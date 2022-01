NCAAB Week 12, siamo nel pieno della regular season di College Basket e anche questa settimana andiamo a vedere cosa ci attende con spunti, statistiche, quote, power ranking e i consigli per le scommesse.

NCAAB Week 12: le statistiche stagionali

Parallelamente ai pro del NBA (leggi qui) anche nel College l’ultima settimana di partite ha ripagato gli scommettitori che sono andati sulle squadre in trasferta che hanno coperto il 54,7% di linee handicap (ATS). Spaccati invece i dati su O/U praticamente in equilibrio negli ultimi 7 giorni (180 partite da Over e 176 da Under), del resto non si segnalano trend importanti anche nelle statistiche complessive stagionali che trovate qui sotto.

Statistiche College Basket: Auburn Tigers devastanti anche nelle scommesse

Monmouth-NJ (15-3 ATS) torna al comando delle statistiche come miglior squadra su cui puntare, ma parliamo di un programma piccolo. Molto più interessante trovare anche qui gli Auburn Tigers (15-4 ATS) che dimostrano che in una conference impegnativa stanno vincendo e convincendo visto che sono praticamente l’unica squadra di livello in questa top-10 assieme ai Louisiana State Tigers (14-5 ATS) però in calo al 10° posto. Altro tipo di tigri; tra l’altro Auburn ha già battuto 70-55 LSU in casa a fine dicembre.

La peggior squadra su cui puntare è Pacific (2-13 ATS), seguita da Georgia State (2-10 ATS) ed Idaho State (3-13 ATS). Tra i programmi maggiori che stanno già deludendo ci sono Georgia (5-13-a ATS) e i Memphis Tigers (5-12-1 ATS) di Penny Hardaway che stanno attraversando una stagione da incubo.

Arizona (+24,35 punti) è la squadra col miglior margine medio, davanti a Gonzaga Bulldogs (+24) e Houston Cougars (+21.05). Bowling Green (O/U 14-3) miglior squadra da Over seguita da Delaware (O/ 14-6). Ottimi rendimenti da Over anche per i top team come: Iowa (O/U 13-5-1) Kansas (O/U 13-6), Alabama (O/U/ 13-6) e Wisconsin (O/U 13-5).

Torniamo a citare Louisiana State che invece è nettamente la miglior squadra da Under (O/U 3-16). Eastern Illinois, che appena 7 giorni fa era ancora a caccia del primo Over stagionale, ha segnato 3 Over su 3 nell’ultima settimana.

NCAAB Week 12: tutti gli occhi sui Tigers. Auburn per la prima volta nella sua storia al #1

Da settimane seguiamo da vicino gli Auburn Tigers e vi diciamo attenzione a questa formazione (significa che qualcosa ci capiamo anche di qua dall’oceano), questa settimana siamo andati pure in cassa su telegram puntandoci sopra nel big match vinto contro Kentucky Wildcats (in discesa anche perché pende la spada di Damocle dell’infortunio di TyTy Washington) che lancia per la prima volta nella storia del programma Auburn al comando della AP Top 25 ufficiale e ovviamente si prende anche il primato nel nostro power ranking. Jabari Smith è un talento che potrebbe contestare una prima scelta al prossimo drafterà NBA, anche su Paolo Banchero e Chet Holmgren.

Ora vi segnaliamo un altra squadra destinata a salire, e che sta già crescendo dal 11° al 8° posto. In verità in stagione abbiamo già parlato degli Houston Cougars che nonostante le importanti assenze si stanno confermando un top team. Se fossero al 100% sarebbero probabilmente da final four, ma si confermano comunque una delle squadre più complete.

Tornano a scendere i Villanova Wildcats che non trovano continuità e proprio non riescono a convincere come al solito e come ci si aspettava in pre-season. Parlando di Big East, noterete l’assenza di Marquette Golden Eagles, un altra squadra che vi anticipo potrebbe rientrare a breve. Marquette ha già battuto 4 squadre in top-25 tra cui Villanova e la settimana scorsa si è preso anche la rivincita su Xavier (mandandoci in cassa anche in questo caso). Al momento rientrano i Providence Friars che rimangono avanti su Marquette anche se i Golden Eagles hanno vinto il primo round stagionale in casa e sabato avremo la resa dei conti in una sfida da non perdere.

Rientrano anche gli Ohio State Buckeyes e rispetto alla scorsa settimana escono LSU Tigers, Iowa State Cyclones e anche Texas Tech Red Raiders che hanno aperto la settimana con una sconfitta (seppur punto a punto) contro i Kansas Jayhawks che tutto sommato stanno reggendo bene nonostante i problemi di Remy Martin.

NCAAB Week 12: College Basket Power Ranking

Di seguito il power ranking aggiornato delle migliori 15 squadre della nazione e lo schedule di questa settimana per ognuna di esse.

1- Auburn Tigers (18-1)

This week: at Missouri (Tuesday), vs. Oklahoma (Saturday)

2- Gonzaga Bulldogs (15-2)

vs. Loyola Marymount (Thursday), vs. Portland (Saturday)

3- Arizona Wildcats (16-1)

at UCLA (Tuesday), vs. Arizona State (Saturday)

4- Baylor Bears (17-2)

Kansas State (Tuesday), at Alabama (Saturday)

5- Kansas Jayhawks (17-2)

Kentucky (Saturday)

6- Duke Blue Devils (15-3)

Clemson (Tuesday), at Louisville (Saturday)

7- Purdue Boilermakers (16-3)

at Iowa (Thursday), vs. Ohio State (Sunday)

8- Houston Cougars (17-2)

at UCF (Saturday)

9- UCLA Bruins (13-2)

Arizona (Tuesday), vs. California (Thursday), vs. Stanford (Saturday)

10- Kentucky Wildcats (15-4)

Mississippi State (Tuesday), at Kansas (Saturday)

11- Michigan State Spartans (15-3)

@Illinois (Tuesday), vs. Michigan (Saturday)

12- Villanova Wildcats (14-5)

DePaul (Tuesday), vs. St. John’s (Saturday)

13- Wisconsin Badgers (15-3)

@Nebraska (Thursday), vs. Minnesota (Sunday)

14- Ohio State Buckeyes (12-4)

@Minnesota (Thursday), at Purdue (Sunday)

16- Providence Friars (16-2)

@Xavier (Wednesday), vs. Marquette (Saturday)

NCAAB Week 12: i big match da non perdere

Martedì. Georgia-Alabama, Illinois-Michigan State, Duke-Clemson, Villanova-Depaul, Baylor-Kansas State, Missouri-Auburn, Connecticut-Georgetown, Texas Christian-Texas, Kentucky-Mississippi State, UCLA-ARIZONA.

Mercoledì. Tennessee-Florida, XAVIER-PROVIDENCE, Mississippi-Arkansas, Oklahoma State-Iowa State, Seton Hall-Marquette, Louisiana State-Texas A&M.

Giovedì. Nebraska-Wisconsin, Minnesota-Ohio State, Iowa-Purdue, Ucla-California, SOUTHERN CALIFORNIA-STANFORD.

Venerdì. Dayton-Rhode Island, COLORADO STATE-UNLV, Fresno State-Boise State.

Sabato. Louisville-Duke, Texas Christian-Louisiana State, Michigan State-Michigan, Creighton-Xavier, Iowa State-Missouri, Auburn-Oklahoma, Arizona-Arizona State, Alabama-Baylor, Villanova-St. John’s, Northwestern-Illinois, Notre Dame-Virginia, KANSAS-KENTUCKY, Texas Tech-Mississippi State, Depaul-Connecticut, Southern California-California, Central Florida-Houston, Texas-Tennesse, Gonzaga-Portland, Ucla-Stanford.

Domenica. Wisconsin-Minnesota, PURDUE-OHIO STATE, Washington State-Colorado.

Lunedì. Notre Dame-Duke, Penn State-Iowa, Wyoming-Colorado State, Oklahoma-Texas Christian, BAYLOR-WEST VIRGINIA.

NCAAB Quote Antepost: Gonzaga sempre al comando secondo i bookmakers

Gonzaga @7

Duke @10

Purdue @10

Baylor @10

Auburn @11

Kansas @14

Arizona @15

Kentucky @16

UCLA @20

Villanova @22

Illinois @25

Houston @30

Michigan St @32

Alabama @33

Texas Tech @33

Texas @37

Ohio St. @39

Michigan @44

Memphis @48

Tennessee @50

