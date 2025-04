Anche quest’anno portiamo a casa la vincente della stagione di College Basket NCAAB e miglioriamo con una quota @21. Dopo la doppietta di Uconn incassiamo la vittoria dei Florida Gators che portano a casa il terzo titolo nazionale della loro storia, ciliegina sulla torta di un ottima March Madness con le scommesse. Per il prossimo anno Duke è favorita su Houston che ci riproverà (difficile il back to back dei Gators). Finale NCAAB 2025.

Finale NCAAB 2025: vincono i Florida Gators

La stagione College Basket NCAAB 2024-2025 va in archivio dall’Alamodome di San Antonio, Texas, dove si sono concluse le Final Four della March Madness dove arriva il terzo titolo per i Florida Gators dopo la doppietta 2006-2007. Vittoria in rimonta per i Gators che erano finiti sotto anche 12 punti, ma rimontano e vincono 65-63 contro gli Houston Cougars che perdono la terza finale dopo quelle del 1983 e 84.

A livello betting Houston ha coperto la linea (+1) per il 96% del tempo, ma alla fine sono stati premiati anche in questo caso gli scommettitori che avevano puntano sul -1 Gators, come lo sono stati quelli che hanno puntato Under 141, fiduciosi della difesa di Houston, la migliore della nazione, e memori dei 67 punti a cui avevano lasciato la favorita Duke in semifinale.

Houston è la scuola con più apparizioni alla Final Four senza vittoria, ben 7, una amara consolazione, mentre Florida è campione NCAA per la terza volta, come Villanova, a -1 da Kansas e a -2 da Indiana e Duke, appena giù dal podio dominato Connecticut e North Carolina (6), da Kentucky (8) e ovviamente da UCLA (11). I Gators sono però il primo ateneo nella storia a vincere almeno tre titoli sia nel basket, sia nel football americano.

Walter Clayton Jr. È stato eletto Most Oustanding Player, il migliore della Final Four. La guardia che si è trasferita a Florida dopo aver iniziato la carriera collegiale ad Iona da Rick Pitino, veniva da due trentelli tra Elite 8 e semifinale (non si vedevano questi numeri dal 1979 con un certo Larry Bird) mentre nella finalissima anche lui si è umanizzato con 11 punti ma li segna tutti nel finale, aggiungendo anche 5 rimbalzi e 7 assist, pur non brillando al tiro (1 su 7 da tre, 2 su 3 da due, 4 su 4 ai liberi). Determinanti al suo fianco anche Will Richard (18 punti e 8 rimbalzi con 4 triple) ed Alex Condon (12 punti, 7 rimbalzi e 4 rubate, compresa quella alla fine che chiude la finale).

Tre in fila con le scommesse antepost. Incassiamo la quota @21

I ragazzi di Todd Golden erano stati attenzionati dalle nostre scommesse il 31 dicembre scorso, quando ritenemmo la quota @21 di valore e la consigliammo e giocammo. Un colpo che vale la 3° cassa di fila sul titolo nazionale di NCAAB che abbiamo sempre centrato e incassa negli ultimi tre anni, prima con la doppietta degli UConn Huskies, e ora con questi Gators che ci regalano una quota anche più alta.

🔸2025: Florida Gators @21.00✅

🔸2024: Uconn Huskies @5.00✅

🔸2023: Uconn Huskies @17.00✅

Quote Antepost NCAAB 2026: si riparte con Duke favorita su Houston

Duke iniziava la stagione tra le favorite, e nella March Madness aveva convinto tutti, arrivando ad essere LA favorita, anche se Coope Flagg e compagni si sono dovuti arrendere. Le prossime Final Four del 2026 si giocheranno al Lucas Oil Stadium di Indianapolis.

I Blue Devils aprono davanti a tutti per la prossima March Madness con una quota @11 che stacca di poco Houston @13, che cercherà di riprendersi il maltolto dopo l’ennesima finale persa. Jon Scheyer può contare su uno dei migliori programmi di reclutamento ma anche i Cougars di Kelvin Sampson riprenderanno da un gruppo importante mentre non si crede al bis dei Florida Gators offerti @26 la vittoria anche il prossimo anno.

Dietro seguono Louisville e Purdue entrambe @15 volte la posta, e sinceramente il primo nome è una sorpresa così in alto, anche se Pat Kelsey ha rivoluzionato il rendimento di questa squadra letteralmente da un anno all’altro, e in questa stagione appena conclusa i Cardinals sono stati la grande sorpresa e a Louisville arriveranno nomi importanti dal transfer portal. I Boilmakers di Matt Painter sono i primi di Big-10 in lavagna, e sono un programma quasi certezza visto che hanno raggiunto il torneo NCAAB per 10 anni di fila.

Sono chiamati al riscatto i Kansas Jayhawks che aprivano la scorsa stagione da #1 e come favoriti, ma hanno deluso tutte le aspettative all’esatto contrario dei BYU Cougars si Mark Pope che il prossimo anno potrebbero migliorare ulteriormente le ottime cose già fatte vedere nel 24-25 con un AJ Dybantsa in più. Si attende un passo in avanti anche dagli Arkansas Razorbacks che sono già andati a migliorare fino a qualificarsi per il grande ballo dopo un avvio da 0-5 di SEC per la squadra di John Calipari.

Auburn potrebbe aver perso la sua chance nelle Final Four persa quest’anno, con qualche incognita per la prossima stagione sui Tigers di Bruce Pearl che però rimane una formazione di vertice e uno dei migliori programmi per richiamo e reclutamento di nuovi talenti. Dan Hurley non è riuscito nel 3-peat per gli UConn Huskies che però potrebbero tornare tra i protagonisti anche la prossima stagione, assieme agli Alabama Crimson Tide di Nate Oats, spettacolari con i loro ritmi e un super attacco, ma poco incisivi quando si è trattato di giocare per le Final Four che non sono riusciti a raggiungere.

Più indietro, alla stessa quota dei campioni in carica della Florida, ovvero @26 volte la posta, St.John’s, che con coach Rick Pitino già quest’anno ha fatto vedere ottime cose. Quota abbastanza alta per i Tennessee Volunteers che secondo noi potranno essere una squadra di vertice anche quest’anno, dopo essersi fermati alle Élite 8 contro Houston.

Duke @11

Houston @13

Louisville @15

Purdue @15

Kansas @17

BYU @17

Arkansas @19

Auburn @19

UConn @19

Alabama @19

Kentucky @26

Florida @26

Texas Tech @26

Michigan @26

St.John’s @26

UCLA @31

Tennessee @31

Iowa State @31

Gonzaga @31

Arizona @36

Michigan State @36

Indiana @51

North Carolina @51

Creighton @51

Baylor @51

