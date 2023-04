Pronostici NCAAB UConn campione. La stagione 2022-23 di College Basket va in archivio, la March Madness è finita e chiudiamo un ottima annata NCAAB con una quota pazzesca per stare in tema, proprio la vittoria del titolo nazionale da parte dei Connecticut Huskies che abbiamo giocato @17.00 volte la posta. Sanogo e compagni ci hanno ripagato, e sono tra i favoriti per bissare il titolo anche il prossimo anno, dietro a Duke e Kentucky.

Pronostici NCAAB UConn campione: Huskies vincenti, e noi con loro!

La March Madness va in archivio con la vittoria degli Huskies e con Adama Sanogo nominato Final Four Most Outstanding Player, con 17 punti nella finale dominata da UConn su San Diego State (e anche su Sanogo incassiamo visto che avevamo consigliato il suo Over 15,5 punti come prop bet).

Ripercorriamo un pò il percorso degli Huskies. Alla week 6 sembrava folle metterli #1 nel ranking, e lo avevamo scritto nero su bianco (articolo del 12 dicembre), ma in quel momento UConn andava alla grande, e oltre Sanogo si vedeva che aveva un gruppo bello largo e di talento, oltre ad essere l’unico programma a poter vantare top-10 sia nelle statistiche metriche di efficenza offensive che difensive. Inoltre non abbiamo MAI creduto veramente in Houston, anche quando massacrava gli avversari in una conference però per niente provante (pure il discorso della finale in casa non ci ha mai convinto).

Poi è iniziata qualche settimana di calo per UConn con le sfide di Big East, una delle conference più dure e combattute quest’anno, ma anche una di quelle conference che meglio ti preparano alla March Madness.

Sembrava essersi sgonfiato tutto ma UConn nelle ultime settimane si è ripresa mettendo in fila una serie di win, pur perdendo in semifinale contro Marquette il torneo di Big East. Li abbiamo appoggiati lo stesso per il grande ballo, memori dell’ottimo lavoro fatto nei non conference games ai tornei di inizio stagione, ovvero tornei in cui si giocano molte partite ad intervalli ravvicinati e su campo neutro, contro top team di altre conference, condizioni molto simili (con le dovute proporzioni) al torneo NCAA.

Al grande ballo gli Huskies hanno bastonato gli avversari, arrivando alla finale con un margine medio di +20.6 punti! Un enormità! E anche in finale ne hanno rifilati 17 ai sorprendenti Aztecs. E’ il 5° titolo nazionale nella storia di questo programma e alcuni dei protagonisti di questa notte li ritroveremo in futuro nella NBA.

Pronostici NCAAB UConn campione: Grandi casse antepost per una stagione NCAAB fantastica

Oltre alle singole giocate standard durante la stagione, positive (poi un pò di calo nei tornei di conference), abbiamo chiuso un ottima annata di College Basket con i colpi grossi in antepost sulla March Madness, andando a pizzicare quote belle grandi che ci permettono di fare un bel profitto.

Come lo scorso anno Miami ci ripaga, questa volta con quota @15, ma è proprio UConn che fa la differenza visto che la prendiamo sia @5.50 per la vittoria della West Region, che @17.00 per la vittoria del titolo nazionale. Ecco il recap delle giocate antepost che vi abbiamo proposto al torneo NCAAB:

Quote Antepost: per il prossimo anno Duke e Kentucky favorite su UConn

E’ già tempo di pensare alla prossima stagione di College Basket e le prime quote sul mercato americano danno i Duke Blue Devils come favoriti per la March Madness 2024. Nella prima stagione senza più Coach K in panchina, le cose sono andate meglio del previsto per Duke che ha chiuso con un record di 27-9 (14-6 in conference) vincendo anche il torneo di ACC e presentandosi come una delle squadre più in forma all’inizio del torneo NCAAB, anche se poi hanno perso al Round 32 contro Tennessee. Con un anno in più questo giovane gruppo potrà essere una vera contender con giocatori come Kyle Filipowski, Tyrese Proctor e forse anche il ritorno di Mark Mitchell, senza dimenticare la possibilità di riavere anche il talento Jeremy Roach, oltre ad aver già reclutato alcuni giocatori di qualità come MacKenzie Mgbako, Jared McCain e Sean Stewart.

Se Duke, nella stagione appena passata, è andata meglio del previsto, tanti si aspettavano molto di più dai Kentucky Wildcats che invece hanno deluso, ma che saranno la 2° forza al via nel 2024, secondo gli analisti. Stagione da 22-12 (12-6 in SEC), hanno perso al 2° round del torneo contro Kansas State e non hanno giocato nemmeno il grande ballo. Perdferanno molti giocatori di qualità ed esperienza, su tutti Oscar Tshiebwe, ma in Kentucky si sono già assicurati i servigi di giocatori interessanti come: DaJuan Wagner Jr., Justin Edwards, Aaron Bradshaw e Robert Dillingham.

Al 3° posto ci sono proprio i UConn Huskies che cercheranno un bis non impossibile, anche se il MOP delle Final Four, Adama Sanogo andrà in NBA, e lo potrebbe seguire l’altra stella di questa squadra, Jordan Hawkins. Ci saranno però Tristen Newton e Joey Calcaterra, oltre ai freshmen Donovan Clingan, Alex Karaban e Andre Jackson Jr che hanno già fatto vedere ottime cose e torneranno nell’anno da senior. Non scartate UConn anche per il prossimo anno, e subito dietro c’è un altra squadra di Big East, i Marquette Golden Eagles che erano riusciti a batterli in finale del torneo di conference.

Duke Duke Blue Devils @11

Kentucky Kentucky Wildcats @13

UConn UConn Huskies @15

Marquette Marquette Golden Eagles @17

Kansas Kansas Jayhawks @17

Purdue Purdue Boilermakers @19

North Carolina North Carolina Tar Heels @21

Alabama Alabama Crimson Tide @21

Michigan State Michigan State Spartans @21

Arizona Arizona Wildcats @21

Bluejays Creighton Bluejays @22

Cougars Houston Cougars @22

Razorbacks Arkansas Razorbacks @22

Longhorns Texas Longhorns @26

Bulldogs Gonzaga Bulldogs @26

Bruins UCLA Bruins @26