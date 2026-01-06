Inizia il nuovo anno e siamo già dentro alle sfide di conference. Vediamo nel nostro articolo settimanale del martedì tutti gli aggiornamenti, quote antepost, statistiche e il power ranking delle migliori squadre di college basket. Pronostici NCAAB week 10.

Pronostici NCAAB week 10: power ranking college basket

Iniziamo i nostri report settimanali sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1. Arizona Wildcats

Una delle sei squadre imbattute della Division I, la striscia di 14 vittorie consecutive dei Wildcats è a pari merito con la terza più lunga nella storia del programma a inizio stagione. Mercoledì sfida contro Kansas State.

#2. Michigan Wolverines

I Wolverines hanno un record di 3-0 contro le squadre classificate AP in questa stagione, vincendo tutte con 30 o più punti di scarto. Martedì trasferta di Big-Ten alla portata a Penn State.

#3. Iowa State Cyclones

Un’altra delle sei squadre imbattute in Division I in questa stagione, i Cyclones sono a pari merito con la loro squadra del 2013-14 per il miglior inizio nella storia del programma. Mercoledì altro test in trasferta a Baylor per i Cyclones.

#4. UConn Huskies

li Huskies hanno collezionato 10 vittorie consecutive in questa stagione, la loro striscia di vittorie più lunga in una singola stagione da quando hanno chiuso la stagione 2023-24 con 13 vittorie consecutive, e il titolo nazionale. Questa è anche la loro seconda partenza con un record di 14-1 o superiore nelle ultime 15 stagioni. Mercoledì trasferta di Big-East a Providence per gli Huskies.

#5. Purdue Boilmakers

Braden Smith detiene ora il record di assist in carriera della Big Ten, superando Cassius Winston con 12 assist nella vittoria contro Wisconsin. Ora la sfida contro Washington di mercoledì per i Boilmakers, ex #1 nel pre-season, che stanno risalendo anche qui.

#6. Duke Blue Devils

Duke ha vinto 13 delle prime 14 partite di una stagione per la sesta volta negli ultimi 15 anni. Grande attesa per il big match di martedì a Louisville.

#7. Houston Cougars

Kingston Flemings ha totalizzato 19 punti, 6 assist e 5 palle rubate nella vittoria di misura di Houston contro Cincinnati. È l’unica matricola della Division I ad aver totalizzato più di una partita da 15 punti, 5 assist e 5 palle rubate in questa stagione, dopo aver totalizzato 21 punti, 5 assist e 8 palle rubate contro Florida State il 6 dicembre. Martedì sfida interna contro Texas Tech delicata per i Cougars.

#8. Gonzaga Bulldogs

Da quando è entrato a far parte di una conference di Division I nel 1963-64 (all’epoca la Big Sky), Gonzaga ha vinto 90 partite con almeno 30 punti di scarto in conference. Coach Mark Few è responsabile di 79 di quelle 90 vittorie, da quando è diventato capo allenatore nel 1999-2000. Ora gli Zags sono attesi giovedì notte alla sfida contro Santa Clara.

#9. BYU Cougars

BYU ha vinto 10 partite di fila, la prima serie di vittorie consecutive da quando ne vinse 10 durante la stagione da senior di Jimmer Fredette nel 2010-2011. Questo è, nel complesso, il miglior inizio di stagione dei Cougars dalla stagione 2010-11, quando avevano iniziato con un record di 13-1. Il prossimo impegno dei Cougars sarà in casa contro Arizona State mercoledì.

#10. Nebraska Cornhuskers

La vittoria contro Michigan State di sabato scorso è la seconda vittoria di Nebraska contro una classificata in questa stagione, dopo aver sconfitto in trasferta l’allora numero 13 Illinois il 13 dicembre. I Cornhuskers nel momento in cui scriviamo hanno portato a casa un altro successo, in trasferta ad Ohio State.

#11. Vanderbilt Commodores

Questa è la seconda volta nella storia della scuola che Vanderbilt, un’altra delle sei squadre maschili imbattute della Divisione I, inizia la stagione con un record di 14-0. L’altra volta fu nel 2007-08, quando iniziò con un record di 16-0. Mercoledì sarà complicato mantenere questa imbattibilità, anche se i Commodores giocheranno in casa contro Alabama.

#12. Michigan State Spartans

Jaxon Kohler detiene la serie di doppie doppie più lunga di Michigan State (5) dopo la sconfitta contro il Nebraska. Nel momento in cui scriviamo è arrivato però un bel riscatto da MSU che ha travolto 80-51 USC lunedì notte nella sfida di Big-Ten.

#13. Alabama Crimson Tide

Alabama ha collezionato 34 partite in cui ha realizzato almeno 15 triple sotto la guida di Nate Oats (dal 2019-20). In Division I, i Tide sono dietro solo a North Florida (36 partite). Abbiamo già detto del prossimo big match di mercoledì a Vanderbilt.

#14. Texas Tech Red Raiders

Ci sono stati quattro casi in cui un giocatore del Texas Tech ha segnato o fornito assist per almeno 50 punti in una partita nelle ultime 15 stagioni, tutti appartenenti a Christian Anderson in questa stagione. Martedì in arrivo un bel test con la trasferta a Houston.

#15. Arkansas Razorbacks

In risalita dal 18° posto per Arkansas, con coach John Calipari che è ora a pari merito con Rick Barnes per il maggior numero di vittorie in carriera tra gli allenatori in attività, con 846. Proverà a incassarne un altra di peso mercoledì in Mississippi.

#16. Illinois Fightning Illini

Illinois ha ottenuto 14 vittorie consecutive contro avversari non classificati, eguagliando la serie di vittorie più lunga delle ultime 20 stagioni. Gli Illini giocheranno giovedì contro Rutgers.

#17. North Carolina Tar Heels

Crollano dal 12° posto i Tar Heels che hanno subito 97 punti nella sconfitta di 14 del fine settimana contro SMU, il massimo che hanno subito contro una squadra non classificata da quando Wake Forest ne ha segnati 98 nel 2022. Il margine di 14 punti è anche il più ampio tra le squadre classificate contro una squadra non classificata da quando hanno perso di 21 punti contro Louisville nel 2019, davvero un brutto ko a cui UNC dovrà rispondere sabato prossimo, nella sfida proprio contro la già citata Wake Forest.

#18. Georgia Bulldogs

Altre 5 posizioni recuperate da Georgia che al momento è in testa alla nazione per punti segnati (99,4 punti a partita) e per stoppate (7,9 a partita). Prossimo appuntamento dei Bulldogs, martedì notte in Florida, contro i campioni in carica, i Gators che hanno perso la top-25.

#19. Iowa Hawkeyes

e 12 vittorie dell’Iowa sono il massimo della squadra in 14 partite dal 2020-21 (12-2). Prossimo impegno martedì notte in Minnesota.

#20. Louisville Cardinals

Perdono 4 posizioni i Cardinals che hanno ora un record di 1-3 in trasferta in questa stagione, dopo la sconfitta di venerdì contro Stanford. C’è però un lato positivo: i Cardinals hanno un record di 10-0 in casa o in campo neutro in questa stagione e martedì Louisville gioca in casa contro Duke.

#21. Tennessee Volunteers

Tennessee ha perso la sua prima partita della conference SEC sabato, nonostante abbia tirato meglio dell’Arkansas dal campo (49% contro 42%) e dalla linea dei tre punti (38% contro 30%). I Vols hanno perso la partita ai tiri liberi, con un 12 su 23 (53%) rispetto all’88% dei Razorbacks (29 su 33). Martedì la squadra di coach Barnes ospita Texas.

#22. Kansas Jayhawks

Tornano giù di 5 posizioni i Jayhawks anche se Darryn Peterson ha segnato 103 punti in 128 minuti di gioco in questa stagione. Questi 103 punti sono il quarto miglior risultato in cinque partite nella storia del Big 12, dietro a Michael Beasley (150), Trae Young (141) e Kevin Durant (112), non proprio nomi sconosciuti. Martedì vedremo Kansas impegnata in casa contro TCU.

#23. Virginia Cavaliers

Virginia ha realizzato 13 tiri da oltre l’arco su 33 nella vittoria di sabato contro la NC State con un margine di 15 punti. Si tratta della sesta partita stagionale in cui i Cavaliers hanno tentato più di 30 triple, il loro massimo in una stagione almeno dal 1996-97. Mercoledì i Cavaliers sfidano California.

#24. SMU Mustangs

New entry in top-25 per i Mustangs dopo la vittoria per 97-83 contro North Carolina di sabato scorso, che è stata la prima vittoria dei Mustangs contro una squadra della Top 25 dalla stagione 2021-22. Ha interrotto una serie di 12 sconfitte consecutive contro avversari di alto livello. Mercoledì i Mustangs sono attesi a Clemson in una sfida ACC.

#25. UCF Knights

Altra new entry in top-25 per UCF che arriva dall’importante vittoria 81-75 contro Kansas lo scorso sabato, un risultato che ha segnato la seconda volta che i Knights hanno sconfitto in casa una squadra di alto livello come i Jayhawks nelle ultime tre stagioni. I Knights martedì notte giocano ad Oklahoma State.

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB e vediamo anche gli aggiornamenti per il Wooden Award.

