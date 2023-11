Pronostici College Basket NCAAB Opener 2023-24. Lunedì notte, 6 novembre, si inizia con la stagione di College Basket. Andiamo a vedere i programmi da tenere sotto controllo e tutte le date chiave della stagione, dai primi tornei alla March Madness che ci porterà al titolo nazionale, oltre ai primi consigli antepost per la vittoria del titolo nazionale, del Wooden Award e delle principali conference.

Pronostici College Basket NCAAB Opener 2023-24: i favoriti

Abbiamo già visto un anteprima delle quote antepost che danno Kansas e Duke come grandi favorite. Oggi andiamo ad approfondire un pò il discorso delle formazioni più interessanti. Duke per molti è la miglior squadra della nazione, con ottimo ottimo reclutamento di giovani (MacKenzie Mgbako, Jared McCain, Sean Stewart) che saranno guidati da Kyle Filipowski (15.1 punti e 8.9 rimbalzi di media), uno dei candidati al Wooden Award, ma c’è anche Ryan Young e pure l’allenatore Jon Scheyer che al 2° anno potrà migliorare dopo aver preso la pesante eredità di coach K.

Siamo abbastanza d’accordo e nel testa a testa con Kansas anche noi preferiamo i Blue Devils che potrebbero vincere il 6° titolo nazionale nella loro storia. I Jayhawks sono senza Jalen Wilson e Gradey Dick rispetto allo scorso anno (ma con un Hunter Dickinson in più). Per Duke invece oltre a Filipowski ci sono anche i ritorni di Tyrese Proctor, Mark Mitchell e Jeremy Roach.

Sarà difficile replicare per gli UConn Huskies che lo scorso anno sono riusciti a vincere il titolo nazionale vincendo una finale davvero inattesa contro San Diego State, dominando tutto il torneo NCAAB, dall’inizio alla fine. Quest’anno però non ci saranno Adama Sanogo e Jordan Hawkins, anche se Dan Hurley, Donovan Clingan, Alex Karaban ed Andre Jackson Jr (oltre all’ottimo giovane, Stephon Castle) rendono UConn una contendere anche quest’anno.

Non abbiamo citato Purdue perché lo facciamo adesso per il Wooden Award. Del resto con a roster un giocatore dominante come Zach Edey, sei da considerare tra i contender, ma a noi non convincono ne Edey ne i Boilmakers, almeno al via. Lo scorso anno una buona regular season ma poi la sconfitta shock al primo turno contro il piccolo programma di Fairleigh Dickinson.

Bissare il titolo di miglior giocatore non è mai facile, ed Edey dovrà stare attento al già citato Kyle Filipowski, ma io fare molta attenzione anche a Hunter Dickinson.

Lo scorso anno Edey ha segnato 22.3 punti col 60.7% al tiro, aggiungendo anche 12.9 rimbalzi a sera, numeri impressionanti, ma dal 1977 ad oggi solo 2 volte abbiamo visto un giocatore vincere il titolo per due volte, e replicare non sarà facile nemmeno per Edey mentre Filiposki ha tanti altri talenti al suo fianco con cui spartire il lavoro. Occhio quindi ad Hunter Dickinson che lo scorso anno a Michigan non è stato tanto da meno con 18.5 punti (56.1% al tiro) e 8.8 rimbalzi, e che si è trasferito in Kansas dove sulla carta troverà un gruppo molto superiore che potrà aiutarlo ad elevare anche il suo gioco. I Jayhawks sono infatti tra i grandi favoriti per il titolo nazionale, e buona parte di questo merito lo devono anche al colpo Dickinson.

Pronostici College Basket NCAAB Opener 2023-24: le possibili sorprese e le conference

Una piacevole sorpresa quest’anno potrebbero essere gli USC Trojans che hanno grandi talenti non solo nel Football (Caleb Williams), ma anche nel basket, in particolare nel backcourt, uno dei migliori della nazione con Boogie Ellis (17.7 punti di media lo scorso anno) e il freshman Isaiah Collier. Anche a livello difensivo i Trojans sono ben coperti con Kobe Johnson (chiamato nel Pac-12 All-Defensive team lo scorso anno), Joshua Morgan a difesa del canestro e l’arrivo di DJ Rodman, figlio di quel Dennis che a livello difensivo e a rimbalzo potrebbe avergli insegnato qualcosina di buono. Non è l’unico figlio d’arte che vedremo in Southern California visto che c’è anche Bronny James (saranno però da valutare le sue condizioni fisiche dopo l’arresto cardiaco dello scorso luglio) e non dimentichiamo Vince Iwuchukwu. La vittoria del titolo nazionale non sarà semplice, ma l’arrivo alle Final Four è un opzione da non scartare.

Le date chiave della stagione 2023-24 NCAAB

6 Novembre: Opening Night

Si inizia con la stagione 2023-24. Ecco le sfide più interessanti della prima notte di College Basket.

16-17 Novembre: Legends Classic

Uno dei primi tornei della stagione dal si gioca come ogni anno dal Barclays Center di Brooklyn. Vedremo in azione programmi importanti come: Auburn, Notre Dame, Oklahoma State, St. Bonaventure.

20-22 Novembre: Maui Invitational

Dal freddo di Brooklyn alle spiagge delle Hawaii per questo torneo che include la #1 del ranking nazionale, ma anche Kansas, Purdue (#3), Marquette (#5), Tennessee (#9) Gonzaga (#11), Syracuse ed UCLA.

22-24 Novembre: Battle 4 Atlantis

Non se la passano male nemmeno le squadre impegnate al Battle 4 Atlantis visto che si gioca alle Bahamas, un torneo molto importante che dal 2011 è una tappa chiave della stagione di College Basket. Quest’anno si sono: Arkansas (#14), North Carolina (#19), Villanova (#22), Michigan, Memphis, Stanford, Texas Tech e Northern Iowa.

27 Febbraio: inizio Conference tournaments

Si parte con i primi tornei di conference, inizieranno le conference diciamo secondarie come ASUN, Horizon League, Sun Belt e Patriots mentre nei primi giorni di marzo inizieranno i tornei principali:

ACC (7-11 marzo 2024) Greensboro, NC

Big 12 (8-11 marzo 2024) Kansas City, MO

Big East (8-11 marzo 2024) New York City, NY

Pac-12 (8-11 marzo 2024) Las Vegas, NV

Big Ten (8-12 marzo 2024) Chicago, IL

SEC (8-12 marzo 2024) Nashville, TN

17 Marzo: Selection Sunday

Scopriremo lo schedule e gli accoppiamenti del grande ballo, il torneo NCAAB con tutte le 68 squadre impegnate. Si potranno iniziare a fare i bracket che come ogni anno andranno stracciati, a volte anche dopo il primo giorno.

19-20 Marzo: First Four

Dal 2001 la NCAA ha inserito queste 4 partite in cui le 8 squadre si giocano l’accesso al tabellone principale della March Madness. Negli ultimi anni diverse squadre partite da queste sfide sono poi andate in avanti, come VCU che nel 2011 è arrivata fino alle Elite Eight, o UCLA che ha fatto la stessa cosa 10 anni dopo.

21-22 Marzo: First Round

Inizia il tabellone principale diviso come sempre in 4 Division. Attenzione agli upset, in colpi a sorpresa, in particolare dai seeds #13 che dal 1985 ad oggi hanno vinto il 21.1% delle partite, un dato molto alto.

23-24 Marzo: Second Round

Si procede al secondo turno e qui invece le sorprese sono già più rare. In particolare le squadre favorite in doppia cifra in questo turno hanno vinto 48 partite su 50 dal 2001 ad oggi, con anche un ottimo 31-19 ATS nelle scommesse

28-29 Marzo: Sweet 16

Rimangono in corsa solo 16 squadre. Quest’anno la fase delle Sweet 16 si giocherà al TD Garden di Boston, alla Crypto.com Arena di Los Angeles, all’American Airlines Center di Dallas e alla Little Caesars Arena di Detroit.

30-31 Marzo: Elite Eight

Ultimo scoglio prima delle Final Four. Si procede senza sosta nella March Madness. A questo punto arrivano solo programmi importanti, difficile vedere degli underdogs, anche se è successo proprio nel 2022 con Saint Peter’s che rimane l’unica seed #15 ad essere arrivata fino a questo punto (perdendo poi contro UNC). Lo scorso anno, oltre a UConn vincente, abbiamo fatto un altro grande colpo antepost consigliando Miami alle Elite Eight come vincente della Midwest Region, una quota @15 volte la posta che non ci siamo fatti scappare, e la squadra di coach Larranaga non ci ha deluso.

4 Aprile: NIT Championship Game

Il National Invitation Tournament (NIT) è il torneo secondario per le squadre che hanno mancato la qualificazione al grande ballo. Il NIT è stato fondato nel 1938 e rimane comunque un premio prestigioso. Di recente hanno giocato questo torneo programmi importanti come Michigan, Villanova, e Florida. La finale si giocherà a NY, al mitico Madis Square Garden.

6 Aprile: Final Four

Un pò di riposo al Grande Ballo prima delle mitiche Final 4, le semifinali come le chiamiamo noi, che quest’anno si disputeranno dallo State Farm Stadium di Phoenix.

8 Aprile: NCAA Championship Game

La partita che vale una stagione. Chi vincerà il titolo nazionale? Ci sono Kansas e Duke che partono favorite avanti a Purdue che ritrova il vincitore dell’ultimo Wooden Award, Zach Edey, uno dei migliori lunghi della nazione. O sarà il turno della cosiddetta Cinderella, ovvero la cenerentola che riuscirà a vincere anche se non parte con i favori dei pronostici? Un pò è stato così lo scorso anno con UConn, cenerentola per molti, non per noi che avevamo appoggiato Sanogo e compagni da tempo, con quota @17.

