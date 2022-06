NBA Draft 2022 e ROTY. Alla fine Paolo Banchero è stato scelto alla prima dagli Orlando Magic e l’azzurro (nato a Seattle e prodotto dell’università di Duke) è anche il favorito dalle quote americane per il Rookie of the year. E ora via al mercato e ai free agent.

NBA Draft 2022 e ROTY 2023: Paolo Banchero prima scelta a sorpresa

Il grande drop di quota che vi segnalavamo giusto ieri prima del NBA Draft 2022 voleva dire qualcosa. Paolo Banchero era sceso da @16 a @1.50 per la prima scelta, poi era risalito @4.50 con i favori dei pronostici nuovamente su Jabari Smith @1.10 dopo che il noto insider di ESPN, Adrian Wojnarowski, aveva tweetato poche ore prima delle pick, che le prime 3 scelte sarebbero state Smith, Holmgren e Banchero. L’azzurro sale invece dalla 3 alla 1 e diventa una prima scelta azzurra come era già capitato nel 2006 con Bargnani. Altri due azzurri scelti: Gabriele Procida alla 36 scelto da Portland, scambiato a Detroit e Matteo Spagnolo scelto alla 50 dai Timberwolves.

Confermato invece l’unicorno Chet Holgreen ai Thunder con la 2 e con OKC che per la prossima stagione si presenta con un quintetto intrigante e giovanissimo.

Le sorprese non si fermano alla 1 visto che anche alla 4 c’è stata un inattesa scelta dei Kings che hanno preferito un giocatore più adatto al proprio gioco, Keegan Murray, ad uno forse più talentoso come Jaden Ivey, esploso con Purdue, che va ai Pistons. Come OKC, anche Detroit dopo Cunningham e Bey inserisce non solo Ivey ma anche Jalen Duren (scambiato con gli Hornets) per un quintetto molto giovane e con grande potenziale se tutti e 4 rispetteranno le attese.

Le altre scelte

Ogni anno mi piace citare qualche giocatore che non è stato tra le prime scelte ma che potrebbe fare bene. Lo scorso anno ci avevo visto lungo con Ayo Dosunmu che conoscevo bene (da simpatizzante di Illinois al college) scelto alla 38 da Chicago. Quest’ano sto più alto ma c’è qualche nome che vi voglio segnalare. Alla 14 bella presa di Cleveland, altra squadra con un gruppo giovane e di qualità che in futuro potrebbe riportare in alto i Cavs. Ochai Agbaji è stato il miglior marcatore di Kansas nell’anno in cui i Jayhawks hanno vinto il titolo nazionale, ed è stato il miglior giocatore di Pac-12. Da segnalare che Cleveland riunisce la coppia di fratelli Mobley prendendo anche Isaiah alla 49.

Subito dietro alla 15 gli Hornets sperano di aver trovato in Mark Williams i centimetri e la protezione del ferro che cercavano disperatamente. Anche questo è un prodotto di Duke come Banchero ed è stato nominato ACC Defensive Player of the Year con 7.4 rimbalzi e 2.8 stoppate di media stagionale.

Alla 29 Ty Ty Washington di Kentucky che ero convinto venisse scelto alla 11 dai Knicks (se NY non si fosse riuscita ad inserire per Ivey in uno scambio con Sacramento) e invece nella Grande Mela hanno fatto altre scelte e alla 11 hanno preso Ousmane Dieng con un passato in Australia, molto giovane con i suoi 18 anni, ottimo in regia e in attacco, quello che serve ai Knicks, ma che sa anche difendere. Sinceramente non seguendo il campionato australiano lo conosco meno di Ty Ty Washington che ho seguito con i Wildcats (infortuni a parte), e che invece sprofonda con la 29° scelta di Memphis che lo gira in Minnesota. I Knicks alla 42 hanno messo nel roster l’ennesimo giocatore di Duke scelto quest’anno, Trevor Keels.

Le scelte interessanti al secondo turno

Secondo giro, alla 32 sempre Orlando ha pescato bene anche Caleb Houstan. Vedevo il prodotto di Michigan scelto al primo turno (alla 29 a Memphis), così non è stato ed è andato qualche scelta dopo. Addirittura alla 34 c’è Jaylin Williams che si è messo in mostra in Arkansas anche se lo squilibrio maggiore su quello che mi aspettavo lo trovo su Jaden Hardy, dalla G-League alla scelta 37 dei Kings (scambiato ai Mavericks). Io lo avevo messo a Philadelphia con la 23 nel mio mock draft. Alla 41 EJ Liddell di Ohio State a mio avviso rimane una bella scommessa per i Pelicans.

NBA Draft 2022 e ROTY 2023: Banchero piglia tutto, favorito anche per il Rookie of the Year 2023

Vediamo anche le quote antepost sul Rookie of the Year 2023, ovvero il miglior giocatore al primo anno. Essere la prima scelta non da assicurazioni di vincere il titolo di miglior rookie. Per esempio nella stagione appena terminata è stato vinto da Scottie Barnes che fu scelto alla 4.

Paolo Banchero @4.00

Jabari Smith @4.50

Chet Holmgren @5.75

Jaden Ivey @6.00

Keegan Murray @9.00

Bennedict Mathurin @13.00

Shaendon Sharpe @13.00

Dyson Daniel @16.00

Ochai Agbaji @21.00

Jhonny Davis @21.00

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.