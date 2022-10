Pronostici NBA Video Anteprima 2022-23. Dopo aver visto il primo articolo con il programma e le date stagionali da non perdere, e l’articolo con i primi consigli per le scommesse antepost per anello e premi individuali, oggi continuiamo con i consigli per le scommesse che riguardano le division e le vittorie in regular season, con anche il video anteprima di Guru con alcuni consigli per la stagione di Basket NBA al via questa notte.

Promozione Speciale VIP Betting Maniac: Welcome back NBA

L’NBA è uno dei cavalli di battaglia dei nostri tipster sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC. Non poteva quindi mancare una promozione speciale in vista dell’inizio della stagione 2022-23 di pallacanestro americana, per accedere al servizio VIP e ricevere ogni giorno tutti i contenuti.

CONTATTA @gurubettingmaniac su TELEGRAM per non perdere questa promozione esclusiva e limitata (scade il 31 ottobre!).

Pronostici NBA Video Anteprima: i primi consigli antepost

Prende il via stanotte, 18 ottobre, l’edizione 2022-2023 del Basket NBA. Apriamo subito con un video di recap di Guru con le prime idee antepost che abbiamo discusso negli scorsi articoli.

Pronostici NBA Video Anteprima: Division e O/U vittorie stagionali

Le squadre da Over

Denver Nuggets Over 50.5 Vittorie Regular Season @1.62

Nikola Jokic a caccia del 3° titolo consecutivo di MVP. Denver ha chiuso la scorsa stagione con 48 vittorie, sfiorando quindi la linea proposta anche per questa stagione, nonostante l’anno scorso i Nuggets siano stati molto limitati dagli infortuni di secondo e terzo violino della squadra, Jamal Murray e Michael Porter Jr che però rientrano quest’anno. Sono arrivati anche Bruce Brown e Caldwell-Pope.

Toronto Raptors Over 46.5 Vittorie Regular Season @1.83

I canadesi sono un gruppo ormai consolidato, guidato da un ottimo coach come Nick Nurse che ha portato perfino l’anello in Canada. Paskal Siakam e Fred VanVleet sono le stelle, e Scottie Barnes, rookie dell’anno nel 2022, è pronto ad esplodere. Ci sono anche OG Anunoby, Trent ed Achiuwa, oltre all’innesto di Otto Porter Jr.

New Orleans Pelicans Over 44,5 Vittorie Regular Season @1.66

Se crediamo al rientro positivo di Zion Williamson, allora possiamo presumere che New Orleans quest’anno supererà le 44 vittorie. Verrebbe da dire tanto bene o tanto male oper i Pelicans. Io sono ottimista su Zion e quindi su tutti i Pelicans. Non dimentichiamo la seconda parte di stagione in grande crescita per questa squadra, con l’arrivo di CJ McCollum, ma ci sono anche Ingram, Valanciunas, i giovani Jones e Murphy e anche il rookie australiano Dyson Daniels.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Le squadre da Under

Chicago Bulls Under 41,5 Vittorie Regular Season @1.90

DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic ed Alex Caruso sono nomi molto interessanti, ma anche lo scorso anno Chicago è stata limitata dalle assenze e dagli infortuni, soprattutto di Lonzo Ball che ha questo problema ormai cronico. Sono arrivati due veterani come Drummond e Dragic. Lo scorso anno era ottimista sui Bulls, quest’anno mi sono ricreduto.

Phoenix Suns Under 52.5 Vittorie Regular Season @1.90

Con Ayton trattenuto e con Crowder separato in casa, non mi sembra tiri una bella aria a Phoenix. Vero che i Suns hanno fatto le Finals nel 2021 e arrivano da un altra buona stagione, prima di implodere ai playoffs, con Devin Booker stella della squadra, ma gli anni passano anche per Chris Paul e la linea mi sembra alta per una squadra che gioca una division davvero infuocata con Warriors e Clippers (escludo i Lakers, ed ovviamente anche i Kings).

Los Angeles Lakers Under 46,5 Vittorie Regular Season @1.55

Anthony Davis e LeBron James sono sempre a rischio infortunio, l’arrivo di Patrick Beverley non cambierà il volto della squadra e c’è un nuovo coach. La permanenza di Russell Westbrook è quasi un male. Per molti l’obiettivo dei Lakers saranno i play-in, e non è detto che ci arriveranno. In queste condizioni non penso supereranno questa linea (casualmente la stessa dei Raptors).

Special pick vittoria divisionale

Philadelphia 76ers Vincono Atlantic Division @4.00

Con i Celtics che iniziano con molti problemi (coach Udoka e anche le assenze di Williams e Gallinari) ne potrebbero approfittare i 76 per primeggiare nell’Atletica Division con Embiid, Harden e un roster di grande livello di cui parliamo anche dopo. Quota di valore.

Stagione NBA al via con le prime 2 partite del 18 ottobre

Subito in campo i campioni in carica dei Golden State Warriors sul parquet amico nel derby californiano contro i Los Angeles Lakers di LeBron James che assieme a Anthony Davis ha combinato per 68 partite saltate lo scorso anno mentre Russell Westbrook si è confermato un flop. I gialloviola hanno aggiunto Patrick Beverley. I Warriors si affidano ad un gruppo ormai consolidato, guidato da Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, e con Jordan Poole in ascesa. Nella baia sono arrivati Donte DiVincenzo e JaMychal Green. Golden State ha vinto 3 delle 4 sfide contro LAL lo scorso anno. Giocatore chiave: tra tante stelle occhio a Klay Thompson. Lo scorso anno ha segnato 33 punti in entrambe le vittorie interne contro i Lakers. I Warriors in casa sono favoriti con -7.0 punti di vantaggio ma i Lakers sono 5-2 ATS negli ultimi viaggi al Chase Center.

In campo anche i vicecampioni, i Boston Celtics che al TD Garden ospitano i Philadelphia 76ers. Celtics che iniziano la stagione con un pò di problemi visto che sono senza coach Ime Udoka, sospeso, e anche senza Robert Williams III che potrebbe costringere il veterano Al Horford ad un minutaggio più ampio del solito. Boston si affiderà ovviamente alle stelle Jayson Tatum e Jaylen Brown e al Defensive Player of the Year Marcus Smart, senza dimenticare che hanno inserito anche Malcolm Brogdon, ma potrebbero faticare contro i Sixers che hanno un roster di grande ambizione con Joel Embiid e James Harden a cui aggiungo un altro giocatore molto cresciuto, Tyrese Maxey e i nuovi arrivi, P.J. Tucker e Danuel House. Inoltre Philadelphia domina 7-1 ATS nelle scommesse sugli ultimi precedenti contro Boston e oggi i 76ers si giocano sfavoriti a +2.5 al TD Garden. Giocatore chiave: Joel Embiid ha segnato 30.6 punti di media lo scorso anno.

Segui le migliori scommesse sul Basket con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.