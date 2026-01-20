Come ogni martedì arriva il nostro articolo di aggiornamento sul college basket americano, col power ranking sempre dominato da Arizona con Michigan in calo, ma non nelle quote antepost visto che i Wolverines rimangono favoriti per il titolo nazionale. Pronostici NCAAB week 12.

Pronostici NCAAB week 12: power ranking college basket

Iniziamo il nostro report settimanale sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1. Arizona Wildcats

Arizona rimane imbattuta e Koa Peat sta esplodendo, è stato formidabile nella vittoria di mercoledì contro Arizona State, chiudendo con 24 punti e 10 rimbalzi. In quattro partite del Big 12, Peat ha una media di 19,0 punti, 7,3 rimbalzi e 3,3 assist e forma un grande duo di matricole con Brayden Burries. Arizona ha continuato a vincere nel 89-82 su UCF, portandosi 18-0. Arizona torna in campo giovedì in casa contro Cincinnati.

#2. UConn Huskies

Guadagnano 2 posizioni gli Huskies che hanno esteso la striscia vincente a 14 partite, resistendo contro Seton Hall e superando di misura anche Georgetown, ma gli Huskies hanno mostrato potenziali difetti lungo il percorso. Hanno ceduto alla pressione della difesa dei Pirates nel secondo tempo, perdendo palla 17 volte. Sabato UConn ospita Villanova.

#3. Michigan Wolverines

Dopo aver perso contro Wisconsin i Wolverines si sono ripresi con una vittoria in trasferta di 10 punti a Washington ed è arrivata un altra vittoria con 10 punti di margine anche in Oregon, ma il dominio mostrato nelle sette settimane precedenti è svanito. In particolare la difesa ha concesso a tre avversari di fila (e a quattro dei sei avversari della Big Ten) di raggiungere la soglia di un punto per possesso. Anche il ritmo offensivo generale di Michigan è calato nelle ultime 3 partite. Mercoledì attesa una sfida interessante in casa contro Indiana, e sabato arrivano i rivali di Ohio State.

#4. Duke Blue Devils

Prima dell’inizio di gennaio, Isaiah Evans aveva realizzato una sola partita da 20 punti nella sua carriera universitaria. Ha quadruplicato quel numero nei primi 10 giorni del 2026: 28 punti a Florida State, 23 contro Louisville e 21 contro SMU. La sua striscia si è interrotta mercoledì contro California, pur chiudendo con 17 punti. Ha anche realizzato almeno quattro triple in ciascuna delle ultime quattro partite, con una media di 22,3 punti e il 40% al tiro da tre punti. Se Evans manterrà questi numeri formerà un duo micidiale con Cameron Boozer con Duke che torna di forza ad essere una contender. Sabato i Blue Devils ospitano Wake Forest in una sfida interna sulla carta agevole per Duke.

#5. Iowa State Cyclones

Dopo aver perso l’imbattibilità in Kansas (la sconfitta più pesante per una squadra con un record di 16-0 o superiore da quando Marquette perse contro Detroit per 21 punti nel 1972), i Cyclones hanno subito un altra dura sconfitta nel 70-79 a Cincinnati, calando al 5° posto. Le 2 partite di questa settimana saranno determinanti per i Cyclones che giovedì ospitano UCF mentre sabato andranno ad Oklahoma State.

#6. Purdue Boilmakers

I Boilmakers hanno portato a 9 la striscia vincente dopo il successo a USC (69-64) a seguito della vittoria su Iowa, una delle prestazioni offensive più impressionanti nel secondo tempo in cui Purdue ha segnato quasi il 73% dei tiri sbagliandone solo uno dal campo e realizzandone nove negli ultimi 10 minuti e 30 secondi, con un Braden Smith, autore di 16 punti e 4 assist nel secondo tempo. Doppio impegno settimanale per i Boilmakers che giovedì vanno ad UCLA e sabato ospitano Illinois.

#7. Nebraska Cornhuskers

I Cornhuskers non ci pensano a fermarsi e rimangono imbattuti recuperando uno svantaggio di 16 punti nel secondo tempo e sconfiggendo Indiana sabato, prima di ribaltare la situazione e battere anche Oregon di 35 punti martedì, tenendo a soli 58 punti in trasferta anche Northwestern superata senza appello da Nebraska che è davvero tornata. I Cornhuskers cercheranno di mantenere l’imbattibilità nel match interno di giovedì contro Washington prima della trasferta di sabato in Minnesota, i due antipasti che porteranno al grande scontro di Big Ten in Michigan del 28 gennaio.

#8. Gonzaga Bulldogs

Buone notizie per i Bulldogs che hanno messo in fila 12 vittorie e Graham Ike sta registrando la media più alta per punti (17,8), rimbalzi (8,6) e assist (2,6) nelle sue tre stagioni a Gonzaga e jha migliorato ulteriormente il suo gioco nel WCC, tirando con il 72,5% da 3 punti in cinque partite di conference finora, mettendo il punto esclamativo con 34 punti e 11 rimbalzi contro Santa Clara. Anche i prossimi impegni, entrambi in casa, dovrebbero essere agevoli per gli Zags che ospiteranno Pepperdine e San Francisco.

#9. Houston Cougars

Houston sta davvero iniziando a rafforzare la difesa. Dopo aver permesso ad Arkansas e Middle Tennessee di segnare più del previsto i Cougars hanno lasciato Baylor a soli 55 punti e 44 West Virginia, anche se nell’ultima uscita Houston ha vinto ancora, ma in un match ad alto punteggio quasi inatteso, il 103-73 contro Arizona State. Prossima sfida in trasferta a Texas Tech domenica.

#10. BYU Cougars

La striscia di 13 vittorie consecutive di BYU si è interrotta nel 71-84 a Texas Tech, nel big match dell’ultima uscita dei Cougars che sabato sono chiamati al pronto riscatto in casa contro Utah (la prossima settimana ci sarà la #1 Arizona), e potranno farlo con la qualità di AJ Dybantsa che ha giocato 10 partite consecutive da 20+ punti segnati. Finora i Cougars hanno battuto diverse squadre della Top 25, tra cui Villanova, Clemson e Miami.

#11. Michigan State Spartans

La squadra di coach Tom Izzo si è rialzata dopo la sconfitta in Nebraska, nell’opener di Big Ten, con 4 belle vittorie in cui abbiamo rivisto la proverbiale difesa degli Spartans che in questi successi non ha mai concesso più di 66 punti agli avversari e anche nel ko contro i Cornhusker concesse poco, ma perse 56-58. Mercoledì in arrivo la trasferta contro Oregon, poi il rientro a MSU sabato per lo scontro con Maryland.

#12. Vanderbilt Commodores

I Commodores sono la squadra che ha perso più terreno, da imbattuta è stata sconfitta prima in Texas, abbastanza nettamente (64-80) poi ha migliorato le prestazioni, ma han comunque perso anche in casa contro Florida (94-98), e ora arrivano le trasferte in Arkansas e Mississippi State tra mercoledì e sabato. Il momento magico dei Commdores è già terminato? La qualità rimane con Tyler Tanner e Duke Miles.

#13. Illinois Fightning Illini

Anche gli Illini, come gli Spartans, dopo la sconfitta con Nebraska hanno dato una svolta con 7 vittorie consecutive. Keaton Wagler è un giocatore sorprendentemente in ascesa, si è piazzato al 18° posto nell’ultimo mock draft NBA di ESPN con una media di 19,3 punti e 4,7 assist, con il 44,4% al tiro da tre punti nel Big Ten. Gli Illini tornano in campo giovedì in casa contro Maryland, prima del grande scontro a Purdue, un test che ci dirà tanto su quello che realmente vale questa squadra.

#14. Arkansas Razorbacks

Arkansas ha avuto una settimana altalenante, perdendo di 22 punti ad Auburn sabato e poi distruggendo la South Carolina di 34 punti mercoledì e ricrollando nuovamente in Georgia per 76-90. Di positivo rimane comunque l’atteggiamento offensivo dei Razorbacks, guidati dalle guardie matricole Darius Acuff Jr. e Meleek Thomas. La partita di mercoledì contro Vanderbilt è però determinante per entrambe le squadre, e piò essere uno sparti acque di rilancio o di affossamento. Arkansas tornerà in campo poi domenica, sempre in casa contro LSU.

#15. Texas Tech Red Raiders

IN Red Raiders ci sono e dopo la vittoria su Utah hanno messo fine anche alla striscia vincente di BYU, e si meritano di entrare in discussione per la top-10 grazie a Christian Anderson e JT Toppin che formano uno dei migliori duo del basket universitario. La prossima trasferta a Baylor è alla portata dei Red Raiders che poi domenica saranno chiamati al revenge game contro Houston che li ha battuti un mese fa, fermando l’attacco di Texas Tech a soli 65 punti.

#16. Kansas Jayhawks

I Jayhawks si sono meritati di rientrare subito in top-25, dopo averla persa col ko in West Virginia. I Jayhawks dopo aver battuto l’allora imbattuta Iowa State, hanno superato 80-62 anche Baylor. Darryn Peterson e Tre White rimangono i giocatori di riferimento per Kansas, ma sta crescendo anche il minutaggio e il rendimento di Jamari McDowell, un ottima notizia per i Jayhawks che mercoledì sono attesi alla trasferta in Colorado, e domenica continueranno fuori casa a Kansas State, nel derby contro i Wildcats.

#17. Virginia Cavaliers

I Cavaliers arrivano da 2 ottime vittorie in trasferta a Louisville ed SMU, e la difesa rimane il reparto forte di Virginia che però ha sempre in Thijs De Ridder il giocatore di riferimento, anche se in realtà la vera differenza la sta facendo il lungo tedesco Johann Grunloh che tornerà in campo con i Cavaliers sabato nella sfida contro North Carolina.

#18. Florida Gators

I campioni in carica tornano in top-25. Dopo la sconfitta per due punti contro Missouri il 3 gennaio, i campioni nazionali in carica hanno eliminato tre avversari SEC consecutivi. Hanno battuto Georgia, Tennessee e Oklahoma con una media di 18,7 punti, segnando una media di 93,0 punti e poi hanno inflitto anche il secondo ko della stagione a Commodores vincendo in trasferta. In queste 4 vittorie l’attacco ha sempre segnato 91+ punti. Boogie Fland e Rueben Chinyelu stanno giocando benissimo, abbiamo dato i Gators per spacciati troppo presto o la difesa del titolo è possibile in Florida? Le prossime partite interne contro LSU e Auburn di questa settimana ci daranno altre indicazioni su questa squadra.

#19. Alabama Crimson Tide

La squadra di Nate Oats è uscita dalla doppia sconfitta contro Vanderbilt e Texas andando a vincere 2 importanti trasferte a Mississippi State ed Oklahoma. Alabama non è ancora al meglio, ma l’attacco continua a guidare i Crimson Tide grazie al talento di Labaron Philon J, e domenica ospitano Tennessee in un match cruciale per entrambi i programmi.

#20. North Carolina Tar Heels

Nei primi due mesi della stagione, la North Carolina è stata molto solida in difesa. I Tar Heels sono calati molto anche sotto questo aspetto, perdendo 3 delle ultime 4 partite, e in tutti questi match hanno sempre concesso 84+ punti. Le ultime sconfitte in trasferta a Stanford e California preoccupano UNC che sarà contenta di giocare in casa giovedì contro Notre Dame, anche se sabato arriverà subito dopo una trasferta da incubo in Virginia.

#21. Tennessee Volunteers

Dopo la svogliata sconfitta di sabato contro la Florida per 24 punti, Rick Barnes aveva bisogno di una risposta dalla sua squadra, e l’ha ottenuta martedì con una doppia vittoria ai supplementari contro Texas A&M, ma subito dopo è arrivato un altro stop per Tennessee che ha perso in casa 78-80 contro Kentucky. I Volvs hanno comunque talento con Bishop Boswell, Felix Okpara e Nate Ament, ma già la trasferta di domenica in Alabama sarà importante.

#22. Utah State Aggies

MJ Collins guida la squadra nei punti segnati e continua a mettere a segno regolarmente serate da 20 punti, ma la guardia junior Mason Falslev è stata senza dubbio la migliore delle due stelle degli Aggies nel Mountain West anche se la posizione di Utah State traballa dopo lo stop a Grand Canyon che ha interrotto una striscia di 8 vittorie consecutive degli Aggies. Mercoledì contro UNLV e sabato a Colorado State sono due match da vincere per non perdere la top-25.

#23. Clemson Tigers

Fanno il loro ingresso in top-25 i Tigers che hanno vinto 9 partite di fila, quasi in sordina, portandosi 6-0 in ACC dopo aver perso due partite consecutive equilibrate contro Alabama e BYU a inizio dicembre. I Tigers hanno attualmente la migliore difesa dell’ACC e la squadra di coach Brad Brownell ha tenuto a 59 punti anche Miami nell’ultima prestazione. Mercoledì Clemson ospita NC State mentre sabato i Tigers giocano in trasferta a Georgia Tech.

#24. St.John’s Red Storm

St.John’s rientra in top-25 prendendo il posto proprio di Villanova che ha battuto nell’ultima uscita per la squadra di coach Rick Pitino, alla 4° vittoria di fila dopo il ko con Providence, e al 2° posto di Big East, dietro solo ad UConn. I Red Storm tornano in campo sabato a Xavier.

#25. Louisville Cardinals

Dopo aver perso 3 partite su 4 i Cardinals si sono tenuti la top-25 grazie al 100-59 di Pittsburgh, ma i Cardinals ora hanno un record modesto di 4-4 senza Mikel Brown Jr. e, senza una data di rientro nota, le prospettive per la squadra di coach Pat Kelsey sono preoccupanti. Sabato arriva comunque un match alla portata in casa contro Virginia Tech.

Statistiche NCAAB 2025-2026

Il miglior programma su cui scommettere è Mercer con 14-2 ATS, ma se andiamo a vedere solo programmi in power 4 conference dobbiamo scendere al 4° posto di Iowa con 13-5 ATS, unico grande programma in top-10 (anche se come abbiamo visto è in un momento di netto calo) visto che poi si scende ulteriormente col 12-6 ATS di Arkansas (12°). La fisicità nel college basket è importante, lo notiamo dalle migliori squadre a rimbalzo, le prime quattro sono tutte top-team, con Florida campione in carica che si conferma al vertice in questa categoria, davanti alla #1, Arizona.

La difesa di Northern Iowa è quella che concede meno punti, appena 57.8, e poi arriva Houston che ha un reparto d’élite anche quest’anno e concede appena 60.1. Iowa si conferma anche qui con 62.4 punti concessi, poi arrivano West Virginia (un pò a sorpresa) e UConn. In attacco nessuno segna come Cornel (98.8 punti), ma qui troviamo solo 2 grandi programmi in top-5, si tratta di Texas A&M (97.3) e Georgia (96.0).

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB e vediamo anche gli aggiornamenti per il Wooden Award.

