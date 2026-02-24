Articolo settimanale di aggiornamento sul basket universitario. Vediamo gli aggiornamenti della situazione di college basket, col torneo NCAAB e la March Madness che si avvicinano, siamo nelle fasi calde della stagione. Pronostici NCAAB week 17.

Pronostici NCAAB week 17: power ranking college basket

Iniziamo il nostro report settimanale sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

#1. Duke Blue Devils (25-2)

Duke ha 11 vittorie in assoluto contro le squadre AP n. 1, il terzo maggior numero di vittorie di questo tipo nella storia dei sondaggi dietro North Carolina (14) e UCLA (12). I Blue Devils hanno 15 vittorie in assoluto contro squadre in top-3 AP, interrompendo il pareggio con North Carolina per il maggior numero di vittorie nella storia dei sondaggi. Hanno 153 vittorie in assoluto contro le prime 10 squadre AP, il secondo maggior numero di vittorie di qualsiasi programma dietro ancora a North Carolina (175). Proprio il grande successo contro Michigan lancia i Blue Devils come nuova prima squadra della nazione. Martedì Duke non dovrebbe aver problemi in trasferta a Notre Dame.

#2. Arizona Wildcats (25-2)

Arizona ha ora tre vittorie in questa stagione contro le prime 3 squadre della nazione. I Wildcats hanno risposto bene al calo di 2 sconfitte consecutive, che gli avevano fatto perdere la #1 per scendere alla #2, con 2 belle vittorie su BYU e anche a Houston che hanno fatto risalire il programma dell’Arizona al 2° posto. Martedì i Wildcats non dovrebbero avere problemi a loro volta in trasferta a Baylor.

#3. Michigan Wolverines (25-2)

a sconfitta contro Duke è stata la prima del Michigan contro un avversario in trop-25 AP in questa stagione. I Wolverines erano arrivati ​​sabato con un record di 6-0 in quelle partite, il maggior numero di vittorie senza sconfitte in questa stagione. Michigan ha interrotto una striscia vincente che durava da 11 partite e ha perso lo scontro diretto con Duke che fa scendere i Wolverines al #3, tenendo per poche settimane il primato. Pure Michigan non avrebbe problemi martedì nel prossimo scontro con Minnesota, che inoltre i Wolverines giocheranno in casa a differenza di Duke ed Arizona.

#4. Iowa State Cyclones (23-4)

Tornano in top-4 i Cyclones che ad inizio stagione erano arrivati fino alla #2 prima di calare, anche se Iowa State ha interrotto una serie di quattro vittorie consecutive contro avversari in top-25 AP con la sconfitta contro a BYU di sabato. Prima però erano arrivate 2 vittorie importanti contro Kansas e Houston. Martedì ISU giocherà in trasferta nello Utah.

#5. Houston Cougars (23-4)

Continua lo yo-yo di Houston in questa stagione. Le sconfitte consecutive non preoccupano coach Sampson, ma i Cougars non perdevano 2 partite di fila da gennaio 2024, interrompendo una striscia di 87 partite senza sconfitte consecutive, la terza striscia attiva più lunga in Division I e la più lunga di qualsiasi squadra della Major Conference. Questo ha fatto scendere Houston dalla #2 alla #5, e la sfida di lunedì in Kansas diventa già determinante perchè la possibilità di perdere la 3° in fila sono concrete. Noi ovviamente tifiamo Houston che è tra le nostre scelte antepost per la vittoria del titolo nazionale.

#6. UConn Huskies (25-3)

UConn ha un record di 10-0 nelle partite di conference dopo una sconfitta, nelle ultime tre stagioni. Nessun’altra squadra della Division I ha ottenuto più di sei vittorie senza sconfitte in questo lasso di tempo e questa cosa è successa anche la settimana scorsa. Dopo la clamorosa sconfitta interna contro Creighton, i ragazzi di coach Hurley si sono riscattati andando a vincere a Villanova, e mercoledì praticamente si giocano il vertice di Big East Conference nella super sfida contro St.John’s.

#7. Florida Gators (21-6)

I campioni in carica ci sono davvero! Anche quest’anno si dovrà fare i conti con Florida che guadagna altre 5 posizioni ed entra ampiamente in top-10 per la prima volta in stagione. Florida è la seconda squadra della SEC negli ultimi 50 anni a segnare più di 85 punti in sei partite consecutive in trasferta. I Gators hanno spazzato via 94-75 anche i Rebels ad Ole Miss e mercoledì sono attesi ad un altra trasferta da non perdere, in Texas, match che avrà implicazioni importanti anche per i Longhorns in vista del torneo NCAAB, che venderanno cara la pelle dando via a nostro avviso ad una partita da non perdere se amate il basket universitario.

#8. Purdue Boilmakers (22-5)

Venerdì Purdue ha battuto Indiana con 29 punti di scarto, il margine di vittoria più ampio del programma all’8 marzo 1969 (+44). Venerdì è stata anche la prima volta che Purdue ha segnato più di 90 punti contro Indiana dal 10 febbraio 1998 e giovedì è in arrivo un altro test importante contro una difesa certamente più solida di quella degli Hoosiers, ovvero quella di Michigan State, gli Spartans di coach Izzo, una partita che ci dirà qualcosa in più su Purdue che rimane difficile da decifrare, apriva la pre-season come #1, è calata molto, deludendo con passaggi a vuoto già nei tornei pre-Big Ten, e anche in conference non è stata impeccabile. Nello scontro interno recente contro Michigan per esempio ha perso 80-91.

#9. Gonzaga Bulldogs (27-2)

Gonzaga ha vinto più di 15 partite di conference per la decima stagione dal 2012-13. Nessun’altra squadra della Division I ci è riuscita per più di sette stagioni in questo arco di tempo anche se va detto che la conference degli Zags non è a livello delle 4 power-conference principali (SEC, Big Ten, Big-12 e ACC), e anche mercoledì dovrebbe arrivare una vittoria agevole contro Portland, ma intanto i Bulldogs hanno messo in mostra il loro potenziale meritandosi il rientro in top-10 con due posizioni guadagnate rispetto alla scorsa settimana.

#10. Illinois Fighting Illini

Altra squadra difficile da decifrare, come Houston e Purdue. L’efficenza offensiva è indubbiamente impressionante, ma Illinois ha perso 3 delle ultime 5 partite, e la matricola Keaton Wagler sta tirando sotto il 35%. Wagler ha chiuso con 5 tiri su 15 (33,3%) nella sconfitta ai supplementari contro UCLA della settimana scorsa, nuovo passo falso degli Illini che prima si erano ripresi con i successi larghi su Indiana e ad USC, ma nei scontri diretti ha spesso deluso, e venerdì arriva il big match contro Michigan, in cui Illinois potrà gestire il vantaggio del fattore campo e anche la settimana piena di riposo e preparazione per questo scontro, mentre Michigan come abbiamo visto giocherà anche martedì, ed è reduce dalla batosta contro Duke che potrebbe lasciare scorie, anche mentali, nei Wolverines. Partita dai molteplici spunti visto che anche gli Illini sono chiamati a mettere a segno una prestazione convincente contro un top-team.

#11. Virginia Cavaliers (24-3)

Altre 3 posizioni conquistate da Virginia che è reduce da otto vittorie consecutive, eguagliando la sua serie di vittorie più lunga delle ultime cinque stagioni dopo essersi imposta anche su Miami. Si sta rivedendo la tradizione solida difesa dei Cavaliers che nelle ultime 7 partite non hanno mai concesso più di 68 punti agi avversari. Martedì in Virginia arriva una squadra come NC State, capace di grandi sorprese come di pessime prestazioni, quindi i Cavaliers dovranno fare attenzione anche se nel precedente di questa stagione Virginia ha già battuto NC State 76-61 e tutto lascia pensare che in casa i Cavaliers replicheranno il risultato vincente, allungando a 9 la serie di win consecutive e magari entrando in top-10.

#12. Nebraska Cornhuskers (23-4)

Perdono 3 posizioni gli Huskers anche se le 23 vittorie stagionali di Nebraska sono il secondo maggior numero di successi nella storia del programma e contro Penn State è arrivata l’ottava vittoria stagionale con un margine di 20 punti, ma prima era pesata la sconfitta in Iowa con appena 52 punti segnati dalla squadra di coach Hoiberg. Mercoledì i Cornhuskers ospiteranno Maryland in una partita in cui aprono da favoriti e da vincere senza se e senza ma.

#13. Michigan State Spartans (22-5)

Salgono di 2 posizioni gli Spartans che hanno ottenuto la sesta vittoria in rimonta della stagione domenica, dopo essere stati in svantaggio contro l’Ohio State all’intervallo (il maggior numero di vittorie di questo tipo nella Big Ten in questa stagione). La squadra di coach Izzo ha concesso 60 punti ai Buckeyes e 59 punti anche ad UCLA nella vittoria precedente, e giovedì sono chiamati a fermare l’attacco di Purdue (in trasferta).

#14. Kansas Jayhawks (20-7)

Le 6 posizioni perse dai Jayhawks sono il calo più pesante della settimana nel ranking. Sabato il Kansas ha subito la sua più grande sconfitta casalinga come squadra classificata in top-25 AP contro una squadra fuori dalla top-25 perdendo di 16 punti contro Cincinnati, interrompendo una serie di 425 partite casalinghe consecutive senza sconfitte a due cifre contro avversari di questo tipo. Un upset pesante in un programma dove tiene costantemente banco il nome di Darryn Petterson, nel bene, e soprattutto nel male, e la sfida di lunedì ad aprire la settimana contro Houston fa tremare i polsi ai Jayhawks che poi sabato torneranno in campo per un altro scontro titanico in Arizona.

#15. St.John’s Red Storms (22-5)

La serie di 13 vittorie consecutive dei Red Storm è la più lunga da quando ne vinsero 19 nel 1984-85. La squadra di Rick Pitino ha recuperato altre due posizioni nel ranking, sta viaggiando alla grande, e lo ha dimostrato stracciando 81-52 Creighton nell’ultima uscita, proprio quella Creighton che precedentemente era andata a vincere in Connecticut, e come anticipato i Red Storms mercoledì giocano ad UConn un match fondamentale per la Big East. Preparate i pop-corn e non dimentichiamo che qualche settimana fa St.John’s si era aggiudicata il primo scontro con gli Huskies battuto 81-72 in casa.

#16. Texas Tech Red Raiders (20-7)

Texas Tech ha segnato 100 o più punti in tre partite in questa stagione, eguagliando la squadra del 2022-23 per il maggior numero di partite di questo tipo negli ultimi 30 anni, ma i Red Raiders hanno comunque perso 3 posizioni nel ranking perchè prima del 100-72 su Kansas State era arrivato un brutto ko ad Arizona State, ma non dimentichiamo che questa è la squadra che subito prima era andata a vincere anche in Arizona, contro l’allora #1, i Wildcats. Formazione dal potenziale che nella giusta serata può giocarsela letteralmente con tutti, ma nel complesso ancora troppo fragile, questa è l’impressione che ci da TTU che martedì ospita Cincinnati.

#17. Alabama Crimson Tide (20-7)

Appena rientrati alla #25 appena una settimana fa, i Tide recuperano altre 8 posizioni, col jump più importante della settimana. labama ha segnato almeno 90 punti in 18 partite in questa stagione, il numero più alto di partite di questo tipo nella Division I maschile di basket universitario. La squadra più vicina è Akron, con 14 partite, una distanza abissale. I Tide giocano ad un ritmo altissimo e con un attacco esplosivo. La difesa lascia qualche dubbio, ma è quasi fisiologico per una formazione che martedì ospiterà Mississippi State, e potrebbe portare a casa un altro successo, il 7° di fila, segnando ancora tanto visto che i Tide hanno già sfidato Mississippi State in trasferta in questa stagione, vincendo 97-82.

#18. North Carolina Tar Heels (21-6)

Tar Heels hanno visto il ritorno di Henri Veesaar dall’infortunio e hanno ottenuto 19 punti da lui nella vittoria contro Syracuse. Con Veesaar in campo, UNC ha superato gli Orange per 54-41, con il 60% al tiro dal campo. UNC ha segnato solo il 37% quando era fuori dal campo ma Wilson rimane in dubbio e i Tar Heels perdono comunque un paio di posizioni in vista della sfida delicata che aprirà la settimana di UNC, lunedì in casa contro Louisville.

#19. BYU Cougars (20-7)

Recuperano 4 posizioni i Cougars con BYU che ha finalmente interrotto una serie di sei sconfitte consecutive contro squadre in top-10 AP, sconfiggendo sabato Iowa State. È stata anche la vittoria più alta dei Cougars da quando hanno sconfitto l’allora numero 2 Gonzaga il 22 febbraio 2020. Si tratta di un buon segnale in vista della partita interna di martedì contro UCF.

#20. Arkansas Razorbacks (20-7)

Stabili invece i Razorbacks che dopo la sconfitta in Alabama, nello spettacolare 115-117 finale, hanno vinto 94-86 contro Missouri. Arkansas ha segnato almeno 90 punti in 12 partite in questa stagione, eguagliando il maggior numero di partite di questo tipo nelle sue ultime 30 stagioni (2017-18). Il potenziale offensivo potrebbe guidare i Razorbacks anche nello scontro di mercoledì in casa contro Texas A&M.

#21. Miami OH RedHawks (27-0)

L’unica squadra imbattuta della nazione continua la sua stagione perfetta dopo il 91-77 su Bowling Green, dove Miami OH ha nuovamente fatto la differenza imponendosi col proprio attacco ben orchestrato, e col gioco di squadra, per un roster che ogni volta può contare su diverse armi tanto che nove giocatori diversi hanno totalizzato almeno una partita con più di 20 punti. Martedì arriva la trasferta ad Eastern Michigan, anche se i RedHawks giocano in una conference minore e bisognerà vedere il loro vero potenziale contro i veri top-team che andrebbe ad affrontare al grande ballo della March Madness.

#22. Tennessee Volunteers (20-7)

Tennessee ha vinto 15 dei 17 incontri contro Vanderbilt nelle ultime nove stagioni, compresi quattro incontri consecutivi in ​​cui i Commodores erano classificati e i Vols non lo erano (come la scorsa settimana). I Volvs ora sono rientrati alla #22 e puntano a rimanerci, anche se già la trasferta di martedì in Missouri farà da sparti acque per la squadra di coach Barnes.

#23. Saint Louis Billikens (25-2)

Saint Louis era in svantaggio di 14 punti sulla VCU nel primo tempo prima di rimontare e vincere 88-75. È stata la seconda vittoria in rimonta più ampia dei Billikens in questa stagione. È stata anche la dodicesima volta in questa stagione che hanno superato gli avversari di 20 o più punti in un tempo, il secondo maggior numero di casi in Division I dietro Michigan (13). È stata la diciassettesima volta in questa stagione che hanno segnato 50 o più punti in un tempo (55 nel secondo), eguagliando Texas A&M per il maggior numero in Division I. Martedì i Billikens sfideranno in trasferta Dayton.

#24. Louisville Cardinals (20-7)

Ogni volta che Louisville sembra cambiare passo, ecco che arriva un brutto stop, è successo nel 85-95 ad SMU, che ha fatto perdere 3 posizioni ai Cardinals, anche se poi è arrivato il facile 87-70 interno si Georgia Tech, anche se la sfida più importante si giocherà martedì ad UNC.

#25. Vanderbilt Commodores (21-6)

Sei posizioni perse dai Commodores che quasi perdono anche la top-25. Abbiamo detto della bestia nera rappresentata da Tennessee, ma Vanderbilt ha iniziato la stagione con una serie di 16 vittorie consecutive (a pari merito con la stagione 2007-08 per il miglior inizio nella storia del programma), anche se da allora ha ottenuto un record di 5-6 nelle ultime 11 partite. Mercoledì i Commodores ospitano Georgia, e dovranno tenere a bada l’attacco dei Bulldogs.

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB. Michigan ha perso lo scontro diretto con Duke e anche la #1 del ranking, ma i Wolverines rimangono i favoriti, proprio sui Blue Devils che comunque anche qui fanno un grande salto in avanti e si avvicinano molto. Si staccano invece un po Arizona e Houston, che rimangono comunque in singola cifra, dopo di che si sale con Illinois e Florida.