Aggiornamenti settimanali sulla stagione di College Basket che sta completando i primi due mesi di sfide, e sono iniziati i primi big match di conference. Intanto nel power ranking comanda sempre Arizona su Michigan, mentre la sconfitta contro Texas Tech fa scendere le quotazioni dei Duke Blue Devils. Pronostici NCAAB week 8.

Pronostici NCAAB week 8: power ranking college basket

Iniziamo i nostri report settimanali sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1 Arizona Wildcats

Previous ranking: 1

2025-26 record: 11-0

Arizona ha vinto sei partite consecutive con uno scarto di 20 o più punti, la serie attiva più lunga nella Division I. Questa è la settima volta che i Wildcats aprono la stagione con un record di 11-0. Considerando il prossimo impegno contro Bethune Cookman pensiamo arriverà il 12-0.

#2 Michigan Wolverines

Previous ranking: 2

2025-26 record: 11-0

Le sei partite d Michigan con 100 punti sono il massimo nella Division I di questa stagione. La vittoria di domenica per 102-50 contro La Salle è stata la quinta vittoria dei Wolverines con 40 o più punti, eguagliando Indiana nel 1991-92 e Michigan nel 1988-89 per il massimo nella storia della Big Ten (dal 1905-06).

#3 Iowa State Cyclones

Previous ranking: 4

2025-26 record: 12-0

La vittoria per 91-60 di Iowa State contro Long Beach State di domenica è stata la settima vittoria del programma con uno scarto di 25 o più punti in questa stagione, a pari merito nella Divisione I e dietro solo al Michigan.

#4 UConn Huskies

Previous ranking: 5

2025-26 record: 12-1

UConn ha avuto il suo miglior inizio dalla stagione 2022-23, quando gli Huskies hanno aperto la loro stagione da campioni nazionali con un parziale di 14-0. Alex Karaban sta scalando la classifica dei giocatori con più triple realizzate nella storia del programma, consolidandosi al sesto posto con 240 triple in carriera dopo il 3 su 6 di domenica contro DePaul. Connecticut tornerà in campo l’ultimo dell’anno a Xavier.

#5 Purdue Boilmakers

Previous ranking: 6

2025-26 record: 11-1

Braden Smith guida la Big Ten per doppie doppie con punti e assist, dopo aver realizzato domenica la sua terza stagionale con 11 punti e 14 assist nella vittoria contro Auburn. È anche diventato il primo giocatore di Purdue in almeno 20 stagioni a realizzare tre partite consecutive con più di 10 assist.

#6 Duke Blue Devils

Previous ranking: 3

2025-26 record: 11-1

Sabato Duke ha subito la sua prima sconfitta stagionale, consentendo a Texas Tech di rimontare di 17 punti, vincendo 82-81 al Madison Square Garden. È stato il più ampio vantaggio sprecato dai Blue Devils dal 2007; ha interrotto la loro striscia di 69 vittorie consecutive, quando erano in vantaggio di oltre 15 punti con Jon Scheyer in panchina.

#7 Gonzaga Bulldogs

Previous ranking: 7

2025-26 record: 12-1

Gonzaga ha avuto il suo miglior inizio dalla stagione 2020-21, quando partì con un record di 31-0 prima di perdere contro Baylor nel campionato nazionale. Questa è stata la nona partita degli Zags con più di 90 punti, eguagliando Akron e Alabama per il maggior numero di punti in Division I in questa stagione.

#8 Houston Cougars

Previous ranking: 8

2025-26 record: 11-1

Con la vittoria di sabato per 94-85 contro Arkansas, Houston sale a 37-0 quando segna 90 o più punti sotto la guida di Kelvin Sampson (dal 2014-15).

#9 Michigan State Spartans

Previous ranking: 9

2025-26 record: 11-1

Jaxon Kohler è diventato il primo giocatore di MSU a registrare tre doppie doppie consecutive dai tempi di Xavier Tillman nel 2019-20, con i suoi 13 punti e 13 rimbalzi nella vittoria di sabato contro Oakland.

#10 BYU Cougars

Previous ranking: 10

2025-26 record: 11-1

Venerdì AJ Dybantsa ha segnato 35 punti, il suo record personale, contro Abilene Christian, il secondo miglior punteggio in una singola partita per una matricola nella storia della BYU.

#11 Vanderbilt Commodore

Previous ranking: 13

2025-26 record: 12-0

Vanderbilt è alla sua più lunga serie di vittorie consecutive all’inizio di una stagione dal 2007-08 quando iniziò con un parziale di 16-0. La prossima sfida contro New Heaven dovrebbe permettere ai Commodores di allungare a 13-0.

#12 North Carolina Tar Heels

Previous ranking: 12

2025-26 record: 11-1

UNC ha avuto il suo miglior inizio dalla stagione 2008-09, quando i Tar Heels aprirono la stagione con un record di 13-0 prima di vincere il titolo nazionale.

#13 Nebraska Cornhuskers

Previous ranking: 15

2025-26 record: 12-0

Nebraska ha avuto il suo miglior inizio nella storia del programma. La sua striscia di 16 vittorie consecutive, risalente alla scorsa stagione, è anche la più lunga nella storia del programma.

#14 Alabama Crimson Tide

Previous ranking: 16

2025-26 record: 9-3

Alabama ha registrato la sua nona partita con 90 o più punti con la vittoria di domenica per 92-81 contro Kennesaw State, eguagliando Kent State e Gonzaga con il maggior numero di punti nella Divisione I di questa stagione.

#15 Texas Tech Red Raiders

Previous ranking: 19

2025-26 record: 9-3

Texas Tech ha ottenuto la più ampia vittoria in rimonta contro una delle prime tre squadre AP dal 2017-18, con la vittoria di sabato con 17 punti di scarto su una Duke precedentemente imbattuta.

#16 Louisville Cardinals

Previous ranking: 11

2025-26 record: 10-2

Louisville migliora il suo record a 8-0 contro avversari non classificati con la vittoria di sabato per 94-54 contro Montana, la quarta vittoria dei Cardinals con uno scarto di 40 o più punti, a pari merito con Michigan e Kentucky per il maggior numero di vittorie nella Division I in questa stagione.

#17 Kansas Jayhawks

Previous ranking: 17

2025-26 record: 9-3

Flory Bidunga ha realizzato la sua quinta doppia doppia in questa stagione con 18 punti e 10 rimbalzi contro Towson la scorsa settimana.

#18 Arkansas Razorbacks

Previous ranking: 14

2025-26 record: 9-3

Darius Acuff Jr. è diventato la prima matricola di Arkansas a segnare 20+ punti in tre partite consecutive nelle ultime 20 stagioni, con i suoi 27 punti, il massimo della sua carriera, nella sconfitta di sabato contro Houston.

#19 Tennessee Volunteers

Previous ranking: 20

2025-26 record: 9-3

Tennessee è in una serie di 43 vittorie consecutive in partite fuori conference, eguagliando il record del programma. Prossima sfida contro South Carolina State, in arrivo la 44° vittoria in match di questo tipo?

#20 Illinois Fightning Illini

Previous ranking: 18

2025-26 record: 8-3§

Illinois non gioca da quando ha subito la prima sconfitta casalinga della stagione il 13 dicembre contro Nebraska. Tutte e tre le sconfitte sono arrivate contro avversari di alto livello (Alabama e UConn). Prossimo impegno lunedì in Missouri.

#21 Virginia Cavaliers

Previous ranking: 24

2025-26 record: 10-1

Virginia ha raggiunto gli 80 punti per la decima volta in questa stagione con la vittoria di sabato contro Maryland, il massimo per qualsiasi squadra dei Cavaliers in un’intera stagione dal 2007-08 (11) e il massimo nelle prime 11 partite del programma da quando è entrato nell’ACC nel 1953-54.

#22 Florida Gators

Previous ranking: 23

2025-26 record: 8-4

Rueben Chinyelu ha messo a segno la sua sesta doppia doppia della stagione con la prestazione di domenica da 16 punti e 12 rimbalzi contro Colgate, il massimo tra i giocatori della SEC in questa stagione.

#23 Georgia Bulldogs

Previous ranking: 25

2025-26 record: 10-1

Georgia ha disputato la sua quinta partita da 100 punti della stagione con la vittoria di giovedì scorso per 112-82 contro Western Carolina, a pari merito con il secondo miglior risultato nella Divisione I.

#24 USC Trojans

Previous ranking: Unranked

2025-26 record: 12-1

Quattro giocatori della USC hanno totalizzato punteggi a doppia cifra nel percorso verso la vittoria di domenica contro l’UC Santa Cruz: Gabe Dynes (16), Ezra Ausar (15), Chad Baker-Mazara (15) e Jacob Cofie (14). Southern California testerà il suo valore nel prossimo match del 2 gennaio in Michigan, contro la #2 del AP e la favorita dalle quote antepost per la vittoria finale come vedremo tra poco.

#25 Iowa Hawkeyes

Previous ranking: Unranked

2025-26 record: 10-2

Alvaro Folgueiras è entrato dalla panchina e ha segnato 15 dei suoi 17 punti prima dell’intervallo della vittoria dell’Iowa per 94-39 su Bucknell sabato.

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB e vediamo anche gli aggiornamenti per il Wooden Award dove Cameron Boozer ha preso il largo su tutti.