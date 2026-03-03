Entriamo nel mese di marzo che nel college basket significa solo una cosa, Match Madness!!! In questi giorni si giocano le ultime partite determinanti per le conference, in attesa dei tornei che fanno da antipasto al piatto forte, il grande ballo NCAAB, il torneo nazionale di basket universitario. Vediamo gli ultimi aggiornamenti che ci aiuteranno nei Pronostici NCAAB week 18.

Pronostici NCAAB week 18: power ranking college basket

Iniziamo il nostro report settimanale sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

Duke è al primo posto nel sondaggio di Associated Press sul basket universitario maschile per la seconda settimana consecutiva, estendendo il suo record con la 149esima apparizione del programma al primo posto. I Blue Devils hanno ricevuto 55 dei 59 voti per il primo posto nel sondaggio di lunedì, dopo le schiaccianti vittorie su Notre Dame e Virginia, allora numero 11, la scorsa settimana. Duke (27-2) ha dominato in difesa dopo la sconfitta contro la rivale North Carolina il 7 febbraio, mantenendo le sue ultime sei avversarie a una media di 57 punti a partita.

Arizona, numero 2, ha ricevuto quattro voti per il primo posto dopo essersi aggiudicata una quota del titolo di stagione regolare della Big 12 con la vittoria di sabato per 84-61 contro Kansas, numero 14, e hanno aperto la settimana vincendo anche il big match con Iowa State e chiudendo i giochi per la conference. Michigan, UConn e Florida completano la top-5, con i Gators in particolare che stanno facendo una grande rimonta e ora possono davvero puntare a difendere il titolo nazionale vinto lo scorso anno.

La n. 10 Texas Tech ha avuto il balzo più grande della settimana, scalando sei posizioni con le vittorie su Cincinnati e contro Iowa State la scorsa settimana. La n. 8 Michigan State è salita di cinque posizioni dopo la vittoria per 76-74 su Purdue giovedì e la vittoria di domenica con 13 punti di scarto nell’Indiana. La squadra della Big Ten, Nebraska, ha scalato tre posizioni, raggiungendo il nono posto poco più di un mese dopo aver raggiunto il quinto posto, il migliore nella storia del programma. La numero 19 Miami (Ohio), unica squadra imbattuta della Division I rimasta, ha scalato due posizioni, raggiungendo il suo massimo ranking da quando raggiunse il dodicesimo posto nel 1952-53.

Al contrario vediamo chi scende. La numero 15 Purdue ha registrato il calo più significativo della settimana, perdendo sette posizioni in seguito alle sconfitte contro Michigan State e Ohio State. La numero 12 Gonzaga ha perso tre posizioni in seguito alla sconfitta per 70-59 contro la rivale Saint Mary’s. La vittoria di Saint Mary’s su Gonzaga non solo mantiene i Gaels in corsa nella West Coast Conference, ma ha anche permesso loro di entrare nella Top 25 AP per la prima volta in questa stagione, al ventunesimo posto.

La numero 22 Miami è in classifica per la prima volta dal 2023, dopo le vittorie su Florida State e Boston College, prende il posto di BYU che dalla #19 della settimana scorsa è uscita direttamente dalla top-25 del sondaggio con tre sconfitte in quattro partite, dopo che la guardia Richie Saunders si è infortunata al ginocchio, mettendo fine alla stagione. Esce anche Louisville dopo le sconfitte contro North Carolina e Clemson la scorsa settimana.

#1 Duke Blue Devils (27-2)

#2 Arizona Wildcats (27-2)

#3 Michigan Wolverines (27-2)

#4 UConn Huskies (27-3)

#5 Florida Gators (23-6)

#6 Iowa State Cyclones (24-5)

#7 Houston Cougars (24-5)

#8 Michigan State Spartans (24-5)

#9 Nebraska Cornhuskers (25-4)

#10 Texas Tech Red Raiders (22-7)

#11 Illinois Fighting Illini (22-7)

#12 Gonzaga Bulldogs (28-3)

#13 Virginia Cavaliers (25-4)

#14 Kansas Jayhawks (21-8)

#15 Purdue Boilmakers (22-7)

#16 Alabama Crimson Tide (22-7)

#17 North Carolina (23-6)

#18 St.John’s Red Storm (23-6)

#19 Miami OH RedHawks (29-0)

#20 Arkansas Razorbacks (21-8)

#21 Saint Mary’s Gaels (27-4)

#22 Miami Hurricanes (23-6)

#23 Tennessee Volunteers (20-9)

#24 Vanderbilt Commodores (22-7)

#25 Saint Louis Billikens (26-3)

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB. Non citiamo più le quote per il Wooden Award visto che Cameron Boozer ha una quota simbolica @1.01, con AJ Dybantsa primo “antagonista” @31 volte la posta.

Per il titolo nazionale invece continua il testa a testa tra Michigan e Duke, con Arizona poco dietro, ma continua la scalata di Florida per difendere il titolo, mentre con Houston si sale in doppia cifra. La March Madness si avvicina, preparate i pop-corn, e i conti gioco visto che seguiremo da vicino queste settimane di college basket nel canale Telegram VIP di BETTING MANIAC con Guru & Morfeo.