa da underdogs). Indiana e Memphis sono Over 5-0 negli ultimi scontri diretti.

Orlando Magic – Brooklyn Nets 4,50 – 1,16

Attenzione al 4-0 ATS dei Magic nelle ultime partite, oltre al 5-1 ATS in casa. I Nets rispondono con 6-1-1 ATS in trasferta ma sono solo 7-21 ATS quando giocano da favoriti e 3-9 ATS nei precedenti contro Orlando. I Magic sono Over 17-5 dopo un giorno di riposo, i Nets sono Over 7-3-1 in quella statistica e Over 6-2-1 in trasferta.

Heat-Pistons e Pelicans-Suns chiudono la nottata NBA

Miami Heat – Detroit Pistons 1,07 – 6,75

Gli Heat sono 6-2 ATS nelle ultime partite ma, incredibilmente, i Pistons sono la squadra più calda nelle scommesse di recente con 10-1 ATS nelle ultime partite e un perfetto 5-0 ATS anche in trasferta. Detroit è inoltre 4-1-1 ATS nei precedenti contro Miami. Gli Heat sono Under 5-1 nelle uscite dopo aver concesso 100+ punti nella partita precedente, i Pistons sono Under 5-1 nelle ultime partite ma Over 4-0 negli ultimi viaggi a Miami.

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 2,80 – 1,40

I Pelicans sono 1-4 ATS nelle ultime partite e 2-6 ATS quando giocano in casa da underdogs. I Suns sono 9-4 ATS in trasferta e 4-1 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans. I Pelicans sono Over 4-1 nelle ultime partite e Over 4-0 dopo un giorno di riposo. I Suns sono Over 11-3 dopo una vittoria e Over 8-3 nei precedenti contro i Pelicans (Over 5-0 negli ultimi viaggi a New Orleans).

Quote NBA 15 Marzo: Suns sempre favoriti per l’anello

Rispetto al 1 marzo, nostro ultimo rilevamento, piccoli cambiamenti in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA. I Phoenix Suns rimangono favoriti @5 ma tornano ad essere i Brooklyn Nets i principali avversari. I Golden State Warriors calano al 3° posto @7, agganciati anche dai campioni in carica, i Milwaukee Bucks, e dai Philadelphia 76ers. Continuano a calare anche i Miami Heat che però aprono le squadre in doppia cifra @10. Stabili @15 gli Utah Jazz, calano ancora da @25 a @18 i Boston Celtics.

Nba 2021/22

Phoenix Suns 5,00

Brooklyn Nets 6,00

Milwaukee Bucks 7,00

Philadelphia 76ers 7,00

Golden State Warriors 7,00

Miami Heat 10

Utah Jazz 15

Boston Celtics 18

Memphis Grizzlies 25

Chicago Bulls 25

Denver Nuggets 25

Dallas Mavericks 33

La Lakers 40

La Clippers 50

Cleveland Cavaliers 50

Toronto Raptors 75

Minnesota Timberwolv 75

Atlanta Hawks 100

Charlotte Hornets 150

New Orleans Pelicans 200

Ny Knicks 300

Portland Trail Blaze 300

San Antonio Spurs 500

Washington Wizards 500

Sacramento Kings 500

Indiana Pacers 750

Oklahoma City Thunde 1.000

Houston Rockets 1.000

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Quote NBA 15 Marzo: le conference

Nba Eastern Conference 2021/22

Milwaukee Bucks 3,50

Brooklyn Nets 3,50

Philadelphia 76ers 4,00

Miami Heat 6,00

Boston Celtics 8,00

Chicago Bulls 12

Cleveland Cavaliers 25

Toronto Raptors 33

Atlanta Hawks 40

Charlotte Hornets 75

Washington Wizards 150

Ny Knicks 150

Indiana Pacers 300

Detroit Pistons 750

Orlando Magic 750

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 2,75

Phoenix Suns 2,75

Utah Jazz 8,00

Memphis Grizzlies 10

Denver Nuggets 12

Dallas Mavericks 15

La Lakers 20

La Clippers 20

Minnesota Timberwolv 33

New Orleans Pelicans 100

San Antonio Spurs 150

Portland Trail Blaze 150

Sacramento Kings 200

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 1.000

Quote NBA 15 Marzo: continua il testa a testa Embiid-Jokic per l’mvp

Lunedì notte Nikola Jokic ha vinto la partita a Philadelphia contro Joel Embiid, ma la stella dei 76ers rimane favorita dalle quote per l’mvp, in un avvincente testa a testa con Jokic che cerca di bissare questo titolo. Si allontana Giannis Antetokounmpo @8 (stava @5.50 il primo marzo), così come tutti gli altri, ad iniziare da Ja Morant che passa da @10 a @15, e soprattutto DeMar DeRozan tornato con i piedi per terra e con una quota che passa da @15 a @25 come quella di Luka Doncic che invece scende da @33 ed è nel suo momento migliore della stagione.

Mvp Regular Season 2021/22

Embiid, Joel 1,75

Jokic, Nikola 2,50

Antetokounmpo, Giann 8,00

Morant, Ja 15

Derozan, Demar 25

Doncic, Luka 25

Booker, Devin 33

Curry, Stephen 33

Durant, Kevin 75

James, Lebron 100

Tatum, Jayson 100

Paul, Chris 200

Butler, Jimmy 200

Towns, Karl-anthony 300

Mitchell, Donovan 300

Harden, James 300

Young, Trae 300

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,20

Cunningham, Cade 5,00

Barnes, Scottie 7,00

Giddey, Josh 18

Wagner, Franz 33

Dosunmu, Ayo 100

Green, Jalen 100

Duarte, Chris 100

Kuminga, Jonathan 100

Sengun, Alperen 100

Quote NBA 15 Marzo: Draymond Green DPOY, parola sua

In una recente intervista Draymond Green ha dichiarato che anche in sua assenza nessuno ha avuto il suo stesso impatto difensivo, e crede che sarà lui a vincere il DPOY. L’orso ballerino è rientrato bene e se davvero vincesse questo titolo sarebbe un bel affare visto che l’assenza forzata per infortunio ha fatto salire la sua quota @40, mentre anche qui c’è un testa a testa con Rudy Gobert (come al solito) e Bam Adebayo.

Sinceramente qui la lavagna di SNAI è un pò schizofrenica. Bam non era nemmeno @50 nel rilevamento del primo marzo e Draymond Green stava @7.50. Trovarlo ancora oggi, nella giornata del suo ritorno, @40 è esagerato e noi un cippino lo abbiamo puntato fidandoci delle parole di Green: “Nelle 29 partite in cui sono stato infortunato, non ho visto nessuno in grado di poter competere per il titolo di Miglior Difensore dell’Anno. Mikal Bridges e Jaren Jackson Jr sono due ottimi giocatori, ma nessuno si è affermato per tutto il tempo che sono stato fuori. Quindi penso di poterlo vincere”.

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Gobert, Rudy 2,00

Adebayo, Bam 2,50

Antetokounmpo, Giann 6,00

Jackson Jr., Jaren 12

Embiid, Joel 33

Green, Draymond 40

Smart, Marcus 67

Thybulle, Matisse 75

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,08

Bridges, Miles 10

Garland, Darius 15

Murray, Dejounte 20

Bane, Desmond 75

Allen, Jarrett 100

Ball, Lonzo 100

Maxey, Tyrese 100

Poole, Jordan 100

Anthony, Cole 100

Herro, Tyler 100

