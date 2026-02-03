Vediamo gli ultimi aggiornamenti della regular season di College Basket, dove gli Arizona Wildcats rimangono al comando del power ranking, e ora sono anche i favoriti dalle quote antepost per la vittoria del titolo nazionale, su Michigan, ma attenzione ad Illinois che continua a vincere e convincere. Pronostici NCAAB week 14.

Pronostici NCAAB week 14: power ranking college basket

Iniziamo il nostro report settimanale sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1. Arizona Wildcats (22-0)

Arizona ha il suo miglior inizio nella storia della scuola. Il suo record di 22-0 è anche pari alla striscia vincente più lunga nella storia della scuola (22 consecutive dal 1914 al 1917). I Wildcats sono anche a pari merito con Kansas del 1996-97 per il miglior inizio nella storia del Big 12. Sabato i Wildcats tornano in campo per un altra sfida alla portata, in casa contro Oklahoma State.

#2. Michigan Wolverines (20-1)

Michigan ha un record di 5-0 contro le squadre in top-25 in questa stagione, con quattro di queste vittorie arrivate con un margine in doppia cifra. Giovedì i Wolverines ospiteranno Penn State, match alla portata per Michigan.

#3 UConn Huskies (21-1)

Perdono una posizione gli Huskies, anche se UConn migliora il suo record a 11-0 in conference per la prima volta dalla vittoria del titolo NCAA nel 1998-99. UConn è in una striscia di 17 vittorie consecutive, la più lunga in una singola stagione dalle 19 vittorie consecutive del 1998-99. Martedì notte potrebbe arrivare la 12° vittoria di Big East in casa contro Xavier in difficoltà.

#4. Duke Blue Devils (20-1)

Duke ha un record di 20-1, il minor numero di partite necessarie per raggiungere le 20 vittorie dalla stagione 2007-08 (quando iniziò con un altro 20-1). Martedì sfida interna contro Boston College che i Blue Devils dovrebbero vincere.

#5. Illinois Fightning Illini (19-3)

Che salto degli Illini che continuano la loro rimonta e guadagnano 4 posizioni salendo in top-5 dopo essere passati anche in Nebraska, 11° vittoria di fila per Illinois che si affidano a Keaton Wagler che è il primo giocatore nella storia dei sondaggi AP ad aver segnato 25 o più punti in più vittorie in trasferta contro avversari tra i primi cinque in questa stagione (la scorsa settimana ne ha segnati 46 in una vittoria in trasferta contro Purdue e 28 punti nel fine settimana contro il Nebraska). Mercoledì Illinois ospita Northwestern, in una partita che gli Illini possono vincere continuando così la striscia vincente.

#6. Gonzaga Bulldogs (22-1)

Gli Zags hanno vinto 39 partite consecutive quando erano in vantaggio di 10 o più punti (l’ultima sconfitta risale al 7 dicembre 2024, contro Kentucky, dopo essere stati in vantaggio di 18). Nelle ultime otto stagioni, Gonzaga è stata in vantaggio di 10 o più punti in 220 partite (fino a stasera) e ne ha perse solo quattro. Mercoledì i Bulldogs giocano in trasferta, ma una trasferta non impossibile a Portland.

#7. Iowa State Cyclones (20-2)

Per la prima volta da gennaio 1990, Iowa State ha segnato 95 o più punti in partite consecutive di conference. Sabato i Cyclones giocano in casa contro Baylor.

#8. Houston Cougars (19-2)

Houston ha collezionato 16 vittorie consecutive in casa, la serie attiva più lunga nella Big 12. I Cougars hanno un record di 49-1 nelle ultime 50 partite casalinghe e hanno conquistato 2 posizioni rispetto alla settimana scorsa rientrando pienamente in top-10. La difesa dai Houston mercoledì potrà fermare UCF nel prossimo match interno dei Cougars che potranno allungare la loro striscia vincente casalinga.

#9. Nebraska Cornhuskers (20-2)

Le 4 posizioni guadagnate da Illinois le hanno perse i Cornhuskers, con proprio Nebraska che è stata superata dagli Illini nell’ultima uscita. I Cornhuskers sono l’ottavo programma nella storia dei sondaggi AP a perdere le prime due partite giocate come squadra tra le prime cinque. L’unica altra squadra a riuscirci negli ultimi 40 anni è stata Butler nel 2019-20. Nebraska torna in campo sabato per la trasferta in New Jersey contro Rutgers.

#10. Michigan State Spartans (19-3)

Michigan State ha perso 10 partite consecutive contro una delle prime cinque squadre AP. Non ha vinto una di queste partite da quando ha battuto Kentucky, allora numero 4, in un doppio supplementare nel novembre 2022. Mercoledì la squadra di coach Tom Izzo giocherà in Minnesota.

#11. Kansas Jayhawks (17-5)

Kansas la prossima settimana rientrerà in top-10, visto che ha già guadagnato 3 posizioni, ma ne guadagnerà altri visto che lunedì ha aperto la settimana in campo a Texas Tech, battendo i Red Raiders che non erano mai stati battuti in stagione sul proprio campo. Kansas torna in campo sabato in casa contro Utah.

#12. Purdue Boilmakers (18-4)

Braden Smith ha totalizzato 954 assist in carriera, superando Greg Anthony (10° con 952) e raggiungendo Aaron Miles al nono posto nella classifica di tutti i tempi degli assist della Division I. Purdue torna in campo sabato in casa contro Oregon, una partita da vincere per i Boilmakers.

#13. Texas Tech Red Raiders (16-6)

Come anticipato con Kansas, TTU ha perso la prima in casa, e ci aspettiamo un calo ulteriore nel ranking della prossima settimana. JT Toppin ha collezionato 16 partite da 25 punti per Texas Tech, il secondo miglior risultato nelle ultime 20 stagioni, ma si è fermato a 10 punti lunedì. I Red Raiders domenica giocano in trasferta in West Virginia, un altra squadra che la settimana scorsa ha perso l’imbattibilità interna.

#14. North Carolina Tar Heels (18-4)

Anche UNC ha giocato e vinto lunedì, in apertura della nuova stagione, nonostante i Tar Heels, avanti di 31 a 7 minuti dalla fine, abbiamo smesso di giocare, vincendo comunque di 10 contro Syracuse. Caleb Wilson ha ora 16 partite con 20 punti in questa stagione, il maggior numero di partite di questo tipo da parte di una matricola nella storia della Carolina del Nord. UNC torna in campo domenica per il big match a Chapel Hill contro Duke.

#15. Vanderbilt Commodores (19-3)

Vanderbilt ha un record di 17-0 quando tiene gli avversari sotto gli 80 punti in questa stagione (2-3 quando ne subisce 80 o più). La difesa è importante per i Commodores, e lo sarà anche sabato nella sfida interna contro Oklahoma.

#16. BYU Cougars (17-4)

AJ Dybantsa ha una media di 19,4 punti contro squadre classificate in top-25 AP con il 39% di tiri dal campo. Ha una media di 24,5 punti con il 57% di tiri dal campo contro squadre non classificate. BYU ha un record di 1-4 contro squadre classificate AP in questa stagione e di 16-0 contro squadre non classificate, una buona notizia visto che mercoledì i Cougars tornano in campo contro una squadra fuori dalla top-25 nella trasferta ad Oklahoma State.

#17. Florida Gators (16-6)

Altre due posizioni conquistate dai campioni in carica della Florida che ha superato Alabama per punti in area, dominando per 72-26, il maggior numero di punti nell’area da parte di una squadra della SEC in una partita di conference nelle ultime 20 stagioni. I Gators hanno anche subito solo due palle perse (il loro minimo in qualsiasi partita nelle ultime 30 stagioni). Mercoledì arriva la trasferta in South Carolina per i Gators.

#18. Virginia Cavaliers (18-3)

Virginia è in una serie di cinque vittorie consecutive in trasferta, la più lunga delle ultime cinque stagioni. Martedì i Cavaliers però rientrano in casa per la sfida contro Pittsburgh, tranquillamente alla portata per Virginia.

#19. Saint Louis Billikens (21-1)

Salgono ancora i Billikens che guadagnano altre due posizioni. Saint Louis ha totalizzato sette partite da 100 punti in questa stagione, a pari merito con Georgia, Miami (OH) e Michigan per il maggior numero di partite da centello in Division I. È il maggior numero di partite di questo tipo in una stagione nella storia dell’Atlantic 10. Martedì i Billikens sono ospiti a Dayton.

#20. Clemson Tigers (18-4)

Altre 2 posizioni le conquistano anche i Tigers. Clemson ha tenuto un avversario a 16 punti nel primo tempo per la seconda volta in questa stagione (contro Pitt sabato, contro New Hampshire nella partita d’esordio). I Tigers ci erano riusciti solo una volta nelle quattro stagioni precedenti. Mercoledì ci riproveranno a Stanford.

#21. Arkansas Razorbacks

Perdono 6 posizioni i Razorbacks che sono usciti battuti dal match interno di SEC contro Kentucky e sabato giocano in trasferta a Mississippi State. Darius Acuff Jr. ha totalizzato 13 partite da 20 punti in questa stagione, eguagliando Cameron Boozer di Duke per il terzo posto tra le matricole della Division I, dietro Caleb Wilson di North Carolina (15) e AJ Dybantsa di BYU (14).

#22. St.John’s Red Storm (16-5)

St. John’s è in una serie di sette vittorie consecutive e guadagna 3 posizioni anche nel ranking dopo il successo netto e più recente contro Butler. I Red Storm mercoledì sono ospiti a DePaul, prima della grande sfida di Big East di sabato, in casa contro UConn.

#23. Miami Ohio RedHawks (22-0)

Miami (OH) è alla sua serie di vittorie più lunga nella storia del programma e nella storia della MAC ed è uno dei pochi programmi ancora imbattuti in stagione. I RedHawks cercheranno di continuare questa striscia vincente mercoledì a Buffalo.

#24. Louisville Cardinals (15-6)

Louisville è in testa all’ACC per partite con almeno 10 tiri da 3 realizzati (16). È anche al secondo posto nella Division I per numero di partite con questo tipo di tiri. I Cardinals hanno però perso altre 4 posizioni e sono a rischio uscita dalla top-25 dopo la sconfitta a Duke, anche se si sono ripresi col successo interno su SMU e giovedì giocano ancora in casa contro Notre Dame.

#25. Tennessee Volunteers (15-6)

Dopo una settimana di assenza i Volvs rientrano al pelo in top-25 grazie agli ultimi 3 successi in Alabama, in Georgia e contro Auburn. Tennessee è in testa alla Divisione I per numero di partite con un differenziale di rimbalzo di +15 (11). Mercoledì i Volunteers ospitano Ole Miss in un grande classico di SEC.

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB. Le lavagne, dopo diverse settimane, si uniformano ai ranking, con Arizona @5.25 che troviamo prima anche qui, scavalcata Michigan @5.75, poi più indietro Duke @7.50. Rimonta anche la nostra Houston @12 che si lascia alle spalle UConn @15, ma occhio anche ad Illinois che ha messo a segno colpi importanti e aggancia gli Huskies @15 volte la posta.