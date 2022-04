Quote Basket NBA Lakers. I playoffs NBA sono entrati nel vivo anche senza i Lakers, ma si parla del futuro dei gialloviola dopo la disastrosa stagione che li ha visti chiudere fuori dalla post-season e che è costata la panchina a Frank Vogel. Vediamo chi sono gli allenatori favoriti per sostituirlo come coach dei Lakers, ma si torna a parlare anche del futuro di LeBron James.

Quote Basket NBA Lakers: LeBron James rimane ad LA?

La stagione NBA si appresta ad entrare nel vivo con i playoff. Non sarà però della partita LeBron James che, per la quarta volta in 19 stagioni da professionista, non potrà lottare per il titolo. Un’annata complessa, quella del fenomeno di Akron e dei suoi Los Angeles Lakers, iniziata con speranze di trionfo e finita in un flop clamoroso.

Un finale che sta facendo meditare King James sul suo futuro in gialloviola. Il prossimo 30 dicembre spegnerà 38 candeline, normale quindi che LeBron vorrebbe un team subito pronto per vincere, cosa che al momento i Lakers non possono garantirgli essendo privi di prime scelte al Draft fino al 2027.

Secondo gli esperti Sisal, il quattro volte campione NBA difficilmente si muoverà dalla Città degli Angeli, ipotesi @1,30, ma un suo cambio di casacca, entro il 31 ottobre, opzione che pagherebbe @3 volte la posta, non è da escludere.

Il secondo ritorno ai Cavaliers, che hanno messo in piedi una squadra forte e giovane, sembrerebbe la scelta più facile. Questo perché l’approdo ai Golden State Warriors di Steph Curry, pubblicamente elogiato dal numero 6 di Los Angeles, difficilmente avverrà dopo che il capitano gialloblù ha fermamente declinato l’invito a giocare insieme.

Quote Basket NBA Lakers: chi sarà il prossimo allenatore?

La pessima stagione dei Lakers è costata anche la panchina a coach Frank Vogel, e i bookmakers americani si sono subito lanciati sul prossimo nome della panchina dei gialloviola. Il favorito è Mark Jackson, ex coach Warriors dal 2011 al 2014 che ha già vinto nella baia e secondo i rumors avrebbe già il benestare di King James.

Attenzione a Nick Nurse che ha fatto un grande lavoro con i Raptors, portando il primo anello della storia a Toronto nel 2019, vincendo il Coach of the Year nel 2020 e confermandosi anche nel 2022 con i canadesi ai playoff. Ha firmato un estensione contrattuale che lo rende uno dei coach più pagati ma in pochi resisterebbero al richiamo di allenare i Lakers.

Mike Brown ha già allenato LeBron nei primi anni a Cleveland e ha già allenato anche i Lakers. Anche lui è stato Coach of the Year. Questi sono i tre grandi favoriti, ma segnaliamo anche Doc Rivers e Quin Snyder. Interessanti anche allenatori dal college come John Calipari, Jay Wright e Coach K che si è appena ritirato con Duke. Opzioni particolari, quella di Phil Jackson ma anche quella che sia lo stesso LeBron ad allenare i Lakers…

Mark Jackson @3

Nick Nurse @5.50

Mike Brown @6

Doc Rivers @8

David Fizdale @8.50

Sam Cassell @10

Quin Snyder @10

Juwan Howard @19

Steve Clifford @12

Kenny Atkinson @12

Terry Stotts @12

Stan Van Gundy @33

John Calipari @33

Jay Wright @50

Becky Hammon @50

Mike Krzyzewski @80

Phil Jackson @100

LeBron James @150

