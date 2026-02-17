Articolo settimanale di aggiornamento sul basket universitario. Completamente rinnovata la top-4, le squadre sono le stesse, ma tutte con posizioni diverse, ad iniziare dalla nuova numero #1, Michigan, mentre Arizona cala alla #4. Pronostici NCAAB week 16.

Pronostici NCAAB week 16: power ranking college basket

Iniziamo il nostro report settimanale sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1. Michigan Wolverines (23-1)

Michigan nuova numero 1 dopo che ha ottenuto la sua decima vittoria con un margine di 30 punti con la vittoria contro UCLA di sabato, la più alta nella Division I. È stata anche la ventesima vittoria a due cifre dei Wolverines in questa stagione. Martedì attesa una trasferta imperdibile a Purdue.

#2. Houston Cougars (23-2)

Recuperano una posizione anche i Cougars che apriranno la settimana nell’importante trasferta ad Iowa State, a pochi giorni dalla vittoria su Kansas State, con la solita difesa asfissiante, 6° vittoria di fila (18° successo consecutiva in casa).

#3. Duke Blue Devils (21-2)

Anche i Blue Devils aprono subito la settimana lunedì nella sfida contro Syracuse su cui Duke è nettamente favorita. Duke ha ottenuto la sua 29esima vittoria casalinga consecutiva col successo di sabato su Clemson, unendosi a Miami (Ohio) e Akron per la più lunga serie di vittorie casalinghe attive nella Divisione I.

#4. Arizona Wildcats (23-2)

Settimana da incubo per i Wildcats che hanno perso le 2 partite della stagione, passando da imbattuti alla #1, alla posizione #4 dell’ultimo AP pool. Arizona è diventata la terza squadra della Division I negli ultimi 40 anni a perdere partite consecutive subito dopo un inizio con un record di 20-0 o migliore. La sfida di mercoledì in casa contro BYU diventa molto delicata per Arizona.

#5. UConn Huskies (24-2)

Alex Karaban ha aumentato il suo totale di 3 punti in carriera a 264, il che lo pone a un passo dal superare Christian Vital (265) e Rashad Anderson (276) per il massimo nella storia del programma. La squadra di coach Dan Hurley ha faticato nelle ultime 2 di Big East a Butler e contro Georgetown, ma ha comunque vinto, sebbene con scarti minimi.

#6. Iowa State Cyclones (22-3)

Iowa State ha interrotto la serie di otto vittorie consecutive di Kansas con la più grande vittoria dei Cyclones contro i Jayhawks dal 1973 e come detto lunedì i Cyclones sperano di mettere a segno un altro grande colpo in casa contro Houston.

#7. Purdue Boilmakers (21-4)

I Boilmakers stanno tornando! Dopo aver iniziato la stagione da #1, ed essere crollati anche fuori dalla top-20, Purdue recupera 6 posizioni e rientra tranquillamente in top-10 anche se la sfida interna di martedì contro Michigan State sarà da vincere. Braden Smith ha totalizzato la sua dodicesima partita con 10 o più assist in questa stagione con i suoi 12 assist nella vittoria di sabato contro Iowa e ora è sesto nella classifica di tutti i tempi degli assist in carriera per la Divisione I con 980.

#8. Kansas Jayhawks (18-5)

Altra squadra in ripresa che continua a recuperare posizioni, con un roster di talento. Flory Bidunga ha registrato la sua nona doppia doppia della stagione, mentre Melvin Council Jr. ha disputato la sua terza partita con 20 o più punti nella vittoria sulla ex 1 di Arizona. Mercoledì Kansas si gioca ad Oklahoma State.

#9. Nebraska Cornhuskers (22-3)

Pryce Sandfort ha realizzato sabato la sua undicesima partita da 20 punti, realizzando 29 punti contro la Northwestern che ha riportato alla vittoria Nebraska che aveva perso 3 delle precedenti 4 partite, calando nettamente nel ranking.

#10. Illinois Fighting Illini (21-5)

Con i suoi 25 punti contro l’Indiana sabato, David Mirkovic si è unito a Keaton Wagler diventando la prima matricola dell’Illinois negli ultimi 25 anni a registrare più partite da 25 punti in una stagione. Gli Illini hanno vinto 71-51 contro gli Hoosiers, un bel riscatto dopo le 2 sconfitte a MSU e perfino in casa contro Wisconsin che avevano raffreddato l’ambiente di Illinois che tornerà in campo mercoledì a USC.

#11. Gonzaga Bulldogs (25-2)

Graham Ike ha registrato la sua 13a doppia doppia stagionale, leader del WCC, nella vittoria di sabato contro Santa Clara, superando Drew Timme per il maggior numero di partite con almeno 20 punti e 10 rimbalzi (16) da parte di un giocatore di Gonzaga nelle ultime 30 stagioni. Gli Zags tornano in campo mercoledì a San Francisco.

#12. Florida Gators (19-6)

Anche i campioni in carica, i Gators, stanno tornando, e piano piano si stanno avvicinando alla top-10, entrando in ritmo nel momento caldo della stagione, in vista della March Madness. Rueben Chinyelu ha realizzato la sua quindicesima doppia doppia stagionale, leader della SEC, nella vittoria di sabato contro Kentucky, la prima vittoria casalinga di Florida contro i Wildcats dal 2018. Martedì i Gators giocheranno ancora in casa, contro South Carolina.

#13. Texas Tech Red Raiders (19-6)

JT Toppin si è unito all’ex stella della North Carolina Luke Maye come unico giocatore nella storia dei sondaggi AP (dal 1948-49) ad aver realizzato una doppia doppia da 30 punti in una vittoria in trasferta contro la squadra numero 1 dell’AP con uno sforzo da 31 punti e 13 rimbalzi nel successo di sabato contro Arizona. Martedì trasferta contro un altro programma dell’Arizona, ma contro una squadra più modesta, Arizona State.

#14. Virginia Cavaliers (22-3)

Virginia ha avuto il suo miglior inizio dopo 25 partite dal 2018-19, quando ha aperto la stagione con un record di 23-2 prima di vincere il campionato nazionale di quella stagione. Mercoledì a Georgia Tech potrebbe arrivare un altro successo dei Cavaliers, che come da tradizione hanno tornato ad avere un ottimo impanto difensivo, ma anche il reparto offensivo ha qualità e pericolosità per una squadra interessante entrata in pianta stabile nelle prime 15 della nazione.

#15. Michigan State Spartans (20-5)

Calo di 5 posizioni invece per MSU. Pesa ovviamente la sconfitta di 21 punti subita contro Wisconsin venerdì, la più pesante dal 22 febbraio 2022 (sconfitta di 26 punti contro Iowa, numero 25). È stata anche la quarta sconfitta più pesante degli Spartans come squadra tra le prime 10 nell’era dei sondaggi AP (dal 1948-49). Martedì MSU è chiamata al riscatto in casa contro UCLA.

#16. North Carolina Tar Heels (20-5)

Altra squadra crollata, anche in questo caso 5 posizioni perse da UNC. In ogni caso nella loro prima partita dopo la perdita di Caleb Wilson a causa di una frattura alla mano, quattro giocatori dei Tar Heel hanno registrato almeno 15 punti per la seconda volta in questa stagione: Seth Trimble (19), Jarin Stevenson (19), Luka Bogavac (15) e Zayden High (15). La squadra ha reagito ed è arrivata la vittoria contro Pittsburgh dopo il ko a Miami, ma la perdita è pesante, e martedì vedremo come giocheranno i Tar Heels in trasferta a NC State, contro i rivali Wolfpack capaci di pessime prestazioni, come di colpi a sorpresa. Sfida molto interessante.

#17. St.John’s Red Storms (20-5)

Sono stabili invece i Red Storms che dopo aver registrato l’undicesima vittoria consecutiva con quella di sabato contro Providence, sono ora a pari merito con Winthrop e Stephen F. Austin per la quarta serie attiva più lunga nella Divisione I, dietro Miami (Ohio) con 25, Saint Louis con 18 e Liberty con 15. St.John’s proverà a continuare mercoledì a Marquette.

#18. Saint Louis Billikens (24-1)

Come anticipato le 18 vittorie consecutive di Saint Louis rappresentano la seconda serie attiva più lunga nella Divisione I in questa stagione, e solo una in meno del record del programma (19) stabilito nel 2013-14. I Billikens non hanno intenzione di mollare la top-20 e martedì sono attesi alla trasferta in Rhode Island.

#19. Vanderbilt Commodores (21-4)

Le 21 vittorie di Vanderbilt superano il totale delle vittorie della scorsa stagione (20-13) e sono pari al maggior numero di vittorie del programma in un arco di 25 partite dal 2007-08. Vanderbilt è reduce dal successo su Texas A&M, dopo quello importante ad Auburn, e mercoledì saranno in trasferta in Missouri, dove di recente i Tigers hanno perso una sanguinosa partita contro Texas che potrebbe avere anche implicazioni nella corsa alla post-season, quindi i Commodores in teoria troveranno un ambiente infuocato e un avversario motivato, ma deluso dalla pessima prestazione in una partita interna che era da vincere, come lo sarebbe anche questa per continuare a coltivare le speranze di playoffs, quindi occhio Commodores.

#20. Arkansas Razorbacks (19-6)

Darius Acuff Jr. è diventata la prima matricola della SEC a raggiungere i 500 punti e 150 assist in una stagione dal 2017-18, quando Shai Gilgeous-Alexander ci riuscì Kentucky e Tremont Waters a LSU. I Razorbacks hanno messo insieme 3 importanti vittorie di SEC, una striscia che proveranno ad allungare mercoledì, nella comunque difficile trasferta in Alabama.

#21. Louisville Cardinals (19-6)

Tornano a salire di 3 posizioni i Cardinals che stavano quasi per uscire dalla top-25 ma i 74 punti di Mikel Brown Jr. nelle ultime due partite sono i più alti in un arco di due soli match per qualsiasi giocatore dell’ACC da quando Jerome Robinson ne ha realizzati 75 per Boston College nel febbraio 2018. Il successo su Baylor è stato il 5° di fila per Louisville che martedì giocherà sul campo di SMU.

#22. Miami OH RedHawks (25-0)

Unica squadra imbattuta nella Divisione I, Miami (Ohio) è in testa alla classifica nazionale per punti segnati, con 92,6 punti a partita. I RedHawks cercheranno di continuare la loro stagione perfetta martedi in Massachussetts.

#23. BYU Cougars (19-6)

Con Richie Saunders fuori per tutta la stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore, Robert Wright III ha concluso con 39 punti, il massimo della sua carriera, nella vittoria ai supplementari di sabato contro il Colorado, solo una partita dopo aver stabilito un precedente record di 30 punti a Baylor (la sua precedente università). Con questo Wright III BYU può continuare a coltivare sogni di gloria, ma lo scopriremo mercoledì nella trasferta in Arizona, con i Wildcats che come detto non possono permettersi un altro passo falso, il 3° di fila.

#24. Wisconsin Badgers (18-7)

Dopo una serie di colpi “a sorpresa” è giusto che i Badgers rientrino nella top-25. La vittoria di 21 punti di Wisconsin contro Michigan State di venerdì è stata la più ampia nella storia del programma contro un avversario tra i primi 10 dell’AP, nonché la terza vittoria contro un avversario tra i primi 10 dell’AP in questa stagione, la più ampia nella Divisione I. I Badgers non sono più una sorpresa, finora hanno avuto poca considerazione, e hanno sempre risposto con ottime prove, per questo la trasferta di martedì’ ad Ohio State è una sfida molto interessante, per una squadra che sta facendo la differenza in casa soprattutto.

#25. Alabama Crimson Tide (18-7)

Altra new entry, Alabama che arriva da 4 vittorie di fila in cui l’attacco ha segnato moltissimo, con i Tide che continuano ad avere ritmi elevatissimi. Latrell Wrightsell è diventato il terzo giocatore della Divisione I a segnare 21 o più punti in più partite in questa stagione. Alabama tornerà in campo mercoledì, ospitando Arkansas.

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB. I book avevano già anticipato il ranking, visto che davano Michigan al comando già qualche settimana fa, ma la scorsa Arizona era tornata in testa. Ora anche qui i Wolverines comandano sui Wildcats, con Duke e Houston a completare anche qui top-4, con squadre in singola cifra. Si sale poi @15 con Illinois e Florida che sta tornando anche qui. Perde tanto terreno Gonzaga che ritroviamo @41 volte la posta.

Le singole conference sembrano già scontate, forse la Big East è la più equilibrata, occhio a St.John’s al momento 13-1 di record di conference, dietro a UConn con 14-1, ma i RedStorms hanno una partita in meno (che giocheranno a Marquette). Giocheranno 6 partite, 3 delle quali in trasferta, e sono favoriti in tutti i match tranne uno, proprio lo scontro diretto a UConn, con gli Huskies che potranno contare sul fattote campo, ma occhio al sorpasso di St.John’s che si gioca @2.55 di quota, ha una striscia vincente di 11 partite consecutive e ha già battuto la settimana scorsa 81-72 gli Huskies in casa. Ci sarebbe poi ancora qualche speranza per Villanova qui, ma è appunto solo una piccola speranza per una quota @101 mentre Connecticut è avanti @1.50.

Ogni giorno analisi e scommesse NCAAB

Ogni giorno nel nostro articolo di analisi trovate le preview di tutti i big match di giornata e i consigli per le scommesse sul College Basket qui:

