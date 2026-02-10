Vediamo gli aggiornamenti settimanali del basket universitario americano, visto che per il College Basket NCAAB continuano le interessanti sfide delle conference principali. La settimana si è aperta col primo ko stagionale di Arizona che ha perso in Kansas con i Jayhawks che tornano a fare la voce grossa anche per il titolo, così come Houston che risale in top-3 del power ranking AP. Pronostici NCAAB week 15.

Pronostici NCAAB week 15: power ranking college basket

Iniziamo il nostro report settimanale sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1. Arizona Wildcats (23-1)

I Wildcats non sono più imbattuti visto che hanno aperto al settimana nel big match in Kansas, perdendo contro i Jayhawks che erano senza la loro stella, Peterson, un brutto risveglio per la squadra di coach Tommy Lloyd che stava macinando record su record. I Wildcats torneranno in campo domenica, per la sfida interna di Big 12 contro Texas Tech, previsione di un altro match spettacolare.

#2. Michigan Wolverines (22-1)

Michigan ha vinto 12 partite in questa stagione con uno scarto di 20 o più punti. È il maggior numero di vittorie di questo tipo in una stagione per i Wolverines dal 1988-89, quando ne ottennero 16, conquistando il loro unico titolo nazionale. Mercoledì potrebbe arrivare un altra vittoria larga per Michigan, anche se in trasferta (contro Northwestern).

#3. Houston Cougars (21-2)

Decollano dal #8 al #3 posto i nostri Cougars (li abbiamo presi in pre-season per la vittoria del titolo nazionale) dopo la vittoria di sabato scorso sul campo di BYU lasciata a soli 66 punti dall’ottima difesa di Houston, il peggior rendimento stagionale per il forte attacco di BYU. Del resto Houston ha tenuto una squadra avversaria al minimo stagionale di punti per sette volte in questa stagione, il terzo maggior numero nella Divisione I. Solo Michigan State (11) e Duke (8) ci sono riusciti più volte. Mercoledì Houston torna in campo per la trasferta nello Utah, con gli Utes che stanno facendo davvero male in attacco.

#4. Duke Blue Devils (21-2)

Cameron Boozer ha disputato cinque partite consecutive in trasferta con 20 o più punti, la serie più lunga per una matricola della Divisione I da quando Cam Thomas della LSU ne ha disputate sei di fila nel 2020-21. Il favoritissimo per il Wooden Award (come vedremo dopo negli aggiornamenti delle quote antepost) torna in campo con i compagni martedì a Pittsburgh, contro un avversario in grande difficoltà.

#5. Iowa State Cyclones (21-2)

Recuperano un paio di posizioni e tornano in top-5 anche i Cyclones che hanno messo in fila 5 vittorie dopo il 72-69 su Baylor. Mercoledì ISU torna in campo, questa volta in trasferta a TCU, in attesa della rivincita interna di sabato contro Kansas.

#6. UConn Huskies (22-2)

La serie di 18 vittorie consecutive di UConn si è finalmente interrotta con la sconfitta di venerdì a St. John’s. La striscia è stata la terza più lunga nella storia del programma per gli Huskies che scendono dal #3 al #6 del ranking e mercoledì sono attesi a Butler.

#7. Nebraska Cornhuskers (21-2)

Un altro programma che sta tornando con i piedi per terra dopo un grande inizio è quello del Nebraska che perde un paio di posizioni, anche se è una stagione di rinascita per i Cornhuskers. Nebraska ha infatti eguagliato il totale di vittorie della scorsa stagione a oltre un mese dalla fine di questa regular season. I Cornhuskers hanno ottenuto sei vittorie in trasferta in conference in questa stagione, il massimo nella storia del programma. Martedì Nebraska torna in casa dove ospiterà Purdue per un big match molto interessante.

#8. Illinois Fighting Illini (20-4)

Perdono 4 posizioni gli Illini che hanno interrotto una serie di tre vittorie consecutive con la sconfitta ai supplementari contro Michigan State nel fine settimana. Nella partita, la stella del primo anno Keaton è stata tenuta a 16 punti con 2/16 dal campo. Si tratta di una percentuale di tiro del 12,5%, la sua peggiore in una partita di questa stagione. Illinois è chiamata al pronto riscatto martedì in casa contro Wisconsin, partita ed avversario da non sottovalutare.

#9. Kansas Jayhawks

La vittoria su Arizona porterà molto più in alto Kansas nell’aggiornamento del Ranking della prossima settimana. Come detto Arizona non aveva mai perso, si è arresa all’Allen Fieldhouse. Si è trattata dell’8° vittoria consecutiva per Kansas che erano pure senza la stella Peterson, ma ci ha pensato Bidunga con 23 punti e 10 rimbalzi. Sabato grande sfida a Iowa State dove per un altra volta i Jayhawks testeranno le loro ambizioni. La squadra di coach Bill Self è tornata veramente a livello da titolo?

#10. Michigan State Spartans (20-4)

Sconfiggendo Illinois sabato, Michigan State ha ottenuto la sua prima vittoria contro un avversario tra i primi 5 dell’AP dal 15 novembre 2022 (gli Spartans avevano perso 11 partite consecutive contro avversari tra i primi 5). La squadra di coach Tom Izzo torna in campo venerdì in Wisconsin.

#11. North Carolina Tar Heels (19-4)

Rinascono anche i Tar Heels che sono stati in vantaggio solo nel finale contro i rivali di Duke, un successo importante per North Carolina che martedì è attesa a Miami. La rimonta di 13 punti è stata la più ampia per UNC su Duke negli ultimi 25 anni.

#12. Gonzaga Bulldogs (23-2)

La nostra Houston è salita, ma la nostra Gonzaga (l’altra squadra che abbiamo consigliato per la vittoria del titolo nazionale) sprofonda perdendo 6 posizioni di colpo dopo la clamorosa sconfitta a Portland, anche se poi gli Zags si sono subito ripresi con un 81-60 ad Oregon State con 35 punti. 7 rimbalzi della stella, un incontenibile Graham Ike. I Bulldogs tornano in campo già martedì con ospite Washington State.

#13. Purdue Boilmakers (19-4)

Stagione di alti e bassi per il programma di Purdue, uno dei più difficili da prevedere, capace di grandi prove come di crolli inattesi e inspiegabili. Intanto Braden Smith ha raggiunto quota 958, superando Aaron Miles (10°, a 954) e Tony Miller (nono, a 956), e piazzandosi all’ottavo posto nella classifica di tutti i tempi della Division I. La sua caccia al record continuerà martedì nella trasferta delicata in Nebraska.

#14. Florida Gators (17-6)

Altre 3 posizioni conquistate dai campioni in carica che stanno davvero tornando competitivi. Rueben Chinyelu ha totalizzato 14 doppie doppie, il miglior risultato della SEC in questa stagione, il massimo in una stagione per un giocatore dei Gators da quando Al Horford ne fece 16 nel 2006-07, un record che potrebbe anche superare. Intanto Florida torna in campo venerdì’ in Georgia.

#15. Virginia Cavaliers (20-3)

Tre posizioni conquistate anche dai Cavaliers che arriva da un altro successo, con una difesa asfissiante che ha concesso solo 59 punti a Syracuse. Virginia ha raggiunto quota 20 vittorie in 23 partite in una singola stagione per la prima volta dal 2018-19, quando la squadra vinse il campionato nazionale e martedì Virginia torna in campo a Florida State.

#16. Texas Tech Red Raiders

Chi sale di 3 e chi scende di 3, in questo caso i Red Raiders che arrivano dal successo in West Virginia, ma prima erano pesate le sconfitte a UCF e contro Kansas. Christan Anderson ha realizzato sei doppie doppie con punti e assist in questa stagione, a pari merito con Braden Smith e Donovan Dent per il secondo posto nella Divisione I (Jeremy Fears Jr. è in testa in questa categoria statistica, con sette). Texas Tech saranno impegnati mercoledì in casa contro Colorado.

#17. St.John’s Red Storm (19-5)

Dalla #25 subito alla #17 per St.John’s che ha iniziato la settimana con un altro successo, il 10° di fila, anche se faticoso in overtime in casa contro Xavier, nel secondo scontro stagionale in casa Pitino, col padre, Rick, che ha battuto di nuovo il figlio Richard. Rick ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria contro un avversario tra i primi 10 dell’AP da quando ha preso in mano il programma nel 2023-24, dopo che i Red Storm hanno sconfitto UConn venerdì scorso. Fino ad allora, sotto la sua guida, i Johnnies avevano ottenuto uno 0-4 contro avversari tra i primi 10 dell’AP. I Red Storm tornano in campo sabato a Providence.

#18. Saint Louis Billikens (23-1)

Saint Louis è la prima scuola A-10 a vincere 23 volte in un arco di 24 partite da quando Dayton ci è riuscita tra dicembre 2019 e dicembre 2020. Venerdì i Billikens cercheranno di estendere questo rendimento nella trasferta a Loyola Chicago.

#19. Vanderbilt Commodores (19-4)

In poche settimane i Commodores sono passati da essere ampiamente e comodamente in top-10, a rischiare di uscire dalle migliori 20. Non è bastato nemmeno Tyler Tanner che ha segnato 37 punti ma Vanderbilt ha perso contro la modesta Oklahoma sabato, il maggior numero di punti segnati in una partita da un giocatore della Vanderbilt dai tempi di Saben Lee nel 2020 contro Alabama. Mercoledì i Commodores giocano una trasferta scomoda in Kentucky.

#20. Clemson Tigers (20-4)

Clemson ha vinto 14 partite consecutive in trasferta in conference, eguagliando Duke nel 1962-64 per la seconda serie più lunga nella storia dell’ACC (solo Duke nel 1998-2001 ne ha vinte di più, con 24 consecutive). Mercoledì vedremo i Tigers in casa contro Virginia Tech.

#21. Arkansas Razorbacks (17-6)

Dopo la sconfitta contro Kentucky, i Razorbacks sono tornati al successo a Mississippi State per 88-68. Arkansas ha giocato 33 volte a Starkville, ma ha sconfitto Mississippi State con un distacco a due cifre solo due volte, sabato e nel 1965! I Razorbacks giocano martedì ad LSU.

#22. BYU Cougars (17-6)

BYU ha perso quattro partite consecutive, la sua serie di sconfitte più lunga come squadra classificata AP dai tempi in cui ne perse quattro di fila dal 1966 al 1971. I Cougars hanno perso 6 posizioni nel ranking e rischiano la top-25. Martedì notte BYU gioca in trasferta a Baylor, un match non semplice e che sarà determinante per i mormoni.

#23. Miami OH RedHawks (24-0)

I RedHawks sono rimasti l’unico top-team imbattuto. Miami (OH) ha totalizzato 11 partite da 90 punti in questa stagione, rompendo il pareggio con la stagione 1952-53 per il maggior numero di punti segnati nella storia del programma. I RedHawks guidano la Division I per punti segnati in questa stagione, con una media di 92,8 punti a partita. Venerdì Miami OH giocherà contro Ohio.

#24. Louisville Cardinals (18-6)

I Cardinals potrebbero recuperare qualche posizione nel prossimo aggiornamento, visto che hanno già aperto questa settimana col dominante 118-77 su NC State di lunedì con 45 punti e 9 rimbalzi di Mikel Brown Jr Sananda Fru ha tirato con il 100% dal campo (minimo cinque tentativi) tre volte in questa stagione (nessun altro giocatore dell’ACC ha più di una partita del genere) e arriva da un altro match perfetto, anche se da solo 3 su 3. I due sono chiamati a guidare Louisville anche nel test di sabato in casa contro Baylor.

#25. Kentucky Wildcats (17-7)

Tornano tra le migliori 25 anche i Wildcats. Kentucky ha ottenuto tre vittorie in rimonta con più di 14 punti in questa stagione, a pari merito con il maggior numero di vittorie nella Divisione I. Due di queste sono arrivate contro Tennessee (in svantaggio di 17 punti il ​​17 gennaio e di 14 punti sabato). Kentucky è l’unica new-entry nel ranking di questa settimana, e tornerà in campo solo sabato per il big match in Florida.

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB. A seguire vediamo anche le quote antepost per il titolo del Wooden Award che premia il miglior giocatore della stagione di basket universitario che sembra già in mano a Carlos Boozer.