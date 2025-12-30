Si avvicinano gli inizi delle conference maggiori del College Basket, andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti settimanali con power ranking, statistiche, prossimi big match e le quote antepost per la vittoria del titolo nazionale di NCAAB e del Wooden Award per il miglior giocatore. Pronostici NCAAB week 9.

Pronostici NCAAB week 9: power ranking college basket

Iniziamo i nostri report settimanali sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1- Arizona Wildcats (12-0)

Il duo di lunghi Motiejus Krivas e Tobe Awaka, è uno dei motivi per cui i Wildcats sono così dominanti sotto canestro su entrambi i lati del campo. I due hanno totalizzato una media di 19,7 punti, 18,5 rimbalzi e 2,2 stoppate a partita, con una percentuale di tiro superiore al 57% ciascuno.

#2- Michigan Wolverines (11-0)

Dopo un paio di prestazioni incerte a novembre, Elliot Cadeau è stato uno dei migliori playmaker del paese il mese scorso. Ha migliorato notevolmente il suo tiro da tre punti, passando dal 37% nelle prime sette partite al 52,6% nelle ultime quattro. Nelle ultime cinque partite, ha una media di 12,0 punti e 7,8 assist, perdendo palla solo 2,2 volte a partita.

#3- Iowa State Cyclones (12-0)

Guadagnano un altra posizione e vanno sul podio i Cyclones di Milan Momcilovic che il migliore della nazione per percentuale da tre punti, realizzando oltre il 55% dei suoi tiri dal perimetro, ed è terzo nella nazione per triple realizzate con 4,0 a partita (sta anche tirando con il 90% dalla linea dei tiri liberi).

#4- UConn Huskies (12-1)

Anche gli Huskies guadagnano una posizione rispetto alla scorsa settimana, ma ora arrivano tre bei test di Big East dal 31 dicembre (a Xavier) al 7 gennaio (a Providence) passando per la sfida interna del 4 gennaio contro Marquette. Tarris Reed Jr. sembra aver recuperato al 100% dopo aver saltato gran parte del primo mese a causa di infortuni al bicipite femorale e alla caviglia. Nelle quattro partite giocate dal suo ritorno in campo. Reed ha una media di 13,5 punti, 6,8 rimbalzi, 2,8 assist e 2,5 stoppate.

#5- Duke Blue Devils (11-1)

Scendono dal 3° posto invece i Blue Devils. Sabato scorso, Duke ha subito la sua prima sconfitta stagionale, sprecando un vantaggio di 17 punti nel secondo tempo contro Texas Tech. Dopo la partita, Jon Scheyer ha indicato i rimbalzi della sua squadra come la preoccupazione principale.

#6- Gonzaga Bulldogs (12-1)

Stabile Gonzaga che arrivava da settimane di crescita continua, grazie a Braden Huff ma anche a Braeden Smith, reduce dalla sua miglior partita con la maglia di Gonzaga. Ha aperto la stagione come playmaker titolare degli Zags, ma è andato in panchina dopo quattro partite con l’arrivo di Mario Saint-Supery. Nella vittoria di domenica scorsa contro Oregon, tuttavia, Smith è stato necessario perché Saint-Supery era alle prese con un malore. L’ex giocatore di Colgate è entrato dalla panchina e ha chiuso con 21 punti e sette assist senza perdere palla.

#7- Purdue Boilmakers (11-1)

Stabile anche la ex numero 1, Purdue guidata da Braden Smith che ha accumulato almeno 10 assist in tre partite consecutive, inclusi 14, il massimo stagionale, contro Auburn nel fine settimana.

#8- Michigan State Spartans (11-1)

Nei primi due mesi, gli Spartans sono stati i migliori della nazione per percentuale di rimbalzi difensivi e si sono classificati ottavi sia per percentuale di rimbalzi offensivi che per percentuale di stoppate, un ottima notizia per coach Tom Izzo che il 2 gennaio saranno attesi allo scontro di Big-Ten in Nebraska, dopo la sfida su Cornell in apertura di settimana.

#9- Houston Cougars (11-1)

Tre posizioni guadagnate dai Cougars che tornano in top-10. Houston ha chiuso la partita di sabato contro Arkansas con una vittoria schiacciante, con un margine di nove punti che non è stato realmente indicativo del dominio dei Cougars. Erano in vantaggio di 21 punti nei primi 11 minuti di gioco e avevano ancora un vantaggio di 17 punti negli ultimi cinque minuti. È stata una prestazione incredibile per la difesa di Kelvin Sampson, un gruppo che sembra destinato a tornare tra i migliori del paese. La matricola Kingston Flemings ha totalizzato 21 punti, 5 assist e 3 palle rubate; Emanuel Sharp ha totalizzato 22 punti e tre triple realizzate; e Milos Uzan ha totalizzato 13 punti e quattro assist.

#10- BYU Cougars (11-1)

Non c’è un giocatore nel basket universitario che abbia giocato a un livello superiore a quello di AJ Dybantsa nelle ultime due settimane. Ha concluso la prima metà della sua stagione da matricola con la prima tripla doppia della sua carriera: 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist nella vittoria contro Eastern Washington di lunedì. A dicembre ha totalizzato una media di 27,8 punti, 8,0 rimbalzi e 5,7 assist. BYU il 3 gennaio è attesa ad una bella sfida a Kansas State.

#11- North Carolina Tar Heels (12-1)

Seth Trimble si è subito inserito nella formazione titolare al suo ritorno contro l’Ohio State, giocando 36 minuti e senza mostrare alcun segno della frattura all’avambraccio sinistro riportata a inizio novembre. Coach Hubert Davis ha optato per una formazione più ridotta, con Luka Bogavac che ha mantenuto il suo posto da titolare e Jarin Stevenson che è andato in panchina. UNC ha realizzato 12 triple, il massimo stagionale, nella vittoria di lunedì contro East Carolina. Martedì i Tar Heels giocheranno contro Florida State, prima di partire per SMU nella sfida del 3 gennaio.

#12- Nebraska Cornhuskers (12-0)

Continua a salire Nebraska ancora imbattuta, con l’ex UCLA, Berke Buyuktuncel, che sta impressionando visto che dopo la vittoria di domenica contro North Dakota, chiusa con 12 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, ha realizzato la quarta tripla doppia nella storia del programma che non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi anche di New Hampshire martedì, prima della sfida di Big-Ten contro MSU.

#13- Vanderbilt Commodores (12-0)

La scorsa settimana, Vanderbilt ha affrontato una serie di due partite importanti, giocando a Memphis e Wake Forest in trasferta. I Commodores hanno superato il primo test, sconfiggendo Memphis ai supplementari e lasciando alcuni interrogativi aperti. Poi sono arrivati ​​a Winston-Salem e hanno travolto Wake Forest dominando i Demon Deacons con un vantaggio di 31 punti, match in cui Tyler Nickel che ha messo a referto 26 punti con 8 tiri da 3 su 10. È la seconda volta in tre partite che realizza otto triple; ora è al 47,9% da 3 punti in stagione.

#14- Alabama Crimson Tide (9-3)

Labaron Philon Jr è stato uno dei giocatori offensivi più esplosivi della stagione. Ha totalizzato 24 punti, 10 rimbalzi e 5 assist contro Arizona; 29 punti contro Clemson; 29 punti e 7 assist contro Gonzaga; 24 punti e 5 assist contro Illinois; e 25 punti contro St. John’s.

#15- Illinois Fightning Illini (9-3)

La matricola di Keaton Wagle è tra i migliori giocatori del primo anno del paese. Ha totalizzato 22 punti, 8 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate e 2 palle rubate, realizzando 5 triple su 6 nella vittoria per 43 punti contro i rivali del Missouri lunedì. Nelle ultime quattro partite, Wagler ha una media di 20,0 punti, 4,8 rimbalzi e 6,0 assist. Sta anche tirando con il 50% dal campo, il 53,3% da tre punti e l’88,9% dalla linea dei tiri liberi in quel periodo.

#16- Arkansas Razorbacks (9-3)

Il crollo più pesante della settimana lo registrano i Razorbacks che passano dal 10° al 16° posto di colpo, con la striscia di quattro vittorie consecutive di Arkansas che si è interrotta sabato scorso contro Houston, e la colpa principale è stata della difesa dei Razorbacks. Non dovrebbe sorprendere, visto che il loro attacco guidato da Darius Acuff Jr. è stato tra i più efficienti di questa stagione, ma dietro stanno faticando troppo: hanno concesso almeno un punto per possesso in sette delle ultime nove partite e sono al 167° posto nella valutazione difensiva secondo CBB Analytics. Ora arriva la sfida contro James Madison prima dello scontro di SEC con Tennessee il 3 gennaio e in Mississippi il 7.

#17- Louisville Cardinals (10-2)

Perdono un paio di posizioni anche i Cardinals, anche se Louisville si è ripresa dalla sconfitta contro Tennessee con una clamorosa vittoria contro il Montana, con Sananda Fru che ha disputato la sua miglior partita da quando è arrivato a Louisville. Ha totalizzato 18 punti, 8 rimbalzi e 2 stoppate, con un 9/11 dal campo. Ora tira con il 79,4% da tre punti e si classifica sesto a livello nazionale per percentuale da due punti. In 12 partite, il tedesco ha una media di 10,7 punti e 6,3 rimbalzi. Martedì i Cardinals tornano in campo per la trasferta in California, prima di quella a Stanford mentre all’Epifania ci sarà il big match interno contro Duke.

#18- Texas Tech Red Raiders (9-3)

I Red Raiders sembravano sulla buona strada per la quarta sconfitta, con 17 punti di svantaggio su Duke nel secondo tempo e una rotazione già ridotta di due giocatori a causa dei falli, ma Nolan Groves non ci è stato e ha guidato Texas Tech ad una grande vittoria in rimonta, difendendo alla grande su Boozer e permettendo a Christian Anderson di fare la differenza in attacco con 27 punti e 5 assist. Un successo che fa guadagnare di colpo 8 posizioni a TTU che appena la scorsa settimana era rientrata solo in 25° posizione.

#19- Kansas Jayhawks (10-3)

Tornano a perdere 3 posizioni invece i Jayhawks che arrivano dalla vittoria su Davidson anche se coach Bill Self non ha potuto contare ancora sulla potenziale prima scelta del draft NBA, Darryn Peterson, che non è ancora al 100% e non ha recuperato dall’infortunio al bicipite femorale. In stagione Peterson ha giocato solo 4 partite e i Jayhawks sperano di rivederlo in campo già per le prossime sfide di Big-12, il 3 gennaio a UCF e il 6 contro TCU.

#20- Tennessee Volunteers (9-3)

Dopo aver iniziato nove partite consecutive tra novembre e dicembre, il centro junior Cade Phillips è stato costretto a rimanere fuori per la stagione per sottoporsi a un intervento chirurgico per un infortunio ricorrente alla spalla sinistra. Invece di schierare Jaylen Carey nella formazione titolare, coach Rick Barnes ha optato per il centro freshman DeWayne Brown II. Brown non ha segnato contro Louisville, ma ha catturato cinque rimbalzi. Ha poi risposto con sei punti e 14 rimbalzi contro Gardner-Webb. Nel frattempo, Carey ha continuato a dimostrarsi uno dei migliori centri di riserva del paese, realizzando una doppia doppia contro Louisville e segnando 12 punti contro Gardner-Webb. Ha raggiunto la doppia cifra in cinque delle ultime sei partite.

#21- Virginia Cavaliers (11-1)

Dopo aver segnato almeno 20 punti in cinque delle sue prime sette partite di questa stagione, Thijs De Ridder ha rallentato considerevolmente a dicembre, con una media di 10,0 punti e 6,3 rimbalzi nelle prime quattro partite del mese, con una percentuale di tiro appena superiore al 40%. Lunedì si è ripreso contro American, chiudendo con 27 punti e otto rimbalzi, con un 11 su 15 dal campo e tre triple. Ora arrivano le sfide di conference per i Cavaliers, si inizia alo 31 dicembre a Virginia Tech.

#22- Kentucky Wildcats (9-4)

Rientrano in top-25 i Wildcats che non hanno ancora alcuni giocatori al meglio: Jayden Quaintance, Jaland Lowe e Mouhamed Dioubate, ma non sottovalutate la rinascita di Kam Williams come motivo della serie di quattro vittorie consecutive di Kentucky e del suo ritorno nella Top 25 dell’AP. Williams in 10 partite ha segnato una media di 4,2 punti con il 19,4% da 3. Nelle ultime tre, invece, ha una media di 15,3 punti con il 64,7% da 3. Questi numeri sono sostenuti dalla sua prestazione da 26 punti con 8 su 10 tiri da 3 contro Bellarmine martedì scorso. Il 3 gennaio in arrivo il big match in Alabama che ci dirà molto sul vero potenziale dei Wildcats che rimangono un programma con tanta qualità, ma ancora lontano dal 100% come detto, ed imprevedibile in queste prime settimane di stagione.

#23- USC Trojans (12-1)

USC ha aggiunto l’ex guardia di Robert Morris Kam Woods nel suo roster, in seguito all’infortunio di fine stagione di Rodney Rice. Con Rice e Amarion Dickerson (anch’egli ex acquisto di Robert Morris) entrambi fuori per la stagione, coach Eric Musselman aveva bisogno di un po’ di profondità perimetrale, e Woods era ancora disponibile dopo essere entrato nel portale lo scorso marzo. Woods è stato inserito nella seconda squadra All-Horizon la scorsa stagione, con una media di 14,9 punti e 5,2 assist. Il 2 gennaio i Trojans sono attesi alla difficile trasferta di Big-Ten nel Michigan.

#24- Florida Gators (8-4)

Ora che Xaivian Lee, arrivato da Princeton, sta mostrando segni di ritorno alla forma che lo ha reso un giocatore così ambito nel portale di trasferimento (segnando almeno 18 punti in cinque delle ultime sei partite e una media di 20,0 punti con il 56% dal campo nelle ultime quattro partite) Todd Golden spera che Boogie Fland segua l’esempio. Fland è stato una delle migliori matricole del paese la scorsa stagione in Arkansas, con una media di 15,1 punti e 5,7 assist con il 36,5% da 3, prima che un infortunio al pollice ponesse fine alla sua stagione lo scorso gennaio. In questa stagione, sta tirando solo il 23,1% da 3 e distribuisce solo 2,5 assist a partita. In sei gare contro avversari di alto livello, Fland ha totalizzato 11 assist e 13 palle perse.

#25- Georgia Bulldogs (11-1)

Tornano in top-25 anche i Bulldogs. Georgia supera Iowa (escono Auburn e St.John’s rispetto alla scorsa settimana) per l’ultimo posto nella classifica di questa settimana. Sebbene i Bulldogs non abbiano ancora ottenuto vittorie di rilievo (la loro migliore vittoria è stata contro Cincinnati), sono solo a una sconfitta di tre punti ai supplementari contro Clemson dall’essere imbattuti. Avranno comunque molte opportunità di dimostrare il loro valore prima del prossimo aggiornamento della classifica, con le sfide di apertura di SEC contro Auburn e Florida. Intanto Georgia è al primo posto nella classifica nazionale per punti segnati in attacco e gioca al terzo ritmo più veloce del paese, classificandosi anche al secondo posto per differenziale di punteggio. I Bulldogs sono anche al primo posto nella classifica nazionale per stoppate con 7,8 a partita, il secondo miglior risultato di qualsiasi squadra nell’ultimo decennio.

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB e vediamo anche gli aggiornamenti per il Wooden Award.