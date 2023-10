Pronostici College Basket anteprima NCAAB 2023-24. Dopo l’inizio del basket NBA, a novembre inizia anche la stagione di College Basket che lo scorso anno ci ha regalato tante casse nelle singole partite, e anche la cassona antepost con la vittoria di UConn pronosticata @17.00 volte la posta. Andiamo a vedere le favorite al via per la nuova stagione NCAAB.

Pronostici College Basket anteprima NCAAB 2023-24: Kansas favorita

Il 6 novembre inizia la stagione di College Basket NCAAB che anche quest’anno seguiremo da vicino, dalle prime partite nei tornei di “preparazione” diciamo, fino alle grandi sfide di conference di regular season, ai title game delle conference principali e ovviamente alla March Madness, lo spettacolare torneo ad eliminazione diretta che ci porterà a scoprire chi vincerà il titolo nazionale, e lo faremo a maggior ragione visto che arriviamo da una strepitosa stagione, andata bene sia nelle scommesse singole di regular e post-season, sia in antepost con la scommessa vinta su Connecticut @17 volte la posta, grazie al comodo 76-59 al National Championship, in una finale davvero inattesa contro San Diego State.

Ed iniziamo proprio dagli UConn Huskies. Confermarsi non è mai facile, ma UConn arriva da una stagione vincente, che si era aperta subito bene con 14 successi di fila nelle prime partite di regular-season, ma anche nel torneo di March Madness gli Huskies hanno continuato a dominare vincendo tutte le partite con 13+ punti di scarto. Adama Sanogo e Jordan Hawkins sono andati in NBA ma Dan Hurley potrà contrare sui freshmen Donovan Clingan ed Alex Karaban, oltre ad un Andre Jackson Jr passato a senior, con più esperienza sulle spalle, per questo gli Huskies sono comunque tra le squadre di punta @15.00 di quota.

UConn deve però accordarsi a due mitici programmi che guidano, di poco, le lavagne, seppure sempre con quote in doppia cifra, a dimostrazione che al via non c’è una vera super favorita. I Kansas Jayhawks si candidano dopo un 2022-23 sotto le aspettative, finito con un record modesto di 28-8 (13-5 in Big-12), e culminata (in peggio) con l’eliminazione al 2° turno del grande ballo per mano di Arkansas, nonostante giocatori importanti come Jalen Wilson e Gradey Dick, entrambi passati in NBA. Il programma di Bill Self ha però lavorato bene reclutando alcune probabili stelle del futuro, e talenti indiscussi, e hanno tolto a Michigan un centro dominante come Hunter Dickinson.

Alla pari di Kansas troviamo un altro programma dal pedigree di razza, i Duke Blue Devils che al primo anno senza più coach K in panchina hanno chiuso la stagione con un rivedibile record di 27-9 (14-6 in ACC) ma sono riusciti a vincere il titolo di ACC Conference Tournament lo stesso, anche se poi hanno perso al Round 32 del grande ballo, eliminati da Tennessee. Kyle Filipowski, Tyrese Proctor e Mark Mitchell ritornano tutti per la loro stagione da sophomore, quindi tanto talento e più esperienza che fanno pensare ad un grande salto in avanti. Anche Jeremy Roach dovrebbe tornare per la sua stagione da senior e non mancano i giovani nuovi arrivi a rinforzare il roster: MacKenzie Mgbako, Jared McCain e Sean Stewart.

Pronostici College Basket anteprima NCAAB 2023-24: vincitori ultime edizioni

Vediamo i vincitori delle ultime edizioni di March Madness, con la quota antepost a inizio stagione e tra parentesi trovate anche la squadra runner-up, ovvero che ha perso la finale.

VINCITORI NCAAB

2012 Kentucky @6.50 (Kansas)

2013 Louisville* @9 (Michigan)

2014 Connecticut @71 (Kentucky)

2015 Duke @11 (Wisconsin)

2016 Villanova @21 (North Carolina)

2017 North Carolina @25 (Gonzaga)

2018 Villanova @12 (Michigan)

2019 Virginia @19 (Texas Tech)

2020 No tournament (COVID-19)

2021 Baylor @9 (Gonzaga)

2022 Kansas @21 (North Carolina)

2023 Connecticut @17 (San Diego State)

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici College Basket anteprima NCAAB 2023-24: statistiche

Su 20 squadre che hanno iniziato la March Madness da imbattute in regular season, solo 7 hanno poi vinto il titolo nazionale.

Solo 13 programmi sono riusciti a difendere il titolo l’anno dopo, per questo abbiamo esordito su UConn dicendo che, al netto di tutto, confermarsi non è mai facile in NCAAB.

UCLA è il programma che ha vinto più titoli della storia in NCAAB (11) anche se l’ultimo successo dei Bruins è ormai datato 1995.

La #1 del ranking ad inizio March Madness ha rispettato le previsioni vincendo nel 59.1% dei casi il titolo nazionale da quando sono stati inseriti i regional seeding (1979).

Tutte le quote NCAAB 2023-24

Vediamo tutte le quote per la vittoria finale del titolo nazionale, ma anche per il successo nelle principali conference. Nei prossimi giorni approfondiremo il discorso con un video su YOUTUBE insieme a Guru che ci darà anche le prime idee di scommesse antepost.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.