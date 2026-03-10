In questi giorni si sono conclusi i primi tournament conference, ma ora iniziano i tornei più attesi (SEC, Big-12, Big-10, ACC, Big East) che fanno da antipasto al “Grande Ballo” del torneo NCAAB, la March Madness. Andiamo a vedere tutti gli ultimi aggiornamenti sui Pronostici NCAAB week 19.

Pronostici NCAAB week 19: power ranking college basket

Iniziamo il nostro report settimanale sul College Basket NCAAB con l’aggiornamento del Power Ranking.

Duke è stata scelta al primo posto nel sondaggio AP Top 25 del basket universitario maschile per la 150esima volta, un record nel college basket. I Blue Devils raggiunsero per la prima volta il primo posto nel sondaggio AP il 13 dicembre 1965, e vi hanno trascorso più tempo di qualsiasi altro programma di basket maschile. UCLA è seconda con 134 settimane di vantaggio, mentre Kentucky è terza (125).

I Blue Devils hanno ricevuto 56 voti su 60 da una giuria di giornalisti nazionali dopo le vittorie sui rivali NC State e North Carolina, mantenendosi al primo posto per la terza settimana consecutiva. Arizona è rimasta al secondo posto e ha ricevuto quattro voti, mentre Michigan ha ricevuto l’altro voto al primo posto dopo la sua impressionante vittoria contro l’ottava squadra, Michigan State.

Florida, campione nazionale in carica, è salita al quarto posto nel sondaggio AP di questa settimana, il massimo raggiunto dai Gators da quando erano al terzo posto nella pre-stagione. Houston è salita al quinto posto dopo essere arrivata seconda dietro ad Arizona nella corsa per il Big 12 della stagione regolare. UConn è scesa dal quarto al sesto posto dopo che gli Huskies sono stati sconfitti a sorpresa da Marquette nella finale di Big East della stagione regolare.

La squadra che è salita maggiormente rispetto alla scorsa settimana è St. John’s che ha recuperato cinque posizioni, arrivando al n. 13 dopo aver battuto Georgetown e Seton Hall la scorsa settimana. I Red Storm hanno vinto 16 delle ultime 17 partite, con l’unica sconfitta contro UConn, e la squadra di Rick Pitino è classificata al seed n. 1 nel torneo Big East di questa settimana. Al contrario il calo peggiore è quello di Texas Tech, che ha perso l’attaccante All-American JT Toppin a causa della rottura del legamento crociato anteriore, è scesa di sei posizioni, arrivando al n. 16, dopo le sconfitte contro TCU e BYU.

Wisconsin ha fatto la sua quinta apparizione in classifica in questa stagione, al numero 23, dopo aver sconfitto il Maryland e battuto in trasferta Purdue la scorsa settimana. Anche Louisville è tornata in classifica al numero 24, dopo le vittorie su Syracuse e sull’allora numero 22 Miami. Gli Hurricanes sono stati la squadra migliore fuori dalla Top 25, mentre Saint Louis è uscita dopo la sconfitta contro George Mason.

POWER RANKING NCAAB

#1. Duke

#2. Arizona

#3. Michigan

#4. Florida

#5. Houston

#6. UConn

#7. Iowa State

#8. Michigan State

#9. Illinois

#10. Virginia

#11. Nebraska

#12. Gonzaga

#13. St.John’s

#14. Kansas

#15. Alabama

#16. Texas Tech

#17. Arkansas

#18. Purdue

#19. North Carolina

#20. Miami OH

#21. Saint Mary’s

#22. Vanderbilt

#23. Wisconsin

#24. Louisville

#25. Tennessee

Quote Antepost: aggiornamenti titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB. Rimane un testa a testa tra Duke e Michigan, con Arizona poco più defilata. Scala posizioni Florida per il bis, e alle sue spalle ci sono Houston, UConn e Illinois che aprono la serie di squadre in doppia cifra.

Visto che stanno iniziando i principali tornei di conference, vediamo anche qui le quote principali e i favoriti. In ACC nessuno sembra poter contenere lo strapotere di Duke, con Virginia prima avversaria, ma molto staccata secondo i bookmakers, per non parlare di Louisville che ha una buona formazione, ma ha vissuto una stagione con troppi alti e bassi, come Miami e Clemson, mentre UNC è stata limitata nel finale da alcune assenze importanti. Occhio ad NC State, mina vagante per tanti. Duke, Virginia (n. 10), Miami e North Carolina (n. 19) sono le prime quattro dell’ACC e inizieranno a giocare giovedì.

ACC TORNEO (previsione: DUKE)

Duke @1.28

Virginia @7.50

Louisville @11.00

Miami @19.00

North Carolina @26.00

Clemson @34.00

NC State @51.00

Florida State @126.00

SMU @126.00

California @251.00

Virginia Tech @251.00

Pittsburgh @301.00

Stanford @301.00

Syracuse @301.00

Wake Forest @301.00

Più aperta la sfida in Big12, con Arizona favorita, ma Houston non è lontana, e anche Iowa State e Kansas potrebbero inserirsi. Più difficile un affermazione di Texas Tech, poi c’è un salto enorme in quota verso Cincinnati, che si lascia alle spalle BYU, altro top-team che è stato per tanto tempo in top-25 AP, ma che paga nel finale assenze pesanti di alcuni dei talenti più limpidi del proprio roster, e questo si riflette sul campo, sul gioco e ovviamente anche sulle speranze e sulle quote dei Cougars. Noi speriamo nella vittoria di Houston, per riaccendere il morale in vista del torneo NCAAB, visto che abbiamo preso questa squadra tra le selezioni per la vittoria finale, dopo che ci ha già fregato con la vittoria di Big-12 in regalar season. Arizona, Houston, Kansas (n. 14) e Texas Tech sono le prime quattro teste di serie del Big 12 e hanno ottenuto un doppio bye per i quarti di finale giovedì.

BIG 12 TORNEO (previsione: HOUSTON)

Arizona @2.05

Houston @3.00

Iowa State @8.50

Kansas @9.00

Texas Tech @17.00

Cincinnati @61.00

BYU @71.00

TCU @71.00

West Virginia @201.00

UCF @251.00

Colorado @301.00

Arizona State @401.00

Baylor @401.00

Kansas State @501.00

Oklahoma State @501.00

Utah @501.00

In Big East è stato un anno di rifondazione o di delusione di tanti programmi che hanno prodotto meno di quanto atteso, come Creighton, Marquette e Providence, mentre Seton Hall è andata meglio del previsto, ma le favorite per la vittoria del torneo di questa conference sono altre, con UConn ovviamente davanti a tutti, ma St.John’s vuole continuare a mettere i bastoni tra le ruote agli Huskies, e la squadra di Pitino rimane una valida alternativa, come Villanova che potrebbe giocare il ruolo da terzo incomodo, ma siamo meno convinti sui Wildcats. Per noi qui è un testa a testa scritto tra Connecticut e St.John’s, come è stato per tutto l’anno in regular season. Le prime quattro teste di serie del Big East sono: St. John’s, UConn, Villanova e Seton Hall.

BIG EAST TORNEO (previsione: ST.JOHN’S)

UConn @1.76

St.John’s @3.00

Villanova @7.50

Seton Hall @17.00

Creighton @51.00

Marquette @76.00

Providence @76.00

Butler @101.00

DePaul @101.00

Georgetown @101.00

Xavier @201.00

Anche in Big Ten è stato netto il predominio di Michigan che ha in Illinois la sua prima avversaria, ma gli Illini hanno spesso deluso negli scontri contro altri top-team, per non parlare di Purdue che quest’anno è una squadra da alti e bassi, e preferiamo Michigan State a questo punto, con la sua solida difesa, anche se di recente la squadra di Izzo ha preso una bella ripassata dagli avversari del Michigan, con i Wolverines che hanno rimarcato la loro superiorità sugli Spartans. In doppia cifra apre Nebraska nella stagione della rinascita, finalmente, per i Cornhuskers, che però non sembrano attrezzati per poter vincere questo torneo di conference. Michigan, Nebraska (n. 11), Michigan State e Illinois (n. 9) sono le prime quattro teste di serie del Big Ten e giocheranno i quarti di finale venerdì.

BIG TEN – TORNEO (previsione: MICHIGAN)

Michigan @1.90

Illinois @5.50

Purdue @7.00

Michigan State @7.50

Nebraska @11.00

UCLA @36.00

Iowa @61.00

Ohio State @81.00

Indiana @101.00

Washington @201.00

Minnesota @301.00

Northwestern @301.00

Oregon @301.00

USC @301.00

Maryland @501.00

Penn State @501.00

Rutgers @501.00

Chiudiamo in SEC dove i campioni in carica, i Gators, fanno il vuoto. Dopo un inizio stagione ben al di sotto delle attese, in Florida hanno cambiato passo settimana dopo settimana, tornando al vertice della conference e anche tra i principali favoriti per un altro titolo nazionale al torneo NCAAB, oltre che ovviamente una quota da super favorita per il torneo di SEC, con Arkansas prima avversaria ma molto staccata. Attenzione ad Alabama, se volete provare una quota alta, quasi a 10x, consigliamo un tentativo sui Tide che preferiamo a Tennessee che di recente ci ha deluso perdendo in casa contro Vanderbilt, che segue i Volvs anche in questa lavagna. Florida, Alabama (n. 15), Arkansas (n. 17) e Vanderbilt (n. 22), le prime quattro teste di serie del torneo SEC.

SEC TORNEO (previsione: ALABAMA)

Florida @1.55

Arkansas @7.00

Alabama @9.50

Tennessee @10.00

Vanderbilt @13.00

Georgia @36.00

Texas A&M @36.00

Kentucky @46.00

Texas @61.00

Oklahoma @101.00

Auburn @151.00

Missouri @151.00

Mississippi @251.00

South Carolina @301.00

LSU @501.00

Mississippi State @501.00

Ogni giorno analisi e scommesse NCAAB

Ogni giorno nel nostro articolo di analisi trovate le preview di tutti i big match di giornata e i consigli per le scommesse sul College Basket qui:

VAI A NCAAB BIG MATCH QUOTIDIANI

