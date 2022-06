Pronostici Basket NBA: per l’MVP sarà l’anno di Luka Doncic? La stella dei Mavs favorita dalle quote

Quote MVP NBA 2022-23, dopo aver visto gli ultimi aggiornamenti dalle quote sul mercato di Basket NBA, oggi iniziamo a parlare di quote antepost relative alla prossima stagione giocata e in questo caso andiamo ad analizzare le prime quote per il titolo di MVP della prossima regular season NBA dove Luka Doncic è al comando delle lavagne.

Doncic stacca Embiid e Giannis per l’MVP. Il tris di Jokic @10

Oggi vediamo le prima quote per il titolo di miglior giocatore della prossima stagione, l’MVP di regular season. Dopo 2 anni di dominio di Nikola Jokic sarà ancora un europeo a vincere questo titolo? Secondo i brokmakers sì visto che in cima a questa lavagna antepost abbiamo lo sloveno Luka Doncic @5.25, stella dei Dallas Mavericks.

Dietro di lui Joel Embiid @6.25 che ha sfiorato il titolo di MVP anche nella stagione appena passata dove si è fermato al 2° posto dietro a Nikola Jokic che ha fatto il bis, e un tris questa volta pagherebbe @10 volte la posta. In mezzo ci sono Giannis Antetokounmpo @6.75 che a mio avviso rimane nettamente il giocatore singolo più dominante della lega in questo momento, e Ja Morant @7.50 che arriva da una stagione eccezionale.

In seconda fascia abbiamo Kevin Durant che cerca rilancio e una stagione di gloria con i Nets che hanno confermato la permanenza di Irving, dopo alcuni rumors che stavano creando un vero e proprio terremoto a Brooklyn che rischiava di perdere anche KD. Ci sono poi i finalisti dell’ultima stagione, Jayson Tatum @11 e Stephen Curry @13 che ha vinto l’anello e anche il titolo personale di mvp delle Finals.

Quote alte per Lebron James, Devin Booker e Kawhi Leonard. James è sempre da considerare in queste scommesse, anche se la sua parabola è in calo (come la situazione generale ai Lakers). Leonard si porta dietro i dubbi legati agli infortuni, ma i Clippers con George e anche con Wall, possono tornare protagonisti nel 2023. Booker è quello che mi convince di più in questo terzetto in quota @22. La stella dei Suns guida una squadra che ormai da qualche stagione è sempre ottima in regular-season.

Quote MVP NBA 2022-23

Ecco le quote sul MVP di regular season 2022-23 di Basket NBA di SNAI:

