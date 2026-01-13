Stiamo entrando nel vivo della stagione di College Basket NCAAB con le sfide che iniziano a farsi incandescenti, e le forze delle varie conference principali che vanno a delinearsi. Vediamo tutti gli aggiornamenti nel nostro recap settimanale. Pronostici NCAAB week 11.

Pronostici NCAAB week 11: power ranking college basket

Iniziamo il nostro report settimanale sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1. Arizona Wildcats (16-0)

La striscia di 16 vittorie consecutive dei Wildcats è a pari merito con la seconda più lunga nella storia del programma a inizio stagione. I Wildcats sono una delle cinque squadre della nazione ancora imbattute e di queste 16 vittorie, 11 consecutive sono arrivate con un punteggio in doppia cifra, con Arizona che conferma per l’ennesima settimana la #1 del ranking. Mercoledì in arrivo il “derby” con Arizona State.

#2. Iowa State Cyclones (16-0)

Salgono ancora i Cyclones. Iowa State ha avuto il suo miglior inizio nella storia del programma, con una striscia di 16 vittorie consecutive che rappresenta anche un record. 14 di queste 16 partite sono state vinte con un margine in doppia cifra, a pari merito con Gonzaga per il secondo maggior numero di vittorie in Division I (High Point ne ha vinte di più, 15). Martedì emozionante trasferta in Kansas per una grande sfida di Big-12.

#3. UConn Huskies (16-1)

Recuperano una posizione anche gli Huskies che salgono sul podio. Per la prima volta dal 2001-02 (quando aveva iniziato con un record di 6-0), il UConn ha un record di 6-0 in avvio delle sfide di conference. Martedì gli Huskies giocano la trasferta di Big East a Seton Hall.

#4. Michigan Wolverines (14-1)

Perdono due posizioni i Wolverines che sabato hanno perso clamorosamente in casa contro Wisconsin, una partita in cui Michigan era favorita con -19.5 punti di handicap! L’ultima volta che i Wolverines hanno subito un upset del genere è stato nel 2022, quando da favorita con -21.5 punti di spread perse contro Central Michigan! Mercoledì i Wolverines sono attesi al pronto riscatto in trasferta contro Washington.

#5. Purdue Boilmakers (15-1)

Stabile la ex #1 del pre-season, che ora è al 5° posto, ma si gode un Braden Smith che continua a scalare una classifica storica del programma. È 19° nella storia di Purdue per punti segnati. È a pari merito con un certoJa Morant (Murray State) e con Scott Machado (Iona) per il secondo maggior numero di doppie doppie punti-assist in carriera in Division I nelle ultime 20 stagioni. È 14° in Division I per assist in carriera. Mercoledì lo rivedremo in azione contro Iowa.

#6. Duke Blue Devils (15-1)

Stabili anche i Blue Devils che hanno in Isaiah Evans un talismano. Quando questo giocatore segna in doppia cifra Duke vince sempre (22-0!). Vedremo se questa cosa continuerà anche mercoledì in trasferta in California.

#7. Houston Cougars (15-1)

Altra squadra scesa dai pool di preseason, ma che rimane stabile nell’ultima settimana. La striscia di 16 vittorie in trasferta di Houston è la migliore della Division I e la più lunga nella storia della Big 12. Houston detiene anche la più lunga striscia di vittorie attive contro avversari non classificati nella Division I, con 34. Martedì i Cougars però giocheranno in casa, contro West Virginia.

#8. Nebraska Cornhuskers (16-0)

Altra squadra imbattuta che continua a scalare la classifica e recupera altre 2 posizioni. Nebraska è tornata! Ne parlavamo anche la settimana scorsa. I Cornhuskers sono la seconda squadra della Division I negli ultimi 15 anni a iniziare la stagione con una striscia di vittorie di oltre 15 partite. Martedì cercheranno di mantenere viva la loro striscia d’imbattibilità contro Oregon.

#9. Gonzaga Bulldogs (17-1)

Perde invece una posizione Gonzaga anche se come già accennato le 14 vittorie in doppia cifra dei Bulldogs sono pari a quelle di Iowa State, al secondo posto nella Division I. Giovedì notte a Washington State potrebbe arrivarne un altra.

#10. Vanderbilt Commodores (16-0).

Entrano giustamente in top-10 anche i Commodores che sono imbattuti e Vanderbilt ha avuto il miglior avvio nella storia del programma da quando era 16-0 anche nel 2007-08. Mercoledì sono attesi in Texas per provare ad infrangere questo record e a mantenere l’imbattibilità.

#11. BYU Cougars (15-1)

Perdono due posizioni i Cougars, che però possono guardare con ottimismo al futuro. AJ Dybantsa ha raggiunto quota 11 partite da 20 punti in questa stagione. È il miglior risultato tra le matricole della Division I, a pari merito con Caleb Wilson. Ne ha realizzate nove consecutive, numeri che non si vedevano dai tempi di Kevin Durant al college. Tutte e nove le partite sono state disputate con il 50% di tiri dal campo, la striscia più lunga per una matricola nelle ultime 30 stagioni. Mercoledì BYU ospita TCU.

#12. Michigan State Spartans (14-2)

Stabile la squadra di coach Tom Izzo che però rimane fuori dalla top-10. Michigan State ha concesso 70 o meno punti in 14 delle 16 partite di questa stagione, a pari merito con Iowa e Northern Iowa. Mercoledì gli Spartans cercheranno di fermare l’attacco di Indiana nella sfida interna di Big-Ten.

#13. Illinois Fightning Illini (13-3)

Un bel jump di 3 posizioni per gli Illini. Illinois ha ottenuto tre vittorie contro squadre nella top-25 del ranking, dopo averne ottenute solo cinque in tutta l’anno passato. Solo Duke (6), Arizona (5), Gonzaga (4) e UConn (4) ne hanno ottenute di più, un ottimo dato per gli Illini che mercoledì hanno una trasferta sulla carta fattibile a Northwestern.

#14. North Carolina Tar Heels (14-2)

Recuperano 3 posizioni anche i Tar Heels. North Carolina ha raggiunto quota 500 vittorie al Dean E. Smith Center, con un record impressionante di 500-90 in casa! UNC ha un record di 11-0 in casa in questa stagione, la sua striscia più lunga dalle 12 vittorie interne all’inizio del 2021-22. Insomma, il fattore campo per UNC è importante, ma non lo potrà sfruttare mercoledì nella sfida a Stanford, anche se gli avversari sono nettamente alla portata dei Tar Heels.

#15. Texas Tech Red Raiders (12-4)

Lieve perdita di una posizione per i Red Raiders che però si coccolano JT Toppin che ha totalizzato 41 doppie doppie in carriera, eguagliando Graham Ike di Gonzaga per il secondo maggior numero di doppie doppie di un giocatore in attività nella Divisione I. Solo Yaxel Lendeborg di Michigan ne ha di più: 48. Toppin potrà essere protagonista anche nella prossima partita di Texas Tech, in casa contro Utah.

#16. Virginia Cavaliers (14-2)

Il salto più alto dell’ultima settimana lo fanno i Cavaliers che guadagnano ben 7 posizioni. Virginia ha un record di 10-0 in casa in questa stagione, con nove di queste vittorie con almeno 15 punti di scarto. I Cavaliers hanno anche segnato 70 o più punti in tutte le 16 partite di questa annata, numeri che qui non si vedevano addirittura dal 1954-55. Martedì i Cavaliers sono però impegnati in una dura trasferta a Louisville.

#17. Arkansas Razorbacks (12-4)

Perdono altre 2 posizioni i Razorbacks che però possono sempre contare su un coaching staff importante e su un roster di qualità. Per esempio Darius Acuff Jr. è la quinta matricola di SEC con 10 partite consecutive da 15 punti nelle ultime 20 stagioni, unendosi a giocatori del calibro di Cameron Thomas (19 con LSU), Jamal Murray (16 con Kentucky), Ben Simmons (11 ancora con LSU) e Malik Monk (10, ancora con Kentucky). Mercoledì appuntamento interno da non sbagliare per i Razorbacks che ospitano South Carolina.

#18. Alabama Crimson Tide (11-5)

Crollo di altre 5 posizioni per Alabama che arriva da 2 sconfitte consecutive. Se il ko a Vanderbilt era scusabile, quello interno contro Texas no. I Crimson Tide hanno concesso 96 e 92 punti in queste 2 sconfitte e la squadra di Nate Oats martedì è chiamata al riscatto in trasferta a Mississippi State.

#19. Florida Gators (11-5)

Rientrano direttamente alla #19 i campioni in carica della Florida che hanno impressionato nelle vittorie su Georgia (92-77) e Tennessee (91-67) e martedì arriva una trasferta verità in Oklahoma. Intanto Rueben Chinyelu è il leader di SEC per doppie doppie in questa stagione, con otto. È anche il primo giocatore della Florida a segnare 15 punti e 15 rimbalzi in una partita contro un top-team di SEC dai tempi di Udonis Haslem nel 2002. Insomma, i Gators sono da tenere sott’occhio anche quest’anno.

#20. Louisville Cardinals (12-4)

Stabili i Cardinals, ma solo al 20° posto, e che fatica! Louisville ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale con un margine finale in doppia cifra, dopo essere stata in svantaggio di due cifre contro Boston College nel fine settimana. Lo stesso risultato si era già visto nella rimonta contro Cincinnati ma non sono segnali del tutto incoraggianti dover ricorrere a recuperi del genere contro programmi modesti. Finire ampiamente sotto contro i veri top-team può voler dire perdere, in quel caso rimonte del genere sarebbero complicate e Louisville ha già perso 4 partite quest’anno. Martedì in arrivo un big match davvero tosto contro una delle squadre più in forma del momento come abbiamo visto, Virginia!

#21. Georgia Bulldogs (14-2)

Perdono un paio di posizioni i Bulldogs che però confermano ampiamente la top-25, e in Georgia non hanno da essere delusi visto che la squadra ha pareggiato il miglior inizio nella storia del programma dopo 16 partite nell’era dei sondaggi AP, (14-2 nel 2024-25 e anche nel 2001-02). Mercoledì in casa contro Ole Miss un altro successo è possibile.

#22. Clemson Tigers (14-3)

New entry con Clemson che fa il suo ingresso alla #22 dopo la vittoria a Notre Dame, 6° successo di fila per i Tigers di un caldissimo Jestin Porter che ha segnato 20 punti in due delle ultime tre partite. Anche martedì contro Boston College potrebbe essere grande protagonista.

#23. Utah State Aggies (14-1)

Altra novità, Utah State ha vinto sei partite consecutive dopo l’unica sconfitta stagionale, contro South Florida il 4 dicembre 2025. Mercoledì gli Aggies hanno la possibilità di sfruttare il fattore campo e di incassare un altro successo nella sfida contro Nevada.

#24. Tennessee Volunteers (11-5)

Perdono altre 3 posizioni i Volvs che sono ormai fuori dalla top-25. Tennessee arriva dalla sconfitta in Florida, e ha perso 2 delle ultime 3 partite, entrambe in trasferta, intervallate dal successo interno su Texas. I Volunteers saranno felici di giocare in casa martedì sera, contro Texas A&M, in un match di SEC da vincere, per non perdere terreno e la top-25.

#25. Seton Hall Pirates (14-2)

Quarta new entry della settimana, Seton Hall. I Pirates hanno vinto tutte le ultime tre partite recuperando da uno svantaggio in doppia cifra, che ci fa capire la scorza di questa squadra solida e che non si arrende mai, visto che le rimonte sono arrivate contro avversarie di Big East come Georgetown, Creighton e Marquette, anche se martedì è in arrivo il test più duro per Seton Hall, quello contro UConn, anche se i Pirates avranno il vantaggio di giocarlo in casa.

Statistiche NCAAB 2025-2026

Vediamo il quadro delle statistiche principali, con le top-5. I Florida Gators, campioni in carica, si confermano i migliori a rimbalzo, mentre nessuno sta tenendo il ritmo dell’attacco di Michigan. Northern Iowa ha la miglior difesa, ma se dobbiamo vedere i programmi principali, è Houston la squadra che concede meno punti. Nelle scommesse Stephen F. Austin con 12-2 ATS (85.7%) ha al momento il miglior rendimento della nazione, ma anche qui se dobbiamo vedere i top team delle 4 power conference, bisogna scendere fino al 11-5 ATS di Arkansas e Iowa.

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB e vediamo anche gli aggiornamenti per il Wooden Award.