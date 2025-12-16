Pronostici College Basket NCAAB: Arizona al comando del power ranking su Michigan e Duke

La stagione di College Basket NCAAB entra nel vivo, ed è ora di iniziare con gli aggiornamenti settimanali del power ranking ma anche delle quote antepost per il titolo nazionale. Arizona si prende la #1 su Michigan e Duke. Pronostici NCAAB week 7.

Pronostici NCAAB week 7: Power Ranking

Iniziamo i nostri report settimanali sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1. Arizona Wildcats

Previous ranking: 1

2025-26 record: 9-0

Con la vittoria di sabato per 96-75 contro Alabama, Arizona è diventata il primo programma della Divisione I nella storia dei sondaggi AP (dal 1948-49) a vincere cinque partite contro avversari classificati nelle prime nove partite di una stagione.

#2. Michigan Wolverines

Previous ranking: 2

2025-26 record: 10-0

I Wolverines hanno segnato 100 punti per la quinta volta in 10 partite con la vittoria di sabato per 101-83 contro Maryland, eguagliando il record per il maggior numero di partite con 100 punti segnati nelle prime 10 partite di una stagione nella storia del programma.

#3. Duke Blue Devils

Previous ranking: 3

2025-26 record: 10-0

Duke non gioca dalla vittoria del 6 dicembre contro Michigan State, la quarta vittoria dei Blue Devils su un avversario classificato dall’AP in questa stagione.

#4. Iowa State Cyclones

Previous ranking: 4

2025-26 record: 11-0

Iowa State ha un record di 11-0 per la terza volta nella storia del programma, come i programmi del 2014-15 e del 2021-22.

#5. UConn Huskies

Previous ranking: 5

2025-26 record: 10-1

UConn ha iniziato la stagione con un record di 10-1 o superiore per la terza volta in quattro stagioni, eguagliando il suo inizio della stagione 2023-24, conclusasi con il secondo campionato nazionale consecutivo.

#6. Purdue Boilmakers

Previous ranking: 6

2025-26 record: 10-1

Purdue ha vinto l’undicesima partita consecutiva contro un avversario non classificato, sabato con la vittoria per 79-59 su Marquette, la serie di vittorie più lunga dei Boilermakers dalla stagione 2022-23. Sabato in arrivo la sfida contro Auburn.

#7. Gonzaga Bulldogs

Previous ranking: 8

2025-26 record: 10-1

Tutte le 10 vittorie di Gonzaga sono arrivate con un margine in doppia cifra, il numero più alto tra tutte le squadre della Division I in questa stagione.

#8. Houston Cougars

Previous ranking: 7

2025-26 record: 10-1

Houston ha vinto la sua terza partita con 40 o più punti di scarto, sabato con la vittoria per 99-57 su New Orleans. Sabato big match dei Cougars che ospiteranno gli Arkansas Razorbacks di Calipari.

#9. Michigan State Spartans

Previous ranking: 9

2025-26 record: 9-1

La vittoria per 76-72 su Penn State è la vittoria di MSU col margine più stretto nella stagione regolare come squadra classificata contro una squadra non classificata dal 2022.

#10. BYU Cougars

Previous ranking: 10

2025-26 record: 9-1

AJ Dybantsa ha messo a segno la sua quinta partita con almeno 20 punti, con i 26 punti di sabato contro UC Riverside, il massimo tra le matricole della BYU nelle ultime 10 stagioni.

#11. Louisville Cardinals

Previous ranking: 11

2025-26 record: 9-1

Le sei partite di Louisville con 90 o più punti sono le più numerose nell’ACC di questa stagione. Sabato test importante per i Cardinals che giocheranno in Tennessee contro i Volvs.

#12. North Carolina Tar Heels

Previous ranking: 14

2025-26 record: 9-1

L’inizio di 9-1 di UNC è il migliore dal 2017-18. Caleb Wilson ha realizzato la sua quarta doppia doppia da 20 punti della stagione nella vittoria di sabato contro South Carolina Upstate; nessun altro matricola della Divisione I ne ha realizzate più di due.

#13. Vanderbilt Commodores

Previous ranking: 15

2025-26 record: 10-0

Vanderbilt ha ottenuto il suo primo record di 10-0 dal 2007-08, ottenendo il punteggio più alto dal sondaggio pre-stagionale 2011-12. La vittoria di sabato per 83-72 contro Central Arkansas è stata la nona vittoria a due cifre della stagione per i Commodores, la più alta nelle prime 10 partite della stagione dal 2003.

#14. Arkansas Razorbacks

Previous ranking: 17

2025-26 record: 8-2

Arkansas ha vendicato la sconfitta ai Sweet 16 contro il Texas Tech con la vittoria di sabato per 93-86 sui Red Raiders. È stata la seconda volta in questa stagione che i Razorbacks hanno avuto tre marcatori da 20 punti: Trevon Brazile (24), Karter Knox (20) e Darius Acuff Jr. (20).

#15. Nebraska Cornhuskerds

Previous ranking: 23

2025-26 record: 11-0

Questa è la prima partenza di Nebraska con un record di 11-0 nella storia del programma, e la sua striscia di 15 vittorie consecutive risalente alla scorsa stagione è la più lunga nella storia dell’istituto. La vittoria dei Cornhuskers per 83-80 contro Illinois è stata la loro prima vittoria in una partita classificata dal 9 marzo 1991.

#16. Alabama Crimson Tide

Previous ranking: 12

2025-26 record: 7-3

I 24 punti realizzati da Labaron Philon Jr. nella sconfitta di sabato contro Arizona sono stati la sua quarta partita da 20 punti contro una squadra classificata AP in questa stagione.

#17. Kansas Jayhawks

Previous ranking: 19

2025-26 record: 8-3

Melvin Council Jr. ha realizzato il suo record personale di 36 punti nella vittoria ai supplementari di sabato contro NC State, realizzando il secondo maggior numero di triple nella storia del programma con il suo 9 su 15 da oltre l’arco.

#18. Illinois Fightning Illini

Previous ranking: 13

2025-26 record: 8-3

Illinois ha subito la sua prima sconfitta casalinga della stagione, sabato 83-80 contro Nebraska. Tutte e tre le sconfitte sono arrivate contro avversari di alto livello (Alabama e UConn).

#19. Texas Tech Red Raiders

Previous ranking: 16

2025-26 record: 7-3

JT Toppin e Christian Anderson sono diventati la seconda coppia di compagni di squadra in questa stagione a segnare più di 25 punti ciascuno contro un avversario di alto livello, rispettivamente con i loro 30 e 26 punti, nella sconfitta di sabato contro Arkansas.

#20. Tennessee Volunteers

Previous ranking: 20

2025-26 record: 7-3

Tennessee torna in campo per la prima volta dal 6 dicembre, quando ha subito la terza sconfitta consecutiva (la striscia più lunga del programma dal 2019-20).

#21. Auburn Tigers

Previous ranking: 21

2025-26 record: 8-3

Auburn ha ottenuto la sua 27esima vittoria consecutiva contro un avversario non classificato, grazie al 92-78 di sabato scorso su Chattanooga.

#22. St.Johns Red Storm

Previous ranking: 22

2025-26 record: 6-3

Rick Pitino ha vinto la sua prima partita contro Iona da quando ha lasciato il programma nel marzo 2023. Martedì notte i Red Storm tornano in campo per la sfida contro DePaul.

#23. Florida Gators

Previous ranking: 18

2025-26 record: 6-4

Florida ha realizzato il 50% dei tiri dal campo (27 su 54), il massimo stagionale, nella vittoria di sabato per 80-70 contro George Washington.

#24. Virginia Cavaliers

Previous ranking: 24

2025-26 record: 9-1

La vittoria di martedì scorso per 84-60 contro Maryland Eastern Shore è stata l’ottava vittoria consecutiva della Virginia in partite casalinghe contro avversari non classificati e non appartenenti alla conference. Sabato altra sfida interna e altro programma del Maryland, ma questa volta sarà un test più tosto per i Cavaliers contro i Terrapins.

#25. Georgia Bulldogs

Previous ranking: Unranked

2025-26 record: 9-1

Georgia si presentava alla sfida (vinta 84-65) contro Cincinnati col miglior attacco della nazione per punti segnati, con una media di quasi 100 punti a partita, ma ha faticato a mantenere quel ritmo dopo una pausa di 11 giorni.

Statistiche e betting trends

Vediamo le statistiche di betting stagionali con Hofstra che si conferma la miglior squadra su cui puntare con 9-1 ATS ma rimane perfetta Sam Houston State con 7-0 ATS, anche se ha giocato meno. A 8-1 ATS troviamo Vermont e Stony Brook mentre Iowa con 8-2 ATS è il primo programma power-4 in questa statistica.

Ci sono un paio di programmi minori che non hanno ancora coperto una linea in stagione: FDU con 0-8 ATS e Jacksonville State con 0-6 ATS, ma tra i grandi programmi il peggiore nel betting è senza dubbio quello di Oregon con 1-9 ATS e tra l’altro la prima linea i Ducks l’hanno coperta solo nell’ultima uscita e contro un piccolo programma come UC Davis, dopo un avvio da 0-9 ATS.

I campioni in carica, i Florida Gators, non stanno rendendo come lo scorso anno sul campo, ma rimangono i migliori a rimbalzo, mentre la squadra che sta segnando di più, col miglior attacco, è High Point con 102.5 punti a partita, e con un nome del genere! E’ un top team invece quello che si conferma con la miglior difesa, si tratta degli Houston Cougars che stanno lasciando appena 57.8 punti. Partita, ma qui si mettono in mostra anche Duke (4° con 59.6 punti) e West Virginia (5° con 61.0 punti).

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB.

Arizona @10 è prima nel ranking, ma si deve accodare anche lei a Michigan @5.50, grande favorita. Tra le contender anche UConn e Duke entrambe @11, Iowa State @12 e poi Gonzaga @13 in crescita che aggancia Purdue @13 che invece ha perso terreno anche qui, da ex numero 1, come ha perso un po di terreno anche Houston che ora troviamo @15 volte la posta (noi abbiamo giocato i Cougars nel pre-season @11, ma abbiamo guadagnato con gli Huskies presi @17 qualche settimana fa, e come abbiamo visto UConn è scesa a 11). Il bis di Florida si gioca @23, la stessa quota di Michigan State, entrambe dietro a Louisville @19.