NCAAB Sweet 16, andiamo a vedere le 8 partite che ci attendono tra giovedì e venerdì per il torneo nazionale di College Basket con analisi, statistiche e consigli per le scommesse.

NCAAB Sweet 16: si inizia con Gonzaga-Arkansas e Villanova-Michigan

Gonzaga Bulldogs – Arkansas Razorbacks 1,17 – 4,50

I favoriti Gonzaga Bulldogs sfidano l’ultimo programma di SEC ancora in corsa, quello degli Arkansas Razorbacks che con la loro ottima difesa dovranno cercare di arginare il super attacco di Gonzaga, guidato da Drew Timme con 28.5 punti segnati di media nelle ultime 2 partite ma c’è anche Chet Holmgren e il lungo di Arkansas, Jaylin Williams, potrà tenerne solo uno. I Razorbacks hanno anche un attacco che ha segnato appena 53 punti nella vittoria contro New Mexico State, tirando col 27.5%. Non dimentichiamo che Gonzaga non è solo attacco visto che ha anche la 3° miglior difesa al tiro dell’intera nazione. Prendiamo la vittoria GONZAGA.

Villanova Wildcats – Michigan Wolverines 1,40 – 2,85

La vittoria dei Michigan Wolverines su Tennessee mi ha lasciato davvero senza parole e ora rischiano anche i Villanova Wildcats su cui continuo ad avere i miei dubbi anche dopo il 71-61 su Ohio State con 20 punti di Collin Gillespie ma dall’altra parte oggi c’è da fermare Hunter Dickinson, eccezionale con 27 punti e 11 rimbalzi contro i Volvs, aiutato dai 23 punti di Eli Brooks. Dickinson e Brooks in due hanno segnato più di tutta Tennessee nel 2° tempo! La squadra di Juwan Howard potrebbe sorprendere anche oggi (è sfavorita con +5.5 punti di handicap ma è 9-1-1 ATS nelle ultime partite da underdogs su campo neutro e 4-1 ATS negli ultimi NCAA Tournament games). Azzardiamo la vittoria di MICHIGAN.

Duke-Texas Tech, test difficile per Banchero e i Blue Devils

Duke Blue Devils – Texas Tech Red Raiders 1,95 – 1,80

Partita in grande equilibrio, la più difficile da interpretare. Da una parte il giovane ed esplosivo attacco di Duke (80.3 punti segnati di media in stagione), dall’altra la difesa tenace dei veterani di Texas Tech (57.5 punti concessi al torneo NCAA) che hanno più esperienza dei Blue Devils. Due programmi agli antipodi, mi spiace per Paolo Banchero e per l’ultima stagione di coach Krzyzewski, ma preferisco i Red Raiders che sono già stati messi alla prova da super attacchi in stagione riportando un record e un rendimento molto positivo mentre Duke una difesa di qualità come quella di TTU non l’ha mai affrontata quest’anno. Uno dei punti di forza di Duke, i rimbalzi offensivi (e quindi le seconde chance offensive), potrebbe essere disinnescato dai lunghi dei Red Raiders, Bryson Williams e Kevin Obanor. Preferisco TEXAS TECH che in panchina ha un coach al primo anno, Mark Adams, che h imparato bene da Beard continuando il suo lavoro, e che ha sempre ammirato coach K. Essere ricordato come l’allenatore che ha battuto coach K nella sua ultima partita sarebbe interessante da mettere nel proprio curriculum.

NCAAB Sweet 16: Arizona-Houston

Arizona Wildcats – Houston Cougars 1,73 – 2,00

Altra sfida molto equilibrata. Houston ha vinto 11 delle ultime 12 partite ed è avanzata alle Sweet 16 grazie all’ottima e non scontata vittoria contro Illinois, davvero un grande lavoro per coach Tommy Lloyd che ha una delle migliori squadre difensive della nazione, il tutto senza Marcus Sasser e Tramon Mark. Anche qui sfida agli antipodi visto che i Wildcats si affidano all’attacco e hanno ritrovato Kerr Kriisa in regia mentre sotto canestro attenzione a Azuolas Tubelis e Christian Koloko (quest’ultimo ci ha mandato in cassa 28 punti e 12 rimbalzi nella vittoria sofferta in OT contro TCU). Sono dubbioso ma andrei con ARIZONA che si può affidare anche ad un Bennedict Mathurin on fire (30 punti contro gli Horned Frogs).

NCAAB Sweet 16: Purdue-Saint Peters e Kansas-Providence

Purdue Boilermakers – Saint Peters Peacocks 1,07 – 6,50

La cenerentola Saint Peter’s, guidata dalla difesa e dal suo big man, KC Ndefo (2.81 stoppate di media, 6 blocks nell’ultima contro i Racers!), è arrivata fino alle Sweet 16 limitando anche Kentucky prima di Murray State e ora sfiderà un altro top team, Purdue che è 12° nella nazione in attacco con 79.8 punti segnati di media, guidata da Jaden Ivey (17.6 punti e 3.1 assist). Per la vittoria dico PURDUE, ma l’handicap di -12.5 punti non è detto che verrà coperto dai Boilmakers che nelle ultime partite sono solo 2-8-2 ATS nelle scommesse.

Kansas Jayhawks – Providence Friars 1,25 – 3,40

La squadra più “fortunata” della nazione, Providence, è arrivata alle Sweet 16 dopo aver superato Richmond e South Dakota State, 2 avversari a cui ha concesso in tutto appena 106 punti, facendo tirare Richmond con 1/22 da tre dopo aver limitato anche una delle migliori squadre da oltre l’arco, South Dakota State. I Jayhawks, dopo aver superato Creighton, si ritrovano di fronte una squadra di Big East. Kansas non ha convinto lo scorso turno e il Big 12 Player of the Year, Ochai Agbaji, sta segnando solo 13.0 punti col 35.7% al tiro e il 25% da tre in 2 partite di March Madness. Spero che la stella dei Jayhawks si riprenderà e li ho messo in finale contro Gonzaga, quindi consiglio KANSAS vincente (ma non giocherei mai il -7.5 contro Providence che riesce spesso a tenere ritmi bassi e partite punto a punto).

UCLA-North Carolina, problemi per i Bruins

Ucla Bruins – North Carolina Tar Heels 1,63 – 2,05

Dopo aver superato Marquette, i Tar Heels hanno eliminato anche i campioni in carica di Baylor in uno spettacolare 93-86 OT. Dopo aver battuto Duke nell’ultima partita in casa di coach K, la squadra di coach Hubert Davis ha cambiato passo iniziando a credere nel proprio potenziale. Spesso siamo andati in cassa col big man di UNC, Armando Bacot che ha segnato 17 punti e 10 rimbalzi in soli 28 minuti contro Marquette ed è stato determinante con un 15+16 anche contro Baylor nonostante un 7/15 a cronometro fermo (i tiri liberi sono il suo tallone d’Achille col 68,5% stagionale dalla lunetta). La sfida contro l’ottima difesa di UCLA e il frontcourt composto da Cody Riley e Myles Johnson non sarà semplice ma i Bruins in attacco hanno un grande problema con Jaime Jaquez Jr in forse per un problema alla caviglia. Parliamo di uno dei migliori marcatori e del leader a rimbalzo dei Bruins che hanno un record di 3-10 nella loro storia contro UNC (sempre perdenti nei 5 precedenti più recenti). Occasione da non perdere, vado con NORTH CAROLINA.

Miami-Iowa State, le due sorprese di fronte

Miami Florida Hurricanes – Iowa State Cyclones 1,60 – 2,15

Lo scontro che non ti aspetti. In verità io l’ho detto che Miami poteva essere la grande sorpresa del torneo visto il buon potenziale del roster e l’ottimo rendimento tenuto in trasferta. Il fattore campo non è necessario per la squadra di coach Larranaga, al contrario di Auburn che ha fatto la differenza sul proprio campo, molto meno fuori, ed è stata eliminata dagli Hurricanes per 79-61 che già avevano battuto USC da sfavoriti al primo turno. Impressionanti anche i Cyclones che con la loro asfissiante difesa hanno eliminato prima LSU e poi anche Wisconsin, due upset davvero inattesi. Miami ha un ottimo attacco con tante frecce al proprio arco con Kameron McGusty (17.5 punti di media), Isaiah Wong (15.5 ppg), Charlie Moore (12.8 ppg) e Jordan Miller (10.1 ppg), il problema era la difesa che però al torneo NCAA è cresciuta molto, forzando tanti turnovers e concedendo pessime percentuali al tiro agli avversari. I Cyclones non hanno abbastanza potenziale in attacco (271° come efficenza offensiva per Iowa State) e io continuo ad andare con MIAMI vincente che appoggio contro tutto e tutti (anche contro il mercato) in questo torneo.

Quote Antepost College Basket: Gonzaga Bulldogs favoriti per la vittoria finale, con Timme mvp

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost che per la vittoria finale vedono sempre nei Gonzaga Bulldogs la squadra da battere davanti ai Kansas Jayhawks, e questi sono anche i due programmi che abbiamo messo in finale nel nostro bracket (leggi qui). In ultima posizione c’è ovviamente la cenerentola Saint Peter’s che nel prossimo turno proverà un altro upset, questa volta i Purdue Boilmakers.

Gonzaga @3.25

Kansas @6

Arizona @6

Houston @9

Purdue @10

Texas Tech @13

Duke @15

Villanova @15

UCLA @15

North Carolina @26

Arkansas @40

Michigan @60

Providence @66

Miami FL @75

Iowa State @100

Saint Peter’s @150

Gonzaga domina anche le lavagne per il titolo di mvp con Drew Timme che stacca tutti, compreso il suo compagno, Chet Holmgren. Più staccato uno dei migliori prospetti della nazione, Ochai Agbaji di Kansas. In quota @34 volte la posta c’è anche Paolo Banchero che cercherà di guidare i Duke Blue Devils fino alle ultime Final Four nella splendida carriera di coach K.

Drew Timme Gonzaga Bulldogs @5.50

Chet Holmgren Gonzaga Bulldogs @10

Ochai Agbaji Kansas Jayhawks @11

Bennedict Mathurin Arizona Wildcats @12

Jaden Ivey Purdue Boilermakers @14

Andrew Nembhard Gonzaga Bulldogs @16

Collin Gillespie Villanova Wildcats @18

Remy Martin Kansas Jayhawks @18

Azuolas Tubelis Arizona Wildcats @21

Johnny Juzang UCLA Bruins @30

Justin Moore Villanova Wildcats @32

Christian Koloko Arizona Wildcats @33

Fabian White Jr. Houston Cougars @33

Kyler Edwards Houston Cougars @33

Paolo Banchero Duke Blue Devils @34

Zach Edey Purdue Boilermakers @40

Bryson Williams Texas Tech Red Raiders @41

Kerr Kriisa Arizona Wildcats @48

Christian Braun Kansas Jayhawks @48

Josh Carlton Houston Cougars @50

