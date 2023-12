Pronostici NCAAB 2023-24 Week 8. Arriviamo dalla settimana di Natale in cui si è giocato poco, quindi non ha molto senso aggiornare un power ranking praticamente identico a quello della settimana scorsa. Prendiamo l’occasione per vedere alcuni trend statistici in questo inizio di regular season di College Basket, oltre alle solite quote antepost e i big match che ci attendono questa settimana.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 8: Statistiche e betting trend stagionali

In questi primi 2 mesi di stagione la miglior squadra come rendimento nelle scommesse è Minnesota che sta tenendo un ottimo record di 9-3 e soprattutto un 11-1 ATS nelle scommesse, con i Golden Gophers che sono stati un pò sottovalutati finora, e hanno vinto con un margine medio di +13.83 punti a partita. In 2° posizione c’è Holy Point con 10-1-1 ATS (+13.29 punti di margine) anche se in questo caso parliamo di un programma minore, come CSU Northridge che con 9-1 ATS completa il podio (+10.58). Attenzione a BYU al 5° posto con 10-2 ATS e miglior squadra come margine medio, con la bellezza di +29.08 punti a partita.

La peggior squadra nelle scommesse è Pacific con un 2-11 ATS mentre lo scarto peggiore è quello di Mississippi Valley State che, complice anche uno schedule che l’ha messa contro almeno 5 top programmi, sta perdendo con -35,5 punti, staccando nettamente Alcorn State penultima in questa statistica, ma molto staccata da Mississippi Valley, visto che sta chiudendo le partite con -19.62 punti.

Di seguito vediamo le top-5 delle principali statistiche. Il miglior attacco per punti segnati è quello di James Madison con 92.58 punti di media, seguiti da Arizona, Alabama e Kentucky, grandi programmi di Pac-12 e SEC. Arizona la ritroviamo anche al 2° posto delle migliori squadre a rimbalzo, dietro solo a BYU mentre la miglior difesa è quella di Houston che concede 50 punti a partita, staccando anche Virginia, squadra classica da punteggi e ritmi bassi ormai da un decennio.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 8: Big match settimanali

MERCOLEDI

Virginia-Morgan State

GIOVEDI

Oklahoma-Central Arkansas

Oregon-Southern California

Oregon State-Ucla

VENERDI

Purdue-Eastern Kentucky

Michigan-McNeese State

Kentucky-Louisville

Minnesota-Maine

Clemson-Radford

Iowa-Northern Illinois

North Carolina-Charleston Southern

Texas-UNC Greensboro

Utah-Washington State

Illinois-Fairleigh Dickinson

Gonzaga-San Diego State

Colorado-Washington

California-Arizona

Stanford-Arizona State

SABATO

Syracuse-Pittsburgh

Notre Dame-Virginia

Wake Forest-Virginia Tech

James Madison-Texas State

Michigan State-Indiana State

Marquette-Creighton

Kansas-Wichita State

Oregon-Ucla

Byu-Wyoming

Memphis-Austin Peay

Houston-Pennsylvania

West Virginia-Ohio State

Florida Gulf Coast-Florida Atlantic

Oregon State-Southern California

DOMENICA

Colorado-Washington State

Oklhaoma-Monmouth NJ

Mississippi-Bryant

Stanford-Arizona

Utah-Washington

California-Arizona State

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost: cala ancora la quota di Purdue

I Purdue Boilmakers provano a prendere vantaggio anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale NCAAB, anche se Edey e compagni si giocano ancora alti @9.50, in calo però rispetto al 10 della scorsa settimana, e in allungo su Arizona @11, Uconn @12 e Kansas @13.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB