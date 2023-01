Pronostici NBA 18-19 gennaio 2023. Vediamo le analisi e i trend caldi di tutte le partite in programma tra giovedì e venerdì, compresa la sfida tra Pistons-Bulls che non sarà il massimo della vita e dello spettacolo, ma si gioca nella cornice particolare di Parigi.

Pronostici NBA 18-19 gennaio 2023: le partite di mercoledì

NY Knicks-Washington Wizards

-Knicks 2-6 ATS in casa.

-Wizards 4-1 ATS in trasferta contro squadre con record interno negativo.

-Wizards 12-4 ATS negli ultimi viaggi a NY.

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks

-Mavericks Under 6-1 dopo due giorni di riposo.

-Hawks Under 4-1 nelle ultime partite.

-Mavericks-Hawks Under 6-2 nei precedenti.

Houston Rockets-Charlotte Hornets

-Rockets 3-13-1 ATS nelle ultime partite (2-6-1 ATS in casa).

-Hornets 22-7 ATS in trasferta contro squadre sotto al 40% di vittorie interne stagionali.

-Hornets 4-1 ATS nei precedenti contro i Rockets.

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers

-Grizzlies Under 4-1 contro squadre con record vincente.

-Cavaliers Under 4-1 contro squadre con record vincente.

-Cavaliers Under 6-1 negli ultimi viaggi a Memphis.

New Orleans Pelicans-Miami Heat

-Pelicans 0-6 ATS contro squadre con record vincente.

-Heat 4-0 ATS dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente.

-Heat 17-5 nei precedenti contro i Pelicans (6-1 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans).

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers

-Thunder Over 5-1 in casa.

-Pacers Over 8-3 nelle ultime partite.

-Thunder-Pacers Over 3-0-1 negli ultimi precedenti.

Utah Jazz-LA Clippers

-Jazz Over 6-1 nelle ultime partite (Over 5-0 dopo un giorno di riposo).

-Clippers Over 13-3 in trasferta (Over 4-1 in back to back).

-Clippers Over 6-1-1 nei precedenti contro i Jazz (Over 4-0-1 negli ultimi viaggi nello Utah).

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

-Nuggets Over 5-0 in back to back.

-Timberwolves Over 9-4 nelle ultime partite (Over 5-1 in trasferta).

-Nuggets-Timberwolves Over 4-0 negli ultimi precedenti.

LA Lakers-Sacramento Kings

-Lakers 7-18-1 ATS contro squadre con record vincente.

-Kings 4-0 ATS nelle ultime partite e 4-1 ATS anche in trasferta.

-Kings 5-1 ATS negli ultimi viaggi a LAL.

Pronostici NBA 18-19 gennaio 2023: le sfide di giovedì

Detroit Pistons-Chicago Bulls

Boston Celtics-Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors

Phoenix Suns-Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers

Collegati prossimamente per i trend sulle partite di giovedì.

