Articolo di aggiornamento sul college basket americano, col power ranking, le statistiche più interessanti e le lavagne delle quote antepost per la vittoria del titolo nazionale NCAAB e per il Wooden Award. Pronostici NCAAB week 13.

Iniziamo il nostro report settimanale sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1. Arizona Wildcats (21-0)

Arizona rimane imbattuta passando anche il test di inizio settimana a BYU. Per i Wildcats si tratta della seconda serie di vittorie più lunga nella storia del programma, dopo le 22 vittorie consecutive (addirittura nel lontano 1914-17) e pari alle 21 vittorie consecutive del 2013-14. Sabato prossimo Arizona gioca in trasferta, ma un match alla portata, il derby contro Arizona State che i Wildcats hanno già battuto 89-82 qualche settimana fa.

#2. UConn Huskies (19-1)

La striscia di 15 vittorie consecutive dell’UConn è la più lunga in una stagione da quando ne vinse 19 di fila, conquistando il titolo nazionale nel 1999. È la quarta striscia attiva più lunga nella Division I. Questa è anche la migliore partenza di 20 partite degli Huskies dal 2008-09; sono 9-0 in conference per la prima volta dal 1998-99 (quando partirono con un record di 11-0). Martedì notte sfida interna di Big East contro Providence alla portata dei ragazzi di coach Dan Hurley.

#3. Michigan Wolverines (18-1)

Yaxel Lendeborg ha il più alto plus-minus complessivo tra i giocatori che militano in Division I di questa stagione, pari a +370. Martedì in arrivo un big match tra due formazioni in top-5 contro Nebraska!

#4. Duke Blue Devils (19-1)

Duke ha 27 vittorie consecutive in casa, davanti a Miami (OH) e Akron per la seconda striscia di vittorie casalinghe più lunga in Division I, dietro St. Thomas (MN) a quota 28. L’ultima sconfitta casalinga dei Blue Devils risale al 9 marzo 2024 contro North Carolina. Questa è anche la striscia di vittorie casalinghe più lunga della squadra dal 2012-15 (41 consecutive). I Blue Devils hanno aperto la settimana lunedì dominando nel big match contro Louisville, annichilita 83-52! Duke torna in campo sabato per una trasferta di ACC alla portata a Virginia Tech.

#5. Nebraska Cornhuskers (20-0)

I Cornhuskers guadagnano altre due posizioni e salgono in top-5. Lo scontro di martedì ci darà indicazioni su dove può arrivare davvero Nebraska, e se terrà aperta la striscia vincente. Nebraska è la settima squadra nella storia della Big Ten a iniziare la stagione con un record di 20-0, la prima da quando Ohio State iniziò con un record di 24-0 nel 2010-11. La 24a vittoria consecutiva dei Cornhuskers (partendo dal finale della scorsa stagione) è anche la striscia di vittorie più lunga per una scuola della Big Ten dai tempi dei Buckeyes del 2010-11.

#6. Gonzaga Bulldogs (21-1)

Due posizioni le recuperano anche gli Zags e la serie di 14 vittorie consecutive di Gonzaga è la più lunga da quando ne aveva avute 17 tra dicembre 2021 e febbraio 2022. I Bulldogs torneranno in campo solo sabato per il big match di conference contro Saint Mary’s.

#7. Michigan State Spartans (18-2)

+3 per gli Spartans che martedì hanno la possibilità di vincere ancora a Rutgers, con l’ottima difesa della formazione di coach Tom Izzo che in attacco si affida a Jeremy Fears Jr. Che è il primo giocatore nella storia di MSU a totalizzare 15 punti e 15 assist nella stessa partita. Anzi, è il primo giocatore nella storia della Big Ten a totalizzare 17 punti e 17 assist nella stessa partita.

#8. Iowa State Cyclones (18-2)

Recuperano una posizione i Cyclones che dopo le 2 sconfitte che hanno messo fine alla striscia di imbattibilità di ISU, sono tornati con le vittorie nette su UCF e Oklahoma State e giovedì arriva Colorado. Intanto Milan Momcilovic è in testa alla Divisione I per canestri da tre punti realizzati in questa stagione, con 80.

#9. Illinois Fightning Illini (17-3)

Entrano in top-10 gli Illini che dopo la sconfitta contro Nebraska ne hanno vinte 8 di fila, passando anche sul campo di Purdue nell’ultima prestazione, una vittoria determinante per Illinois che si gode un Keaton Wagler che è diventata la prima matricola a segnare 40 punti in una partita nella storia dell’Illinois.

#10. Houston Cougars (17-2)

Scendono pericolosamente ai margini della top-10 i Cougars che perdono 4 posizioni dopo essere inciampati a TTU, interrompendo una striscia di 16 vittorie di fila in trasferta, mentre i Red Raiders mantengono l’imbattibilità interna in stagione (11-0), ma ne parliamo dopo. Tornando a Houston Kingston Flemings è stata una delle tre matricole della Divisione I (insieme al già citato Keaton Wagler dell’Illinois e a AJ Dybantsa di BYU) a segnare 40 o più punti in una partita. I Cougars mercoledì sono chiamati al pronto riscatto in un altra trasferta, a TCU.

#11. Texas Tech Red Raiders (16-4)

Eccoli i Red Raiders di JT Toppin che ha realizzato la sua quinta doppia doppia da 30 punti in questa stagione contro Houston (nessun altro giocatore della Division I ne ha contate più di due). È l’ottava in due stagioni a Texas Tech, superando un certo Kevin Durant al secondo posto nella storia del Big 12 per numero di doppie doppie di questo tipo. È anche la prima doppia doppia da 30 punti concessa da Houston in 12 stagioni sotto la guida di Kelvin Sampson, per capire la grande prestazione di Toppin che tornerà in campo assieme ai Red Raiders domenica a UCF.

#12. Purdue Boilmakers (17-3)

Ogni volta che Purdue sembra riprendersi arriva un brutto passo falso che la ricaccia in basso, con un crollo di ben 8 posizioni dal 4° al 12° posto in una sola settimana dopo la sconfitta interna contro Illinois. Purdue aveva concesso a un singolo giocatore avversario di segnare 40 o più punti solo tre volte nella storia del programma. Come già anticipato sabato i Boilermakers hanno concesso a Keaton Wagler dell’Illinois di diventare il quarto, con 46. Martedì i Boilmakers giocano nell’Indiana.

#13. BYU Cougars

Probabilmente BYU perderà qualche posizione dopo la sconfitta di questa notte in casa a Provo contro la #1, Arizona. AJ Dybantsa ha segnato altri 24 punti, ma ci ha messo esattamente 24 tiri (e un 11/16 ai liberi) per arrivarci, subito dopo la prova mostruosa da 43 punti contro Utah sabato scorso. Questo sabato i Cougars saranno impegnati in Kansas.

#14. Kansas Jayhawks

I Jayhawks fanno lo yo-yo e risalgono di 5 posizioni dopo aver vinto la quarta partita consecutiva, interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive contro i rivali di Kansas State a Manhattan. I Jayhawks anche vinto 16 delle ultime 20 partite complessive nella seconda più lunga rivalità maschile di Division I. Come già detto Kansas sabato ospita BYU.

#15. Arkansas Razorbacks (15-5)

+5 posizioni anche per Arkansas che dopo Vanderbilt ha battuto anche LSU in casa ma ora mercoledì giocherà in trasferta nell’Oklahoma dove i Razorbacks cercheranno di confermarsi, guidati da Darius Acuff Jr. che ha segnato o fornito assist in 45 degli 85 punti dell’Arkansas (14 punti con 6 assist), la settima volta in questa stagione che ha creato almeno 40 punti in una partita. Nessun altro giocatore della SEC tra le varie classi ha più di quattro partite di questo tipo.

#16. North Carolina Tar Heels (16-4)

I Tar Heels di posizioni ne guadagnano ben 6 dopo le vittorie su Notre Dame, e soprattutto in Virginia, grande risultato per UNC che ora sabato saranno ospiti di Georgia Tech per una sfida sulla carta agevole di ACC. Intanto Caleb Wilson ha messo a segno la sua 14esima partita da 20 punti in questa stagione, eguagliando Tyler Hansbrough (2005-06) per il maggior numero di partite di questo tipo realizzate da una matricola della Carolina del Nord nella storia del programma.

#17. Virginia Cavaliers (16-3)

A scendere sono proprio i Cavaliers con Virginia che come appena detto ha perso contro UNC sabato, e lo ha fatto dopo aver sprecato un vantaggio di 16 punti, il più ampio dai tempi dell’Elite Eight del 2016 contro Syracuse. Martedì i Cavaliers sono chiamati a riprendersi nella trasferta a Notre Dame.

#18. Vanderbilt Commodores (17-3)

Ancora un calo per Vanderbilt che dopo un avvio da imbattuta aveva perso 3 partite di fila, una striscia negativa comunque interrotta dai Commodores grazie alla vittoria di +32 punti in Mississippi State, che è stata anche la vittoria in trasferta più ampia dei Commodores da quella con 41 punti del 23 febbraio 2013, sempre in casa di Mississippi State. Questa rimane la migliore partenza di 20 partite dei Commodores dal 2007-08, quando partirono con un record di 17-3. Martedì Vanderbilt gioca in casa un match di SEC molto delicato contro Kentucky.

#19. Florida Gators (14-6)

I campioni in carica sono rientrati in top-25, ma hanno perso 3 posizioni dopo aver interrotto la loro striscia di 16 vittorie casalinghe con la sconfitta contro Auburn sabato. In precedenza i Gators erano a pari merito con Arkansas per la striscia attiva più lunga nella SEC prima di sabato. Mercoledì Florida gioca in trasferta in South Carolina.

#20. Louisville Cardinals (14-6)

Un altra squadra che nel prossimo AP pool potrebbe perdere posizioni, e forse anche la top-25, sono i Cardinals che lunedì notte hanno iniziato la settimana davvero male. I Cardinals avevano una media di 87,8 punti a partita, la migliore della ACC, in questa stagione, prima di questa notte, quando sono stati letteralmente annichiliti 52-83! Sabato Louisville torna in casa per la sfida contro SMU.

#21. Saint Louis Billikens (19-1)

Altre 3 posizioni conquistate da Saint Louis che ha realizzato 19 triple contro St. Bonaventure, eguagliando il maggior numero di triple in una partita nella storia del programma. Il record di 19-1 dei Billikens è anche a pari merito con la squadra del 1993-94 per il miglior record in 20 partite nella storia del programma. Martedì i Billikens ospitano George Washington.

#22. Clemson Tigers (17-4)

Calano di 4 posizioni invece i Tigers dopo la sconfitta interna contro NC State, anche se poi Clemson ha superato 77-63 Georgia Tech in trasferta. In questo modo i Tigers hanno ottenuto la loro dodicesima vittoria consecutiva in trasferta nella conference e ora possiedono la serie di vittorie in trasferta più lunga nella Divisione I, dopo che Houston ha interrotto la sua serie (16) sabato. Sabato prossimo invece Clemson giocherà in casa dove spera di tornare alla vittoria contro un avversario in difficoltà, Pittsburgh.

#23. Alabama Crimson Tide (13-6)

-4 anche per Alabama che ha perso l’ultima in casa contro Tennessee e martedì torna in campo in casa contro Missouri per un interessante sfida di SEC. Charles Bediako, che non giocava da marzo 2023 e che solo di recente gli è stato concesso di tornare a giocare a basket universitario dopo aver ottenuto un ordine restrittivo temporaneo, ha totalizzato 13 punti, 2 stoppate e 2 palle rubate in 25 minuti nella sua prima partita di ritorno sabato. Quattro dei suoi cinque canestri realizzati sono stati schiacciate, il massimo per un giocatore dell’Alabama in questa stagione.

#24. Miami Ohio RedHawks (20-0)

Che stagione per Miami Ohio! I RedHawks sono la seconda squadra a ottenere un record di 10-0 o più e a vincere partite consecutive ai supplementari nelle ultime 30 stagioni, dopo Kentucky del 2014-15. Sono la prima squadra della Division I a segnare più di 100 punti in tre partite consecutive di conference dai tempi di Gonzaga nel 2021-22. Sono anche la prima squadra a ottenere un record di 20-0 nella storia della MAC, un imbattibilità che i RedHawks cercheranno di mantenere martedì notte, in casa contro Massachusset.

#25. St.John’s Red Storm (15-5)

Chiudiamo con una new entry, anzi un ritorno in top-25, quella di St.John’s alla 6° vittoria di fila in Big East dopo l’88-83 su Xavier, e giovedì arriva la sfida interna contro Butler che potrà migliorare ancora la situazione dei Red Storm di coach Rick Pitino che ha registrato la sua 900esima vittoria in campo sabato, dopo che St. John’s ha recuperato da uno svantaggio di 16 punti contro Xavier (allenato dal figlio Richard Pitino). I Red Storm hanno ora sei rimonte da 15 punti da quando Pitino è diventato capo allenatore nel 2023-24, a pari merito con Samford per il maggior numero di vittorie in rimonta in Division I in quel periodo.

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB. Comandano sempre Arizona e Michigan, ma torna a farsi vedere anche Duke in singola cifra e tra le favorite, poi si sale con Connecticut e Houston.

